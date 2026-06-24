Rezumatul zilei: Wall Street se menține stabil, în timp ce materiile prime se prăbușesc pe fondul politicii monetare restrictive a Fed

📈 Privire de ansamblu asupra pieței și burselor Revenirea contractelor futures: După o vânzare masivă dureroasă în sectorul tehnologic în primele două sesiuni ale acestei săptămâni, contractele futures din SUA și indicii principali dau semne de stabilizare și încearcă să formeze un minim local . US500 se tranzacționează aproape de nivelul de închidere de ieri , în timp ce US100 își adâncește pierderile, scăzând cu 0,8% și testând nivelul de 29.500 de puncte .

SUA devansează restul lumii: Optimismul de pe Wall Street este susținut de comentariile secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent , care a subliniat reziliența dovedită a economiei americane . În timp ce regiunile puternic afectate de conflictele geopolitice înregistrează o creștere a PIB-ului aproape de zero , capitalul se îndreaptă masiv către activele americane considerate refugiu sigur .

J.P. Morgan ridică ștacheta: Îmbunătățind sentimentul pieței, J.P. Morgan și-a ridicat ținta pentru sfârșitul anului 2026 pentru S&P 500 de la 7.600 la 7.800 de puncte , atribuind această revizuire în sens pozitiv boom-ului neîncetat al investițiilor în sectorul inteligenței artificiale . 🏢 Companii și acțiuni Micron înaintea publicării rezultatelor: Întreaga atenție a sectorului tehnologic (inclusiv a giganților precum Nvidia, Microsoft și Dell ) este concentrată asupra raportului financiar al Micron Technology , care va fi publicat după închiderea pieței . Acțiunile companiei au înregistrat o creștere astronomică de 700% în ultimul an , determinând investitorii să se întrebe cu îngrijorare dacă aceste perspective excepționale sunt deja pe deplin reflectate în preț . Acest raport va servi drept test decisiv pentru sustenabilitatea cheltuielilor globale în infrastructura de AI , care se estimează că vor depăși 600 de miliarde de dolari la nivelul întregii industrii .

Includerea istorică a Alphabet în Dow Jones: Gigantul din Mountain View se alătură oficial indicelui de elită DJIA , înlocuind giganimul din telecomunicații Verizon Communications , schimbarea urmând să intre în vigoare luni, 29 iunie 2026 . Acest eveniment marchează încununarea simbolică a unei ere dominate de IA și cloud computing , declanșând reechilibrări masive în portofoliile ETF-urilor . Acțiunile Alphabet cresc astăzi cu 1% , demonstrând o performanță puternică pe fondul vânzărilor masive din sectorul tehnologic de astăzi .

Sectorul apărării în retragere profundă și realizarea de profituri: Acțiunile din sectorul apărării (inclusiv Rheinmetall din Europa și giganții americani din domeniul apărării ) continuă să scadă . Investitorii își lichidează capitalul în masă din cauza lipsei unor noi factori de escaladare și a speculațiilor tot mai intense privind o redeschidere diplomatică a strategicului Strâmtorii Hormuz . În consecință, Rheinmetall pierde astăzi 18% 🛢️ Mărfuri energetice Prăbușirea prețului petrolului și dispariția primei de război: Prețul petrolului brut WTI a scăzut brusc sub pragul psihologic de 70 de dolari pe baril , revenind la nivelurile înregistrate în timpul primei sesiuni de tranzacționare după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu . Statele Unite au indicat că nu se percep taxe de tranzit în Strâmtoarea Hormuz , iar revenirea la normalitate ar trebui să se realizeze în câteva săptămâni , odată ce operațiunile de deminare se vor încheia. În plus, secretarul Energiei a menționat că SUA pot garanta trecerea în siguranță prin strâmtoare , chiar și fără un acord cu Iranul .

