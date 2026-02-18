Rezumatul zilei: Wall Street și petrolul înregistrează creșteri 📈 EURUSD scade cu 0,5%

US100 crește cu peste 1%, indicii americani recuperând teren după vânzările masive de miercuri. Datele din SUA — de la autorizațiile de construcție la producția industrială și comenzile de bunuri durabile — au depășit așteptările, susținând dolarul american.

Potrivit Citadel Securities, investitorii de retail au cumpărat acțiuni din sectorul software într-un ritm record pe platforma Citadel (date urmărite din 2017). După cum a afirmat firma: „Valoarea nominală netă pe platforma noastră a atins niveluri pe care nu le-am mai observat până acum”.

Citadel a adăugat că amploarea, persistența și amploarea achizițiilor au depășit în mod semnificativ nivelurile maxime anterioare, evidențiind comerțul cu amănuntul ca o sursă cheie de creștere a cererii la începutul anului 2026. Cererea medie zilnică în dolari pentru acțiunile americane pe platformă (2 ianuarie-13 februarie) a fost cu aproximativ 25% peste recordul anterior stabilit în 2021 și de aproximativ două ori mai mare decât media din perioada 2020-2025.

Dinamica s-a extins și la opțiuni. Participarea retail în 2026 se situează deja la niveluri istorice ridicate. Volumul mediu zilnic al opțiunilor de la începutul anului este cu aproape 50% peste media din perioada 2020-2025 și cu peste 15% peste ritmul de anul trecut. Investitorii retail în opțiuni au fost cumpărători neți în 41 din ultimele 42 de săptămâni, ceea ce indică un apetit susținut pentru risc, mai degrabă decât o poziționare sporadică.

Interesant este că, în ciuda unui indice USD (USDIDX) mai puternic astăzi și a unei scăderi de aproape 0,5% a EURUSD, metalele prețioase sunt în creștere. Aurul a crescut cu aproape 2,5%, încercând să depășească decisiv nivelul psihologic de 5.000 USD/uncie, în timp ce argintul a înregistrat o creștere de până la 5%. Această mișcare poate avea, de asemenea, o componentă semnificativă de flux retail.

Date din SUA

Producția industrială (MoM): 0,7% (Previziune: 0,4%; Anterior: 0,4%; Revizuire: 0,2%)

Producția industrială (YoY): 2,3% (Anterior: 1,99%)

Producția manufacturieră (MoM): 0,6% (Previziune: 0,4%; Anterior: 0,2%)

Utilizarea capacității: 76,2% (Previziune: 76,6%; Anterior: 77,3%; Revizuire: 75,7%)

Comenzi de bunuri durabile (MoM): -1,4% (Previziune: -1,8%; Anterior: 5,4%)

Bunuri durabile de bază (MoM): 0,9% (Previziune: 0,3%; Anterior: 0,4%)

Bunuri durabile, excluzând apărarea (MoM): -2,5% (Anterior: 6,6%)

Bunuri durabile, excluzând transporturile (MoM): 0,9% (Previziune: 0,3%; Anterior: 0,4%)

Autorizații de construcție: 1,448 milioane (Previziuni: 1,400 milioane; Anterior: 1,411 milioane)

Construcții noi: 1,404 milioane (Previziuni: 1,310 milioane; Anterior: 1,272 milioane)

Cacao este în scădere notabilă, de peste 6%. De la începutul anului, prețurile au scăzut cu peste 45%. Ghana (al doilea producător ca mărime) a redus prețurile la poarta fermei cu aproape 30% săptămâna trecută. Coasta de Fildeș (cel mai mare producător) afirmă că va menține prețurile la poarta fermei neschimbate până la sfârșitul sezonului principal actual (31 martie), deși rapoartele sugerează că ia în considerare o reducere.

Piețele includ în prețuri, de asemenea, un risc mai mare de escaladare militară în Orientul Mijlociu, după ce SUA au mutat echipamente militare suplimentare în regiune. Petrolul câștigă peste 3,5% pe fondul acestor îngrijorări.

