Rupia indiană atinge minime istorice în raport cu dolarul american

Rupia indiană este unul dintre instrumentele care se remarcă astăzi. Perechea USDINR a atins un nou maxim istoric după ce președintele Donald Trump a surprins piața cu o majorare a taxelor de viză, fap care s-a adăugat îngrijorărilor legate de tarifele impuse de SUA.
Moneda s-a depreciat cu aproximativ 3,68% în acest an în raport cu dolarul american, înregistrând cea mai slabă performanță din Asia. Slăbiciunea monedei susține eforturile Băncii Centrale a Indiei de a consolida competitivitatea comercială a țării și de a compensa efectele negative ale tarifelor mai mari impuse de SUA.
Moneda indiană resimte un nou val de presiune după ce SUA a anunțat o taxă unică de 100.000 de dolari pentru cererile de viză H-1B utilizate de obicei de giganții indieni din domeniul tehnologiei. Măsura va afecta probabil exporturile de servicii către SUA, pe care Emkay Global Financial Services Ltd. le estimează că se ridică la 6 - 7% din produsul intern brut al Indiei. În plus, taxa riscă să accentueze ieșirile de fonduri străine din activele locale.
În ultimii ani, indienii au constituit majoritatea deținătorilor de vize H-1B, reprezentând 72,3% din totalul vizelor H-1B eliberate de SUA în anul financiar 2022-2023.
Impactul s-a resimțit luni și pe piața de capital, unde subindicele companiilor de tehnologie informațională s-a depreciat cu aproape 3%. Sectorul tehnologic din India obține aproximativ 57% din veniturile sale din SUA și beneficiază de mult timp de programul de vize H-1B.
Pe lângă această veste referitoare la viitorul vizelor, au fost publicate și date macroeconomice după publicarea datelor preliminare ale indicelui HSBC Purchasing Managers’ Index (PMI) din India pentru luna septembrie. Raportul a arătat că indicele PMI compozit a scăzut la 61,9 de la 63,2 la 61,9 în august, pe fondul încetinirii creșterii activităților atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor.
Indicele PMI pentru sectorul manufacturier a scăzut la 58,5 de la valoarea anterioară de 59,5. Raportul PMI a semnalat o scădere a noilor comenzi de export în urma creșterii tarifelor impuse de Statele Unite (SUA) asupra importurilor din India. În același timp, noile comenzi interne au crescut semnificativ datorită anunțului guvernului privind noile reforme ale taxei pe bunuri și servicii.
Pe plan global, investitorii așteaptă rezultatul negocierilor comerciale dintre ministrul comerțului indian Piyush Goyal, care a vizitat Washingtonul luni, și reprezentantul comercial al Statelor Unite (SUA), Jamieson Greer.
Indicele de forță relativă (RSI) pe 14 zile a sărit la aproape 68,3, sugerând un puternic impuls ascendent.
Momentul majorării taxelor de viză agravează presiunile externe existente, având în vedere că tarifele de 50% aplicate de SUA produselor indiene - cele mai ridicate dintre țările asiatice - se preconizează că vor afecta exporturile.
Banca Centrală a Indiei are posibilitatea de a lăsa rupia să se deprecieze într-un ritm moderat, a spus el. Având în vedere că inflația este estimată la aproximativ 4 - 4,5% în anul fiscal 2026-27, o scădere modestă ar fi gestionabilă.
Există indicii că RBI urmează această abordare. Banca centrală a intervenit pe piață pentru a susține rupia, fără a apăra un nivel specific.
Rupia a subperformat în raport cu monedele asiatice de la începutul anului, nereușind să beneficieze de scăderea recentă a indicelui dolarului. Tarifele mari impuse de SUA asupra mărfurilor indiene au afectat perspectivele de export și au redus fluxurile de capital străin, afectând moneda.
Investitorii străini au retras peste 15 miliarde de dolari din acțiunile indiene în 2025.Radu Puiu, Research Analyst
