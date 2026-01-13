Rollercoaster pentru L3Harris Technologies ⚔️Aproape 13% din câștiguri s-au evaporat în ciuda unei investiții guvernamentale de un miliard de dolari❓

Acțiunile L3Harris Technologies LXH.US (un producător de sisteme avansate de apărare) au crescut cu un impresionant 13% la începutul sesiunii de astăzi de pe Wall Street, după ce compania a anunțat planurile de a-și lista afacerea cu rachete în a doua jumătate a anului 2026. Această mișcare reflectă interesul crescând al investitorilor pentru sectorul apărării, determinat de tensiunile geopolitice globale și de creșterea cheltuielilor de apărare ale SUA. De o importanță deosebită este parteneriatul strategic cu Departamentul Apărării al SUA, care garantează comenzi stabile și un flux de venituri pe termen lung pentru compania separată. Piața a recunoscut în mod clar potențialul IPO-ului segmentului de rachete – tranzacția nu va fi doar o modalitate de optimizare a structurii corporative a L3Harris, ci, mai presus de toate, va permite strângerea imediată de capital pentru domeniul tehnologiilor de apărare, care se dezvoltă dinamic. Creșterea valorii acțiunilor companiei-mamă reflectă convingerea investitorilor că segmentul rachetelor are un potențial de creștere semnificativ mai mare decât celelalte divizii ale companiei și că perspectivele sale sunt asigurate de contractele cu guvernul federal. Dar asta nu este tot deoarece acțiunile companiei răspund și la o investiție guvernamentală de 1 miliard de lire sterline în Missile Solutions L3Harris. Investiția va schimba radical strategia de apărare a SUA și poate fi un catalizator și mai puternic pentru creșterea acțiunilor decât perspectiva unei oferte publice inițiale (IPO). Departamentul Apărării, ghidat de noua sa strategie „Go Direct-to-Supplier” (Mergi direct la furnizor), trece la finanțarea directă a furnizorilor cheie, garantându-le comenzi stabile pe termen lung pentru rachetele Tomahawk, PAC-3, THAAD și Standard Missile. Structura tranzacției – o acțiune preferențială convertibilă care se va transforma automat în acțiuni ordinare în timpul IPO-ului din a doua jumătate a anului 2026 – înseamnă că guvernul nu numai că subvenționează extinderea producției, ci participă și la profiturile potențiale din debutul public. Acest model combină cererea garantată din partea Pentagonului cu potențialul de venituri din evaluarea viitoare a pieței, eliminând practic toate riscurile comerciale pentru noua companie. Investiția semnalează, de asemenea, determinarea administrației Trump de a consolida rapid capacitatea de producție a industriei de apărare, în special în contextul tensiunilor geopolitice, creând un scenariu de creștere semnificativă pentru sectorul de apărare în următorii ani. Acțiunile companiei au început să se tranzacționeze cu un gap ascendent major, care, însă, este acum redus la aproape un minim, ceea ce poate indica faptul că informațiile de mai sus fuseseră deja preluate de piață mai devreme. Totuși, aceste mișcări nu schimbă faptul că acțiunile se află într-o tendință ascendentă (având în vedere mediile mobile exponențiale), dar cu un impuls de creștere considerabil pe termen scurt, care poate fi limitat. RSI pentru media pe 14 zile depășește în prezent nivelul de 83 de puncte. Sursa: xStation

