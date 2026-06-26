Roller-coaster pe piețele financiare

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În acest moment are loc o rotație pe piața acțiunilor din SUA; printre companiile cu cele mai slabe performanțe din indicele S&P 500 se numără cele mai strâns legate de AI, inclusiv Palantir și Oracle, care au înregistrat scăderi de 18% și, respectiv, 16% în această săptămână. Se înregistrează, de asemenea, pierderi semnificative pentru unele dintre companiile din grupul „Magnificent 7”, printre care Microsoft, Alphabet, Apple și Nvidia. Retragerea de la titlurile din sectorul tehnologic axate pe AI permite acțiunilor de tip value să iasă în evidență. Printre sectoarele cu cele mai bune performanțe din SUA în această săptămână se numără industria, imobiliarele, bunurile de consum discreționare, energia și sănătatea, acesta din urmă fiind sectorul cu cea mai bună performanță, înregistrând o creștere de peste 4%.

Raliul tehnologic de scurtă durată s-a oprit brusc la sfârșitul săptămânii. După raliul de recuperare de joi, determinat de rezultatele Micron, care a făcut ca prețul acțiunilor să crească cu 15%, lipsa veștilor bune afectează sectorul și întreaga poveste legată de AI. Prețul acțiunilor Micron a scăzut cu 4% în premarket iar alte acțiuni din sectorul cipurilor de memorie sunt, de asemenea, în scădere, SanDisk înregistrând o depreciere de 5%. Nvidia a înregistrat, de asemenea, o scădere de 1%, ceea ce ar putea trage în jos indicii bursieri americani dacă pierderile Nvidia persistă pe parcursul zilei de vineri.

Sectorul tehnologic își pierde avântul

Am observat că raliul acțiunilor din sectorul tehnologic își pierde avântul. Pe parcursul lunii iunie, am asistat la o încetinire a ritmului, ceea ce a permis acțiunilor cu capitalizare mică să devină principalul motor al piețelor americane în această săptămână. Acest lucru este important pentru investitori și sugerează că tema AI nu mai acționează ca un val ascendent. Investitorii își iau timpul necesar și selectează câștigătorii din sectorul AI, renunțând în același timp la alții. De exemplu, să luăm în considerare evoluțiile opuse ale Alphabet și SanDisk din această săptămână. Niciuna dintre cele două companii nu a raportat rezultate financiare, dar SanDisk a beneficiat de cererea de cipuri de memorie, prețul acțiunilor sale crescând cu 14% până acum în această săptămână, chiar dacă se așteaptă o scădere bruscă mai târziu astăzi. În schimb, prețul acțiunilor Google a scăzut cu 6% până acum în această săptămână, pe măsură ce piața își pierde interesul față de companiile hiperscalabile, în special față de cele care apelează la piețele de obligațiuni și de acțiuni pentru a strânge lichidități.

Oferte publice inițiale (IPO) în așteptare

Sectorul AI suferă din cauza lipsei de vești bune, ceea ce frânează evoluția sectorului tehnologic vineri. Vestea că OpenAI își va amâna oferta publică inițială (IPO) până anul viitor, din cauza temerilor că nu ar atrage suficient interes pentru a obține o capitalizare de 1 trilion de dolari, a afectat, de asemenea, starea de spirit a pieței vineri, iar acțiunile companiilor tehnologice europene sunt, de asemenea, în scădere. Conform unor rapoarte, alternativele, inclusiv listarea la un preț mai mic, au fost aparent excluse de către CEO-ul Sam Altman, având în vedere evoluția ulterioară IPO-ului SpaceX. Prețul acțiunilor sale a scăzut cu 13% în această săptămână și se așteaptă ca vineri să deschidă cu aproximativ 1,25% mai jos.

Deși Sam Altman ar putea fi nevoit să-și amâne mega câștigul, dacă OpenAI își amână într-adevăr IPO-ul până în 2027, acest lucru elimină un obstacol major pentru piețele financiare. Era așteptat ca OpenAI, Anthropic și SpaceX să întâmpine dificultăți în a se lista în același timp, având în vedere evaluările uriașe. Existau îngrijorări că piața nu ar putea absorbi un volum atât de mare de acțiuni emise, iar acest lucru ar putea constitui un factor major de volatilitate a pieței. Dacă OpenAI și Anthropic își vor eșalona IPO-urile pe parcursul următoarelor aproximativ 18 luni, piața ar putea fi mai bine pregătită să absoarbă aceste noi listări.

Riscul intervenției guvernamentale

Există un risc suplimentar pentru OpenAI și Anthropic: intervenția guvernului SUA. În ultimele săptămâni, guvernul SUA a intervenit direct atât în planurile de afaceri ale Anthropic, cât și în cele ale OpenAI. În primul rând, Casa Albă a interzis companiei Anthropic să permită accesul străinilor la puternicul său model Mythos, ceea ce a dus la oprirea completă a modelului Mythos, întrucât Anthropic nu a putut limita accesul doar la cetățenii americani. În această săptămână, guvernul SUA a solicitat OpenAI să pună la dispoziție cel mai recent model ChatGPT pentru teste de securitate.

Intervenția guvernamentală reprezintă un risc major pentru aceste companii din domeniul AI și ar putea afecta negativ valorile lor de piață. Prin urmare, este posibil ca Anthropic să urmeze exemplul OpenAI și să-și amâne planurile de listare la bursă. O abordare mai prudentă ar fi amânarea listărilor până la stabilirea unui cadru de reglementare global convenit; până atunci, riscul unei intervenții guvernamentale rămâne ridicat.