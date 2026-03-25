Rivian – Parteneriatul cu Uber și modelul R2. Este acesta un „ucigaș al Tesla”?

Rivian este un jucător (încă) nou și relativ mic pe piața mobilității electrice, dar cu un potențial enorm. Sunt oare la fel de mari și riscurile cu care se confruntă compania?

Vehiculele electrice, indiferent de atitudinea personală a investitorilor față de acestea, vor rămâne o componentă indispensabilă a industriei auto și a transporturilor pentru mulți ani, dacă nu chiar decenii. Rivalitatea dintre Tesla, BYD și companiile auto tradiționale se află în centrul interesului și al cercetării pieței. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunii acestor jucători și a intensității concurenței dintre ei, aceasta nu înseamnă că s-a spus deja totul în ceea ce privește modelele de afaceri.

Atât Tesla, cât și BYD se concentrează pe obținerea economiilor de scară, ceea ce împinge marjele din sector la noi minime, impune investiții costisitoare și alimentează războaiele de prețuri. Producătorii tradiționali de automobile, atât din SUA, cât și din Europa, se luptă în mod evident să-și „reorganizeze” fabricile, gamele de modele, rețelele de distribuție și departamentele de proiectare pentru mașinile electrice. În acest context, abordarea „incrementală” a Rivian este o gură de aer proaspăt în industrie și pe piață. Inovațiile în tehnologia de producție, management și materiale permit chiar și companiilor relativ mici să concureze cu conglomerate uriașe, lucru care ar fi fost greu de imaginat cu doar vreo doisprezece ani în urmă.

Lansarea viitoare a modelului „R2” al companiei este, în opinia multor analiști și investitori, un moment decisiv pentru companie, și pe bună dreptate. Modelul R2 poate fi privit din două perspective. Pe de o parte, acesta reprezintă o îndepărtare de la imperativul anterior al companiei: ușurința și eficiența. Pe de altă parte, este un pas către scalabilitate și creștere, ceea ce este esențial dacă compania dorește să devină mai mult decât o curiozitate a pieței.

În prezent, compania dispune de o serie de soluții unice în industrie, componente proprii și software care pot concura cu liderii din industrie, în ciuda faptului că suportă doar o fracțiune din costurile de dezvoltare și producție. Integrarea verticală a sistemelor și soluțiilor, precum și platformizarea, oferă, de asemenea, companiei un avantaj de care are nevoie disperată într-o piață ultracompetitivă.

Sursa: Bloomberg Finance L.P.

Un alt factor care oferă companiei un avantaj, unul care nu pare să fie pe deplin reflectat în prețurile pieței, este acordul său recent cu Uber. Având în vedere potențialul de a furniza vehicule liderului pieței de transport cu mașini la comandă, precum și recentul joint venture cu Volkswagen, Tesla s-ar putea afla într-o situație în care Rivian „sare peste câțiva pași” și începe să monetizeze robotaxi-urile, ocolind în același timp majoritatea problemelor cu care se confruntă compania lui Elon Musk.

Sursa: Bloomberg Finance L.P.

Un sprijin suplimentar pentru Rivian îl reprezintă creșterea prețurilor la combustibil, greu de ignorat. Piața petrolului nu este în măsură să se dezobișnuiască de dependența de Orientul Mijlociu, nici măcar să o reducă în mod semnificativ, dar economia globală poate reduce semnificativ dependența de petrol. Prețul benzinei în SUA a crescut cu aproximativ 30% în ultima lună. Având în vedere criza de reputație aproape permanentă a lui Elon Musk în rândul proprietarilor actuali și potențiali de vehicule electrice, prețurile ridicate ale combustibilului ar putea oferi Rivian șansa de a captura o cotă semnificativă de piață în cel mai bun moment posibil, mai ales cu lansarea modelului R2 în perspectivă.

Cu toate acestea, compania se confruntă în continuare cu o serie de riscuri, nu doar cu oportunități. La momentul actual, aceasta nu este încă profitabilă — deși tendința se îmbunătățește puternic. Compania promite o creștere semnificativă a indicatorilor financiari, iar datele susțin parțial aceste intenții, dar merită să ne întrebăm:

Cât din această creștere este deja reflectată în preț (dacă este cazul)? Cât de probabil este ca compania să realizeze un scenariu de expansiune atât de ambițios într-o piață atât de dificilă?

Investitorii, atât cei actuali, cât și cei potențiali, vor căuta răspunsuri la aceste întrebări în cadrul conferinței privind rezultatele financiare a companiei din 12 mai.

RIVN.US (Interval D1)

Acțiunile companiei au continuat o tendință ascendentă sinuoasă de la începutul anului 2024. Un semnal foarte important este încrucișarea EMA100 și EMA200, care reprezintă un puternic semnal de creștere. Cu toate acestea, merită reținut faptul că evaluarea — în ciuda câștigurilor recente — rămâne încă mult sub nivelurile maxime înregistrate la IPO în 2021.