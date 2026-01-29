Rezumatul zilei: Wall Street și metalele prețioase încearcă să revină 📈Microsoft în scădere cu 12%

Astăzi, sentimentul în Europa a fost mixt. Indicele DAX din Germania a scăzut cu peste 2% pe fondul unei vânzări masive a acțiunilor gigantului software SAP , care a dezamăgit în ceea ce privește portofoliul de comenzi și a stârnit îngrijorări cu privire la cererea pentru soluțiile companiei. Indicele FTSE din Marea Britanie a câștigat puțin sub 0,2% , în timp ce indicele CAC40 din Franța a încheiat ziua fără modificări.

Vânzarea masivă a acțiunilor americane s-a accelerat după ce o scădere de peste 10% a prețului acțiunilor Microsoft a tras în jos întregul sector al software-ului. Acțiunile Microsoft au scăzut acum cu aproape 12% , din cauza temerilor că cheltuielile de investiții legate de AI ( CAPEX ) devin excesive. Nici măcar o creștere de peste 10% a Meta Platforms nu a fost suficientă pentru a schimba sentimentul privind marile companii tehnologice, iar investitorii se pregătesc acum pentru publicarea rezultatelor financiare ale Apple după închiderea sesiunii americane.

US100 a scăzut inițial cu aproape 2,2% , dar în prezent este în scădere cu aproximativ 1,6% , încercând să se stabilizeze după vânzarea masivă. DJIA (US30) se menține cel mai bine, în timp ce US500 , mai puțin concentrat pe tehnologie, a scăzut cu 0,8% . Printre companiile cu capitalizare mare, Meta , IBM , Lockheed Martin și Caterpillar conduc astăzi creșterea - toate patru au înregistrat surprize pozitive.

Vânzarea masivă de acțiuni s-a extins și la alte active care înregistraseră creșteri recent, inclusiv metalele prețioase. Aurul s-a retras de la maximul istoric de aproape 5.600 USD/uncie și se tranzacționează acum în jurul valorii de 5.350 USD/uncie , în timp ce argintul a revenit de la 106 USD/uncie la aproape 115 USD/uncie .

Prețurile petrolului au crescut cu aproape 3% și se apropie de 70 USD , pe fondul riscului crescând al unui potențial atac al SUA asupra Iranului. Statele Unite au concentrat forțe semnificative ale Marinei SUA în jurul Iranului, iar Trump a avertizat că, dacă Teheranul nu semnează un acord nuclear, SUA vor fi nevoite să acționeze.

Pe piața valutară, EURUSD a „apărat” zona 1,19 și se îndreaptă încet înapoi peste 1,195 . Criptomonedele sunt în scădere odată cu slăbirea Bitcoin, care a scăzut cu peste 5% , până la puțin sub 84.000 de dolari ; Ethereum este cu aproximativ 6% mai jos, la aproximativ 2.850 de dolari . Sursa: xStation5

