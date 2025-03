Rezumatul zilei: Wall Street revine la sfârșitul săptămânii, US30 crește cu 1,2%🗽Bitcoin câștigă 4%

Indicii americani cunosc prima lor revenire majoră după o serie de scăderi. Liderul recuperării este Nasdaq, în creștere cu 2,3% , urmat de Russell 2000 (2,05%) , S&P 500 (1,66%) și Dow Jones Industrial Average (1,5%) . Indicele de volatilitate VIX își continuă declinul în urma ultimei rulări a contractelor.

Acțiunile legate de inteligența artificială conduc raliul, Palantir, AppLovin și stocurile de semiconductori înregistrând câștiguri puternice. Nvidia conduce câștigurile grupului Magnificent Seven (Mag7) cu o creștere de +4% , depășind pragul de 120 USD pe acțiune.

Sentimentul pieței din SUA s-a îmbunătățit după ce liderul majorității din Senat și-a retras declarația anterioară privind blocarea proiectului de lege privind cheltuielile federale , reducând riscul unei închideri a guvernului.

Raportul UoM din SUA a fost mult sub așteptări, evidențiind o creștere a așteptărilor privind inflația (atât pe termen scurt, cât și pe termen lung), în timp ce așteptările consumatorilor americani au scăzut profund la 54,2 față de 63 exp. și 64 anterior.

Datele preliminare publicate de Universitatea din Michigan: Sentimentul consumatorilor: 57,9 (previziune 63, anterior 64,7) Condiția: 63,5 (previziune 64,4, anterior 65,7) Așteptări: 54,2 (Previziune 63, Anterior 64.0) Inflația pe 5 ani: 3,9% (Previziune 3.4%, Anterior 3.5%) Inflația pe 1 an: 4,9% (Previziune 4,3%, Anterior 4,3%)

Indicii europeni au închis în creștere, conduși de indicele german DAX (+1.86%) , susținut de un acord între coaliția lui Merz și Verzi privind finanțarea cheltuielilor guvernamentale. Alți indici importanți au urmat CAC40 (Franța) +1,13%, FTSE 100 (Marea Britanie) +1,05%, FTSE MIB (Italia) +1,73%, IBEX 35 (Spania) +1,43% și SMI (Elveția) +0,63%

Coaliția CDU/CSU-SPD-Verzi a anunțat un acord pentru relaxarea politicii de frânare fiscală a Germaniei , deschizând calea pentru un fond de 500 de miliarde de euro . Verzii au fost de acord să nu blocheze proiectul de lege, cu condiția ca acesta să includă fonduri pentru infrastructură, apărare și transformarea energiei.

Dolarul american (USDIDX) pierde 0,08% față de un coș de valute majore pentru a închide săptămâna în scădere. Cele mai bune performanțe față de dolar au AUD/USD (+0,65%), NZD/USD (+0,88%) și USD/CAD (-0,5%) - dolarul canadian recuperează aproape toate pierderile de ieri.

Între timp, yenul japonez slăbește (USD/JPY +0,5%) , deoarece piețele anticipează că Banca Japoniei își va menține nivelurile actuale ale ratei dobânzii. Euro își extinde câștigurile (+0,22%) față de dolar, în ciuda amenințărilor tarifare și a criticilor reînnoite ale lui Donald Trump la adresa Uniunii Europene.

Vladimir Putin a oferit o evaluare prudent optimistă a discuțiilor de pace în curs cu Donald Trump , declarând în același timp că se așteaptă ca forțele ucrainene să se predea la Kursk. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a subliniat necesitatea unei apărări aeriene mai puternice ca parte a oricărui acord de pace.

JP Morgan și-a redus prognoza de creștere a PIB-ului SUA pentru 2025 la 1,6%, de la 1,9% anterior. În ciuda retrogradării, randamentele Trezoreriei SUA sunt în creștere; randamentele Trezoreriei pe 10 ani au crescut cu 3 puncte de bază; randamentele Trezoreriei pe 2 ani au crescut cu 6 puncte de bază, depășind 4%

Petrolul rămâne plat , în timp ce contractele futures pe gaze naturale cresc cu 2% . Cacaua (-4%), cafeaua (-3%) și porumbul (-1,7%) conduc în topul pierderilor mărfurilor agricole.

Stocurile de cacao ICE în depozitele portuare din SUA au atins un nivel maxim de aproape 4 luni. ICCO și-a majorat excedentul de piață prognozat, previzionând prima supraofertă globală din ultimii patru ani, producția de cacao urmând să crească cu un nivel record de 8% față de anul precedent, în ciuda randamentelor incerte ale culturilor din Coasta de Fildeș.

Aurul se retrage ușor după ce a depășit pragul de 3.000 de dolari. Bitcoin câștigă 4% la 84.500 USD. Jetonul Trump crește cu +12%, în timp ce Chainlink și Solana câștigă aproape 10%.

Acțiunile de calcul cuantic cresc în ciuda atacului vânzătorilor în lipsă. În ciuda unui anunț de poziție short de către Kerrisdale Capital , care a vizat firma de calcul cuantic IONQ , stocul a revenit cu 14% astăzi . În mod similar, Rigetti Computing a crescut cu 18% , reflectând un impuls crescător continuu în acest sector.

