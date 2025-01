Rezumatul zilei: Wall Street se retrage, orientările Moderna șochează; euro atinge minimul ultimelor 14 luni

Principalele mișcări ale pieței de astăzi au fost dominate de știri corporative semnificative și de evoluțiile pieței valutare, cu o atenție deosebită acordată sectoarelor sănătății și tehnologiei. US100 a condus declinul, în scădere cu 0,72%, pe fondul presiunii din sectorul tehnologiei. US500 a scăzut cu 0,26%, în timp ce US30 a scăzut cu 0,50%.

Piețele europene s-au tranzacționat, de asemenea, în mare parte în scădere, indicele polonez W20 înregistrând cel mai abrupt declin (-1,67%) dintre principalii indici europeni. ITA40 a scăzut cu 0,78%, în timp ce UK100 abia a reușit să rămână în teritoriukl pozitiv (+0,04%). Indicii DE40 și FRA40 au scăzut cu 0,45% și, respectiv, 0,21%.

Moderna (MRNA.US) a înregistrat un declin dramatic de 23% după ce și-a redus substanțial estimarea veniturilor pentru 2025 la 1,5-2,5 miliarde de dolari, față de prognoza anterioară de 2,5-3,5 miliarde de dolari. Compania a anunțat măsuri agresive de reducere a costurilor, inclusiv reduceri de 1 miliard de dolari pentru 2025 și încă 500 de milioane de dolari în 2026, ca răspuns la slăbirea cererii de vaccinuri Covid.

În ceea ce privește evoluțiile din sectorul tehnologic, Apple (AAPL) se confruntă cu provocări tot mai mari, vânzările de iPhone scăzând cu 5% în Q4, cota de piață globală coborând la 18%. Întârzierea companiei în a lansa AI, în special în China, a avut un impact asupra performanței. În plus, Apple se confruntă cu provocări juridice în Marea Britanie cu privire la practicile App Store și cu un control sporit din partea UE cu privire la noile structuri de taxe pentru dezvoltatori.

Noile controale ale administrației Biden privind exporturile de AI au afectat semnificativ Nvidia (NVDA), ale cărei acțiuni au scăzut cu 3,7%. În timp ce 18 aliați apropiați au primit scutiri, peste 120 de țări se confruntă cu noi restricții care necesită aprobarea guvernului pentru exporturile de modele de inteligență artificială și pentru instalațiile de calcul din străinătate.

Villeroy (BCE) a comentat puzzle-ul bugetar francez, afirmând că Franța nu riscă să nu se poată autofinanța. El a adăugat că expansiunea PIB-ului francez ar putea să se intensifice în 2026 și 2027.

Inflația așteptată pe 3 ani de NY Fed a crescut în decembrie la 3% (anterior: 2,6%)

În știrile majore privind fuziunile și achizițiile, Johnson & Johnson (JNJ) a anunțat o achiziție de 14,6 miliarde de dolari a Intra-Cellular Therapies la 132 de dolari pe acțiune, trimițând acțiunile ITCI în creștere cu 35% în presesiune. Tranzacția consolidează portofoliul CNS al J&J cu lumateperone și ITI-1284.

Piețele valutare au înregistrat mișcări semnificative, euro coborând sub 1,02, atingând cel mai scăzut nivel din noiembrie 2023. Scăderea s-a intensificat în urma raportului puternic de vineri privind locurile de muncă din SUA, care a forțat investitorii să reevalueze așteptările privind reducerea ratei Fed. Goldman Sachs prognozează acum că euro va scădea la 0,97 în șase luni.

Pe piețele energetice, noile sancțiuni americane împotriva Rusiei au sporit preocupările legate de aprovizionare, deși Rystad Energy se așteaptă ca țițeiul Brent să rămână în interval în jurul valorii de 80 de dolari pe baril. Goldman Sachs sugerează că prețurile ar putea testa pragul de 85 de dolari pe baril pe fondul incertitudinii.

Metalele prețioase s-au confruntat cu o presiune semnificativă, argintul conducând declinul (-2,21%), urmat de aur (-1,11%). De asemenea, paladiul și platina au slăbit, scăzând cu 0,50% și, respectiv, 0,25%. Slăbiciunea sectorului vine pe fondul întăririi dolarului și a creșterii randamentelor Trezoreriei.

Criptomonedele au o tendință de scădere. Bitcoin pierde 2,3% și coboară la 91.540 dolari, în timp ce Ethereum pierde 7,7% și alunecă la 2.981 dolari.

Piața așteaptă acum datele CPI din SUA de miercuri pentru a obține informații suplimentare cu privire la traiectoria politicii Rezervei Federale, în timp ce monitorizează capacitatea euro de a menține suportul în apropierea nivelurilor de paritate.

