Să recunoaștem meritele cuvenite. NVIDIA a făcut din nou ceea ce știe cel mai bine.

Piața abia începe să asimileze cel mai recent raport al NVIDIA, iar chiar și primele minute ale tranzacționării după închiderea sesiunii arată deja cât de ridicate deveniseră așteptările față de companie. La momentul redactării acestui articol, cu doar câteva minute înainte de ora 24:00, ora României, acțiunile NVIDIA fluctuează în jurul liniei orizontale în tranzacțiile după închiderea bursei, ceea ce sugerează clar că investitorii încă încearcă să evalueze dacă chiar și astfel de rezultate puternice sunt suficiente, având în vedere amploarea optimismului anterior care înconjura întreaga piață a inteligenței artificiale. De fapt, acest lucru reflectă cel mai bine poziționarea actuală a companiei. Piața nu mai întreabă dacă NVIDIA va obține rezultate puternice. Întrebarea este mai degrabă dacă acestea vor fi suficient de solide pentru a susține în continuare povestea unui superciclu AI de mai mulți ani.

Dar să recunoaștem meritele acolo unde se cuvine. NVIDIA a prezentat încă o dată un raport care este greu de descris altfel decât ca fiind impresionant. Compania a încheiat primul trimestru al anului fiscal 2027 cu venituri de 81,6 miliarde USD, reprezentând o creștere de 85% față de aceeași perioadă a anului trecut și o creștere de 20% față de trimestrul anterior. Cu doar câțiva ani în urmă, cifre de această magnitudine ar fi părut complet abstracte pentru o companie de semiconductori. Astăzi, NVIDIA le atinge menținând o traiectorie de creștere care seamănă mai mult cu o fază de expansiune agresivă decât cu cea a uneia dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume.

Segmentul Centrelor de date se remarcă cel mai mult, generând venituri de 75,2 miliarde USD și servind, fără îndoială, drept nucleul absolut al întregului raport. Aici devine cel mai evident amploarea transformării NVIDIA din ultimii ani. O companie care, nu cu mult timp în urmă, era asociată în principal cu jocurile și plăcile grafice pentru calculatoare personale a devenit acum unul dintre pilonii cheie ai infrastructurii globale de inteligență artificială. În practică, o mare parte din actualul boom al AI se bazează pe cipurile NVIDIA, arhitectura sa și ecosistemul tehnologic pe care l-a dezvoltat de-a lungul multor ani.

Important este faptul că expansiunea excepțional de puternică a veniturilor continuă să fie însoțită de o rentabilitate remarcabilă. Marja brută a rămas aproape de 75%, în timp ce atât venitul operațional, cât și venitul net au atins din nou niveluri record. Acesta este un semnal crucial pentru piață, deoarece arată că NVIDIA nu numai că beneficiază de creșterea cererii de inteligență artificială, dar rămâne și o companie capabilă să-și monetizeze eficient avantajul tehnologic. La o astfel de scară, menținerea marjelor la aceste niveluri este o confirmare clară a faptului că, concurența rămâne semnificativ în urmă.

Cu toate acestea, chiar mai important decât rezultatele în sine este ceea ce comunică compania cu privire la trimestrele următoare. Previziunile indică venituri de aproximativ 91 de miliarde de dolari pentru trimestrul următor, ceea ce arată că NVIDIA continuă să înregistreze o cerere foarte puternică pentru soluțiile sale și nu observă semne semnificative de încetinire a investițiilor în infrastructura de AI. De remarcat în mod special este faptul că această perspectivă nu include întregul potențial al pieței chineze în segmentul de calcul al centrelor de date. Cu alte cuvinte, chiar și fără o contribuție semnificativă din partea Chinei, compania continuă să crească într-un ritm care rămâne în mare parte inaccesibil pentru majoritatea pieței.

Raportul de astăzi este, prin urmare, mult mai mult decât o simplă publicare trimestrială puternică. Acesta confirmă faptul că NVIDIA a depășit statutul de companie tradițională de semiconductori și a devenit un element central al întregii narațiuni privind inteligența artificială. În multe privințe, rezultatele NVIDIA sunt cele care determină sentimentul în întregul sector tehnologic și modelează convingerea investitorilor că actualul boom al AI mai are încă un drum lung de parcurs.

Desigur, pe măsură ce amploarea afacerii continuă să se extindă, cresc și așteptările pieței. La o evaluare atât de ridicată, investitorii vor rămâne extrem de sensibili la orice semne de încetinire a ritmului de creștere, presiune asupra marjelor sau concurență crescută. Cu toate acestea, după aceste rezultate, este dificil să nu rămâi cu impresia că NVIDIA rămâne o companie care nu numai că beneficiază de boom-ul inteligenței artificiale, ci și definește în mare măsură ritmul de dezvoltare al întregii piețe a AI