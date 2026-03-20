Rezumatul zilei: Wall Street se prăbușește, aurul se prăbușește, dolarul continuă să câștige pe fondul aversiunii față de risc (20.03.2026)

Contractele futures pe indicii americani au adoptat o poziție defensivă totală în urma escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Acțiunile cu capitalizare mică din indicele Russell 2000 conduc pierderile (US2000: -2,7%; un minim de două săptămâni), urmate îndeaproape de Nasdaq, dominat de sectorul tehnologic (US100: -2%), S&P 500 (US500: -1,6%) și Dow (US30: -1,2%) .

Scăderile bruște rezultă din atacurile iraniene care vizează infrastructura cheie de petrol și gaze din țările din Golful Persic, determinând creșterea prețurilor materiilor prime. Țițeiul Brent se redresează astăzi cu 3,8%, ajungând la aproape 107 dolari pe baril. Presiunea a fost intensificată și mai mult de declarația Iranului că nu intenționează să negocieze securitatea Strâmtorii Hormuz în timpul operațiunilor militare.

Potrivit CBS, Statele Unite se pregătesc pentru un potențial atac terestru asupra Iranului. Comandanții militari de rang înalt ar fi solicitat autorizațiile necesare pentru a se pregăti pentru o eventuală operațiune. În plus, SUA accelerează desfășurarea trupelor de marină în Orientul Mijlociu (cu potențialul sosirii a 2.200 de soldați de marină săptămâna viitoare).

Riscul crescând al unui șoc prelungit al prețurilor la energie stimulează așteptările privind inflația și alimentează pariurile pe o politică monetară agresivă. Piața futures preconizează în prezent o majorare a ratei dobânzii în SUA pentru luna decembrie (până ieri, scenariul de bază nu anticipa nicio majorare în 2026).

Indicele dolarului se redresează cu 0,25%, recuperând pierderile în urma unei reuniuni relativ echilibrate a FOMC. Puterea pentru „fuga către dolar” este ilustrată cel mai bine de o ieșire simetrică de capital din monedele „de risc” (AUDUSD: -0,9%, NZDUSD: -0,6%) și din refugiile tradiționale (USDJPY: +0,9%). USD se confruntă cu rezistență doar din partea dolarului canadian susținut de petrol (USDCAD: -0,2%) și a francului elvețian (USDCHF: -0,05%). EURUSD se corectează cu 0,15% la 1,156.

Fuga către dolar determină, de asemenea, o vânzare masivă a metalelor prețioase. Aurul scade cu încă 2,4%, ajungând la 4.525 dolari pe uncie, cel mai scăzut nivel de la începutul lunii februarie. Argintul se comportă și mai prost, scăzând cu 5% până la 67 dolari. Platina (-1,2%) și paladiul (-2%) sunt, de asemenea, în teritoriul pozitiv. În plus, perspectiva unei încetiniri economice afectează metalele industriale (CUPRU: -2,6%).

