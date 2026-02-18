Rezumatul zilei: Wall Street și petrolul înregistrează creșteri 📈 EURUSD scade cu 0,5%

US100 crește cu peste 1%, indicii americani recuperând teren după vânzările masive de miercuri. Datele din SUA — de la autorizațiile de construcție la producția industrială și comenzile de bunuri durabile — au depășit așteptările, susținând dolarul american.
Potrivit Citadel Securities, investitorii de retail au cumpărat acțiuni din sectorul software într-un ritm record pe platforma Citadel (date urmărite din 2017). După cum a afirmat firma: „Valoarea nominală netă pe platforma noastră a atins niveluri pe care nu le-am mai observat până acum”.
Citadel a adăugat că amploarea, persistența și amploarea achizițiilor au depășit în mod semnificativ nivelurile maxime anterioare, evidențiind comerțul cu amănuntul ca o sursă cheie de creștere a cererii la începutul anului 2026. Cererea medie zilnică în dolari pentru acțiunile americane pe platformă (2 ianuarie-13 februarie) a fost cu aproximativ 25% peste recordul anterior stabilit în 2021 și de aproximativ două ori mai mare decât media din perioada 2020-2025.
Dinamica s-a extins și la opțiuni. Participarea retail în 2026 se situează deja la niveluri istorice ridicate. Volumul mediu zilnic al opțiunilor de la începutul anului este cu aproape 50% peste media din perioada 2020-2025 și cu peste 15% peste ritmul de anul trecut. Investitorii retail în opțiuni au fost cumpărători neți în 41 din ultimele 42 de săptămâni, ceea ce indică un apetit susținut pentru risc, mai degrabă decât o poziționare sporadică.
Interesant este că, în ciuda unui indice USD (USDIDX) mai puternic astăzi și a unei scăderi de aproape 0,5% a EURUSD, metalele prețioase sunt în creștere. Aurul a crescut cu aproape 2,5%, încercând să depășească decisiv nivelul psihologic de 5.000 USD/uncie, în timp ce argintul a înregistrat o creștere de până la 5%. Această mișcare poate avea, de asemenea, o componentă semnificativă de flux retail.
Date din SUA
- Producția industrială (MoM): 0,7% (Previziune: 0,4%; Anterior: 0,4%; Revizuire: 0,2%)
- Producția industrială (YoY): 2,3% (Anterior: 1,99%)
- Producția manufacturieră (MoM): 0,6% (Previziune: 0,4%; Anterior: 0,2%)
- Utilizarea capacității: 76,2% (Previziune: 76,6%; Anterior: 77,3%; Revizuire: 75,7%)
- Comenzi de bunuri durabile (MoM): -1,4% (Previziune: -1,8%; Anterior: 5,4%)
- Bunuri durabile de bază (MoM): 0,9% (Previziune: 0,3%; Anterior: 0,4%)
- Bunuri durabile, excluzând apărarea (MoM): -2,5% (Anterior: 6,6%)
- Bunuri durabile, excluzând transporturile (MoM): 0,9% (Previziune: 0,3%; Anterior: 0,4%)
- Autorizații de construcție: 1,448 milioane (Previziuni: 1,400 milioane; Anterior: 1,411 milioane)
- Construcții noi: 1,404 milioane (Previziuni: 1,310 milioane; Anterior: 1,272 milioane)
Cacao este în scădere notabilă, de peste 6%. De la începutul anului, prețurile au scăzut cu peste 45%. Ghana (al doilea producător ca mărime) a redus prețurile la poarta fermei cu aproape 30% săptămâna trecută. Coasta de Fildeș (cel mai mare producător) afirmă că va menține prețurile la poarta fermei neschimbate până la sfârșitul sezonului principal actual (31 martie), deși rapoartele sugerează că ia în considerare o reducere.
Piețele includ în prețuri, de asemenea, un risc mai mare de escaladare militară în Orientul Mijlociu, după ce SUA au mutat echipamente militare suplimentare în regiune. Petrolul câștigă peste 3,5% pe fondul acestor îngrijorări.
Sursa: xStation5
Rezumatul zilei: Curtea Supremă suspendă tarifele lui Trump, dar pentru cât timp?
Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (20.02.2026)
Dezamăgire pentru Trump, reziliență pentru toți ceilalți: adevărul despre PIB-ul SUA 🇺🇸
Acțiunea anului 2025 la XTB: AMD
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."