Capcana din datele oficiale privind stocurile EIA: Raportul săptămânal de astăzi al Departamentului Energiei a adus o veste aparent excelentă pentru speculatorii optimisti de pe piață , dar detaliile tehnice subiacente au accelerat valul de vânzări al mărfii . Stocurile de țiței au înregistrat o scădere de -6,088 milioane de barili (mai accentuată decât scăderea prognozată de -4,461 milioane). În schimb, stocurile de benzină au înregistrat o creștere neașteptată de +2,064 milioane de barili (față de o scădere preconizată de -0,578 milioane), în timp ce stocurile de distilați au înregistrat o creștere de +3,064 milioane de barili (față de o scădere preconizată de -0,505 milioane).

Situația operațiunilor rafinăriilor din SUA și a rezervelor strategice: Rafinăriile din SUA funcționează în prezent la capacitate maximă , ceea ce explică direct scăderea masivă a stocurilor de țiței brut; cu toate acestea, stocurile de combustibili finiti au crescut în mod neașteptat , stopând tendința descendentă agresivă din ultimele săptămâni. În același timp, Rezerva Strategică de Petrol a SUA (SPR) s-a redus la cele mai scăzute niveluri din anii 1980 . 🪙 Metale prețioase Prăbușirea metalelor prețioase și minimele anului 2026: Atât aurul, cât și argintul înregistrează cele mai scăzute niveluri din 2026 . Prețurile aurului au străpuns nivelul-cheie de suport, capitulând sub pragul de 4.000 de dolari și pierzând aproape 30% față de maximele istorice din ianuarie (când a atins 5.600 de dolari). Această lichidare este determinată de noua doctrină a președintelui Fed, Kevin Warsh — în ciuda prețului mai mic al petrolului, Warsh subliniază inflația de bază persistentă (cu indicele PCE prognozat la 3,6% ) și nu are nicio intenție de a relaxa politica monetară . Ca urmare, piața preconizează cu seriozitate riscul unei majorări a ratei dobânzii în septembrie 2026 , lăsând următorul nivel de suport tehnic la 3.570 dolari .

Argintul scade sub 60 de dolari: Argintul traversează cea mai proastă perioadă din ultimii 5 ani , testându-și cele mai scăzute niveluri de la decembrie anul trecut . Pe lângă creșterea dolarului (indicele USD situându-se la maxime de 13 luni ), evaluarea metalului este puternic afectată de slăbiciunea sectorului industrial din China și de scăderea cererii de panouri solare .

Revenire bruscă a raportului aur/argint și prognoze de preț: Raportul aur/argint înregistrează o revenire bruscă către intervalul 70–80 . Dacă prețurile aurului se consolidează în jurul valorii de 4.000 de dolari, aceasta implică o scădere matematică a argintului în zona 50–57,15 dolari , în timp ce, în cel mai pesimist scenariu, metalul ar putea aluneca până la 45–46 de dolari . 🌾 Piețele agricole Amenințarea „Super El Niño” și anomaliile meteorologice extreme: Cele mai recente date meteorologice indică o probabilitate de 60–67% ca un fenomen distructiv de tip „Super El Niño” să se dezvolte la trecerea dintre anii 2026 și 2027 . Această anomalie s-ar putea clasa drept una dintre cele mai puternice fluctuații termice înregistrate din 1950 .

Presiunea asupra ofertei de mărfuri agricole: Anomalia iminentă amenință direct culturile de mărfuri agricole din Africa de Vest (cacao) și din Asia de Sud-Est (cafea Robusta) . Prețurile la cacao rămân la niveluri extrem de ridicate din cauza unui echilibru extrem de strâns între cerere și ofertă. Cacao se bucură astăzi de o altă sesiune puternică, înregistrând o creștere de 7% și testând zona imediat apropiată de pragul de 5.000 de dolari pe tonă .

Distrugerea cererii și beneficiarii pieței legați de condițiile meteorologice: Analiștii avertizează asupra unei asimetrii comerciale , subliniind că aceste prețuri extreme au început deja să suprime cererea (distrugerea cererii) , un factor pe care investitorii trebuie să îl ia în considerare atunci când își stabilesc pozițiile pe piața mărfurilor. Pe de altă parte, principalii beneficiari legați de condițiile meteorologice ar putea fi soia și gazul natural din SUA , ambele înregistrând de obicei creșteri ale producției în timpul unui eveniment El Niño, ceea ce creează un clar potențial de scădere a prețurilor acestora .

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."