Rezumatul zilei: Wall Street sub presiune după cea mai mare rată a inflației înregistrată din 2023

Wall Street se confruntă cu o vânzare masivă, indicii principali din SUA rămânând sub o presiune semnificativă. Indicele S&P 500 a scăzut cu aproximativ 0,7%, în timp ce Nasdaq înregistrează cea mai slabă performanță, cu o scădere de aproape 1,9%.

Principalul factor care a determinat scăderea de astăzi este, fără îndoială, valoarea inflației CPI, mai puternică decât se aștepta. Inflația din SUA a accelerat la 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând cel mai ridicat nivel din mai 2023, sporind îngrijorările că ratele dobânzilor ar putea rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă și afectând sentimentul general al pieței.

Creșterea inflației a fost determinată în principal de prețurile mai mari la energie, inclusiv costurile combustibililor, care au fost extrem de sensibile la evoluțiile geopolitice din ultimele luni. În același timp, presiunea persistentă din categoriile de inflație de bază sugerează că procesul de dezinflație a încetinit în mod clar, presiunile ridicate asupra prețurilor extinzându-se dincolo de componentele cele mai volatile ale economiei.

Senatul SUA l-a aprobat pe Kevin Warsh ca membru al Consiliului Rezervei Federale, aducându-l cu un pas mai aproape de a deveni următorul președinte al Rezervei Federale, votul final fiind așteptat la sfârșitul acestei săptămâni. Numirea este considerată o evoluție majoră pentru direcția viitoare a politicii monetare a SUA și pentru abordarea Fed față de inflație.

Piețele continuă, de asemenea, să-și exprime îngrijorarea cu privire la relația potențial strânsă a lui Warsh cu actualul președinte al SUA, alimentând îndoielile cu privire la independența viitoare a Rezervei Federale.

Tensiunile geopolitice din jurul Iranului sunt din nou în creștere, rapoartele sugerând că unii consilieri ai lui Donald Trump iau din ce în ce mai mult în considerare posibilitatea reluării operațiunilor militare după eșuarea negocierilor de încetare a focului și respingerea de către Iran a ultimei propuneri.

Costul total al implicării SUA în conflict este estimat acum la aproximativ 29 de miliarde de dolari, evidențiind povara fiscală și strategică tot mai mare a confruntării.

De asemenea, se pare că Statele Unite cer încetarea definitivă a activităților de îmbogățire a uraniului din Iran și transferul uraniului îmbogățit către SUA, condiții pe care Teheranul le consideră inacceptabile și care agravează și mai mult tensiunile din cadrul negocierilor.

O întâlnire între Donald Trump și Xi Jinping este programată să aibă loc la Beijing în perioada 14-15 mai, unde se așteaptă ca discuțiile să includă Iranul, piețele petroliere și tensiunile geopolitice și comerciale mai largi.

Piețele europene au încheiat, de asemenea, sesiunea în teritoriu negativ, indicii majori de pe continent confruntându-se cu o presiune puternică. Indicele CAC 40 din Franța a pierdut aproape 1%, în timp ce DAX din Germania și IBEX 35 din Spania au scăzut amândouă cu aproximativ 1,5%. FTSE 100 din Marea Britanie a avut o performanță relativ mai bună, înregistrând doar pierderi modeste.

Petrolul Brent continuă să beneficieze de escaladarea tensiunilor geopolitice, prețurile crescând brusc și apropiindu-se de pragul de 110 dolari pe baril.

Metalele prețioase se tranzacționează sub o presiune ușoară. Aurul a scăzut cu aproximativ 1%, testând nivelul de 4.690 USD pe uncie, în timp ce argintul este, de asemenea, ușor mai slab, oscilând în jurul valorii de 85 USD pe uncie.

Între timp, criptomonedele se confruntă cu o vânzare mai pronunțată. Bitcoin a scăzut cu aproape 2% și testează nivelul de 80.000 USD, în timp ce Ethereum scade cu peste 2,5%, coborând sub 2.300 USD.

