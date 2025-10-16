Salesforce crește cu 8% pe fondul previziunilor pozitive privind veniturile pe termen lung📈

a anunțat un program de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 7 miliarde de dolari

Aspecte esențiale Salesforce și-a majorat previziunile privind veniturile la peste 60 de miliarde de dolari până în anul fiscal 2030 , depășind așteptările analiștilor de 58,37 miliarde de dolari .

Segmentul Date și AI a crescut cu 120% față de anul precedent , atingând venituri de 1,2 miliarde de dolari în al doilea trimestru.

Platforma Agentforce AI a generat venituri recurente anuale (ARR) de 440 de milioane de dolari .

Compania a anunțat un program de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 7 miliarde de dolari .

În cadrul Dreamforce Investor Event, Salesforce a dezvăluit o previziune ambițioasă — compania se așteaptă ca veniturile sale să depășească 60 de miliarde de dolari până în anul fiscal 2030. Acest obiectiv depășește estimarea consensuală a Wall Street de 58,37 miliarde de dolari și nu include încă câștigurile anticipate din achiziția Informatica în valoare de 8 miliarde de dolari, care se așteaptă să se finalizeze în curând. Acțiunile companiei au crescut cu aproape 8% astăzi. Salesforce prognozează o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de peste 10% între anii fiscali 2026 și 2030, subliniind potențialul său puternic și stabil de expansiune în sectoarele cloud și inteligență artificială. Noul cadru pe termen lung al companiei, cunoscut sub numele de „50 până în anul fiscal 30”, vizează atingerea unui total combinat de 50% din creșterea abonamentelor și marja operațională non-GAAP. Acesta este un plan pe termen lung care echilibrează creșterea veniturilor cu îmbunătățirea eficienței costurilor, un factor crucial, având în vedere că Salesforce concurează cu Microsoft și Oracle. Segmentul Date și AI a generat venituri de 1,2 miliarde de dolari în trimestrul al doilea , înregistrând o creștere de 120% față de anul precedent .

Platforma Agentforce AI a generat venituri recurente anuale (ARR) de 440 de milioane de dolari și, potrivit Salesforce, această cifră s-ar putea tripla sau chiar cvadrupla pe măsură ce mai mulți clienți implementează pe deplin soluția.

Agentforce 360 , noua versiune globală a platformei, integrează toate produsele cloud Salesforce , permițând automatizarea fluxului de lucru, optimizarea serviciului pentru clienți și analiza datelor în timp real . Parteneriat cu Alphabet și integrarea Gemini În cea mai recentă versiune Agentforce 360, Salesforce și-a extins parteneriatul cu Alphabet Inc., integrând chatbot-ul Gemini de la Google direct în Atlas Reasoning Engine — „creierul” Agentforce. Această integrare permite sistemului să creeze și să gestioneze agenți AI avansați capabili să automatizeze procese de afaceri complexe. Achiziția Informatica consolidează capacitățile de date Achiziția Informatica în valoare de 8 miliarde de dolari marchează un alt pas strategic către combinarea gestionării datelor și a inteligenței artificiale. Această mișcare va îmbunătăți expertiza Salesforce în guvernanța datelor, automatizare și modele de luare a deciziilor bazate pe AI. După anunțarea noii prognoze, acțiunile Salesforce au câștigat peste 5% în premarket, deși acțiunile rămân în scădere cu aproximativ 29% de la începutul anului. În același timp, marile firme de investiții și-au menținut perspectivele pozitive: KeyBanc – Overweight , preț țintă 400 USD

Canaccord Genuity – Buy , preț țintă 300 USD

BofA Securities – Buy , preț țintă 325 USD

Wolfe Research – Outperform , preț țintă 310 USD

Needham – Buy , preț țintă 400 USD

Stifel – Buy , preț țintă 300 USD Salesforce intră într-o nouă eră? Următoarea fază de expansiune a Salesforce se bazează pe trei piloni strategici: AI și integrarea datelor – fuziunea Agentforce 360 cu Gemini și finalizarea achiziției Informatica . Eficiență financiară – cadrul „50 până în anul fiscal 30” și un program de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 7 miliarde de dolari . Creștere organică – menținerea unui CAGR de peste 10% și atingerea unui venit anual de peste 60 de miliarde de dolari până în 2030 . Salesforce intră într-un deceniu în care inteligența artificială va deveni nucleul strategiei sale de afaceri, poziționând compania ca unul dintre principalii beneficiari ai transformării digitale globale. Sursa: xStation 5

