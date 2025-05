Rezumatul zilei: Wall Street pierde din cauza temerilor legate de tarifele vamale ale lui Trump; aurul și EURUSD cresc

Indicii bursieri americani au scăzut astăzi ca urmare a anunțului lui Donald Trump privind propunerea unui tarif de 50% pentru Uniunea Europeană , care ar urma să intre în vigoare începând cu 1 iunie . Cu toate acestea, pierderile au fost recuperate parțial în a doua jumătate a sesiunii. Până acum, S&P 500 a scăzut cu 0,4% , Dow Jones cu 0,3% , iar Nasdaq 100 a scăzut cu 0,6% .

Dolarul american slăbește , ceea ce se reflectă într-o creștere de 0,7% a perechii EURUSD , care a urcat astăzi peste pragul de 1,136 . Aurul a crescut cu peste 2% , datorită cererii sporite de active de refugiu. Între timp, Bitcoin a alunecat sub 110.000 USD , urmărind declinul indicilor de pe Wall Street.

Trump a emis, de asemenea, un avertisment pentru Apple , amenințând cu tarife de 25% în cazul în care compania nu își relochează producția de iPhone în Statele Unite. Acțiunile Apple sunt în scădere cu peste 2,5% ca răspuns la comentariile președintelui.

Indicii europeni au scăzut, de asemenea, ca reacție la amenințarea cu tarife de 50% a lui Trump. Cu toate acestea, DAX a recuperat o parte semnificativă din pierderile anterioare și a încheiat săptămâna cu o scădere de aproape 1,6% . Sectoarele europene ale automobilelor și bunurilor de lux au fost deosebit de sensibile la știri.

O scurtă mișcare de reducere a riscurilor a condus la o scădere a randamentelor Trezoreriei SUA , randamentele pe 10 ani coborând sub 4,5% . Cu toate acestea, o parte din această mișcare a fost inversată, iar randamentele se mențin în prezent peste acest prag .

Volatilitatea a crescut, de asemenea, cu futures VIX câștigând aproximativ 4% , deși acest lucru vine după retragerea a jumătate din creșterea lor anterioară.

Datele privind vânzările cu amănuntul din Canada au arătat o creștere lunară mai puternică pentru luna martie (+0,8%) decât se preconiza (+0,7%). Cu toate acestea, excluzând vânzările de automobile - probabil stimulate de achizițiile înainte de aplicarea tarifelor - vânzările cu amănuntul de bază au scăzut cu -0,7% lună de lună .

Vânzările de locuințe noi din SUA au fost ușor peste așteptări, cu 743.000 de locuințe noi vândute în aprilie , comparativ cu consensul de 693.000 .

Pe piața materiilor prime agricole , volatilitatea a rămas limitată, cu excepția cacao , care a înregistrat o vânzare de peste 4% . Metalele industriale au înregistrat câștiguri modeste, în timp ce platina și argintul au urmat exemplul aurului și au avansat.

Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, a declarat că Statele Unite intenționează să reducă randamentele obligațiunilor și să stimuleze investițiile private . El a adăugat că se așteaptă ca efectele pozitive ale dereglementării să devină vizibile în datele PIB până în 2026 .

