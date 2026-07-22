Rezumatul zilei: Wall Street se stabilizează în ciuda creșterii prețurilor petrolului

Indicii bursieri se stabilizează, chiar dacă prețurile petrolului continuă să crească pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. După închiderea pieței americane, Alphabet și Tesla își vor publica rezultatele financiare, ambele anunțuri fiind considerate evenimentele cheie ale serii și potențiali catalizatori ai unei volatilități crescute a contractelor futures pe indici.

Petrolul Brent a urcat până la aproximativ 95 de dolari pe baril, înainte de a înregistra o ușoară scădere. Președintele Trump a semnalat că SUA sunt pregătite să contribuie la securizarea Strâmtorii Hormuz și a avertizat Iranul că atacurile asupra navelor comerciale ar putea declanșa lovituri asupra infrastructurii critice a țării.

Stocurile de țiței din SUA au scăzut cu 2,01 milioane de barili , puțin mai mult decât se aștepta piața (-1,95 milioane de barili).

Stocurile de benzină au crescut cu 0,765 milioane de barili , în timp ce economiștii se așteptau la o scădere de 1,905 milioane de barili .

Stocurile de distilați au scăzut cu 1,395 milioane de barili , comparativ cu așteptările privind o creștere de 0,825 milioane de barili .

Stocurile de țiței din centrul de distribuție Cushing au scăzut cu 0,674 milioane de barili , după o creștere de 0,430 milioane de barili în săptămâna precedentă.

Investitorii urmăresc cu atenție rezultatele financiare ale companiilor Alphabet, Tesla, IBM, Texas Instruments și ServiceNow, care se așteaptă să ofere informații noi privind cheltuielile în domeniul inteligenței artificiale, cererea de servicii cloud, bugetele tehnologice ale întreprinderilor și perspectivele sectorului tehnologic.

Aurul a înregistrat astăzi o creștere de aproape 1,8%, depășind pragul de 4.150 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a crescut cu aproape 4%. Dolarul american se depreciază ușor, iar Bitcoin se menține stabil în jurul valorii de 66.000 de dolari.

Contractele futures pe cacao de la ICE au scăzut astăzi cu aproximativ 5%, ajungând la circa 5.300 de dolari pe tonă, rămânând sub presiunea unui dolar american mai puternic, a stocurilor de pe bursă care au urcat la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani și a semnalelor de îmbunătățire a ofertei din Africa de Vest. Exporturile de cacao din Nigeria au crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna iunie, în timp ce livrările din Coasta de Fildeș au crescut cu 21% de la începutul sezonului, consolidând așteptările privind o disponibilitate globală mai mare pentru cacao.

Contractele futures pe rata fondurilor federale indică în prezent o probabilitate de aproximativ 31% ca Rezerva Federală să majoreze rata dobânzii în această lună și o probabilitate de 75% pentru cel puțin o majorare de 25 de puncte de bază în septembrie. Între timp, Deutsche Bank rămâne optimistă în privința acțiunilor americane, invocând o creștere a profiturilor de aproape 30% pentru companiile din indicele S&P 500 și prognozând un câștig modest de 2% al pieței în timpul actualului sezon al raportărilor financiare.

Acțiunile Apple au scăzut cu peste 1%, în ciuda informațiilor conform cărora compania pregătește o reînnoire amplă a gamei sale de produse Mac pentru a-și susține strategia de inteligență artificială, incluzând noi modele de MacBook, Mac mini și Mac Studio, precum și viitoare versiuni OLED.

Acțiunile Reddit au scăzut cu aproximativ 9% după apariția unor informații conform cărora compania ia în considerare încetarea accesului Google la conținutul Reddit pentru antrenarea inteligenței artificiale, ceea ce ar putea pune în pericol unul dintre parteneriatele sale cheie de licențiere legate de inteligența artificială.

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Sursa: xStation5