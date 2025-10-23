Rezumatul zilei: Wall Street și aurul revin 📈Petrolul câștigă 3,5%

au fost conforme cu previziunile, deși

Aspecte esențiale Acțiunile americane au crescut din nou astăzi, US100 (Nasdaq 100) câștigând aproape 1% , impulsionat de puterea acțiunilor din domeniul semiconductorilor și Big Tech .

Datele macroeconomice din SUA au surprins în sens pozitiv : vânzările de case existente au corespuns previziunilor, în timp ce indicele Fed din Kansas City a depășit semnificativ așteptările.

Aurul s-a recuperat cu aproape 1% , revenindu-și după pierderile recente, în ciuda unui indice al dolarului american (USDIDX) mai puternic, care a crescut cu peste 0,15% .

Analiștii J.P. Morgan se așteaptă ca Rezerva Federală să încheie programul de înăsprire cantitativă (QT) săptămâna viitoare, în timp ce piețele preționează din ce în ce mai mult o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază .

Sezonul de raportare a rezultatelor financiare a fost puternic până acum , majoritatea companiilor depășind estimările de profit și venituri .

Acțiunile IBM se tranzacționează la un nivel mai scăzut după publicarea rezultatelor, în timp ce Honeywell înregistrează creșteri datorită performanțelor optimiste.

Prețurile petrolului brut sunt în creștere pe fondul noilor sancțiuni impuse de SUA împotriva Rusiei , rafinăriile chineze oprind importurile maritime de țiței rusesc .

Vladimir Putin a comentat sancțiunile SUA , exprimându-și disponibilitatea de a continua dialogul și de a căuta o cale diplomatică către pace în Ucraina împreună cu președintele Trump . El a adăugat că sancțiunile nu vor schimba situația militară de pe linia frontului .

Încrederea consumatorilor din Zona Euro a înregistrat o ușoară îmbunătățire față de valoarea anterioară.

În Canada , vânzările cu amănuntul din august au fost conforme cu previziunile, deși vânzările de bază (excluzând autovehiculele) au fost sub așteptări .

Acțiunile europene au avansat joi. Indicele german DAX și indicele francez CAC40 au câștigat fiecare peste 0,2% , în timp ce indicele britanic FTSE 100 a urcat cu peste 0,6% . Acțiunile London Stock Exchange Group au crescut cu peste 6% în urma rezultatelor solide din trimestrul al treilea și a anunțului unui nou program de răscumpărare a acțiunilor. Acțiunile Unilever s-au apreciat, de asemenea, după ce compania a raportat o creștere de aproape 4% a vânzărilor față de anul precedent , în timp ce compania germană de apărare MTU Aero a înregistrat câștiguri.

Acțiunile americane se tranzacționează astăzi la un nivel mai ridicat, pe fondul unui optimism reînnoit față de marile companii tehnologice, acțiunile din sectorul semiconductorilor și companiile energetice , care beneficiază de creșterea recentă a prețurilor petrolului. Drept urmare, Nasdaq 100 a crescut cu peste 0,9% , în timp ce Dow Jones Industrial Average (DJIA) a avansat cu peste 0,3% .

Acțiunile STMicroelectronics sunt singurele acțiuni importante din sectorul semiconductorilor care înregistrează o scădere , pierzând peste 14% după publicarea rezultatelor financiare. IBM se află, de asemenea, sub presiune, după ce ritmul său de creștere a dezamăgit investitorii. În schimb, acțiunile Honeywell și Dow Inc. înregistrează creșteri, în urma unor rezultate mai bune decât se aștepta.

Indicele compozit al Fed din Kansas a înregistrat 6 puncte , depășind așteptările de 2 și valoarea anterioară de 4 . Indicele de referință pentru sectorul manufacturier a crescut notabil de la 4 la 15 puncte , semnalând o îmbunătățire a activității industriale.

Rafinăriile de stat din China — PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua — au încetat să mai contracteze noi livrări de petrol transportat pe mare din Rusia . Conform rapoartelor preliminare ale mass-media, India reduce, de asemenea, importurile de materii prime energetice din Rusia .

Conform datelor EIA , stocurile de gaze naturale au crescut cu 87 miliarde de picioare cubice (bcf) , față de 84 bcf prevăzute și 80 bcf anterior . Raportul indică o creștere a producției și o posibilă scădere a cererii , în ciuda începerii sezonului de încălzire în SUA.

Vladimir Putin a declarat că intenționează în continuare să se întâlnească cu Donald Trump , subliniind că Trump nu a anulat, ci doar a amânat întâlnirea planificată cu președintele rus. Putin a avertizat că atacurile ucrainene în interiorul Rusiei vor duce la escaladarea conflictului și vor declanșa o reacție puternică și proporțională din partea Moscovei.

Acțiunile băncii argentiniene Banco Macro au crescut cu peste 5% , extinzându-și câștigurile după ce Departamentul Trezoreriei SUA și-a reafirmat sprijinul pentru Argentina. Optimismul pieței crește și în perspectiva alegerilor prezidențiale din 26 octombrie . O potențială victorie a lui Javier Milei ar putea consolida sentimentul pozitiv față de acțiunile argentiniene, care au înregistrat recent o scădere în urma înfrângerii la alegerile locale . Sectoarele energiei și semiconductorilor sunt astăzi cele mai performante pe piața americană, în timp ce STMicroelectronics și Blackstone se numără printre companiile cu capitalizare mare cu cele mai slabe performanțe . Sursa: xStation5

