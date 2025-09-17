Salesforce intră în zona securității naționale

Salesforce, lider mondial în gestionarea relațiilor cu clienții, a înregistrat o creștere constantă și semnificativă a performanțelor sale financiare în ultimii ani. Veniturile companiei au crescut de la 26 de miliarde de dolari în 2022 la aproape 38 de miliarde de dolari în anul fiscal 2025, reflectând extinderea operațiunilor și expansiunea eficientă pe piață. În aceeași perioadă, EBITDA a crescut dinamic de la aproximativ 5 miliarde de dolari la peste 11 miliarde de dolari, indicând o eficiență operațională îmbunătățită și o mai bună gestionare a costurilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Marja operațională a Salesforce a crescut de la 7% în 2022 la 18% în 2025, în timp ce marja netă a crescut de la 6% la 15%, demonstrând profitabilitatea în creștere a companiei. Această creștere a marjei este determinată în principal de extinderea operațiunilor, utilizarea mai eficientă a costurilor fixe, optimizarea cheltuielilor operaționale prin automatizare și gestionarea infrastructurii IT, precum și creșterea serviciilor cloud furnizate într-un model SaaS bazat pe abonament. În plus, o pondere mai mare a segmentelor mai profitabile, cum ar fi AI și soluțiile pentru sectorul public, precum și un control mai eficient al costurilor de vânzări și marketing contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea marjei. Cu toate acestea, nu doar fundamentele financiare solide atrag atenția analiștilor și investitorilor. Salesforce a anunțat recent lansarea unei noi unități de afaceri numită Missionforce, dedicată pieței de securitate națională și soluțiilor avansate de AI pentru agențiile guvernamentale și armata SUA. Această expansiune strategică vizează nu numai diversificarea surselor de venit, ci și concurența directă cu Palantir Technologies, un jucător dominant de lungă durată în domeniul contractelor tehnologice guvernamentale. Missionforce, condusă de Kendall Collins (fostul CEO al Salesforce Government Cloud), aspiră să implementeze sisteme integrate de IA pentru a sprijini logistica, analiza operațională și gestionarea personalului în cadrul structurilor militare și de informații. În practică, acest lucru înseamnă construirea de platforme inteligente care oferă sprijin în luarea deciziilor în timp real pentru analiști și comandanți, menținând în același timp cele mai înalte standarde de securitate a datelor. Având în vedere cererea crescândă din partea instituțiilor guvernamentale pentru tehnologii digitale avansate și automatizare, Salesforce vede un potențial enorm în sectorul public. Este important de menționat că directorii companiei au recunoscut în mod deschis că Salesforce vizează în mod direct contractele guvernamentale care au fost în mod tradițional domeniul de activitate al Palantir. Propunerea de valoare a Salesforce combină o infrastructură puternică de cloud computing, o experiență profundă în CRM și algoritmi AI din ce în ce mai avansați, menite să concureze cu soluțiile de analiză consacrate ale Palantir. Cu toate acestea, în ciuda bazei financiare solide, acțiunile Salesforce au înregistrat performanțe semnificativ inferioare pieței americane în ansamblu în 2025. De la începutul anului până la jumătatea lunii septembrie, acțiunile companiei au pierdut aproximativ 25-28% din valoare, în timp ce indicele de referință S&P 500 a câștigat aproximativ 12%. Această divergență în performanță evidențiază faptul că acțiunile Salesforce rămân sub presiune și sunt în mod clar în urma pieței în ansamblu. Schimbarea strategică actuală și extinderea în sectorul securității naționale pot reprezenta un punct de cotitură. Salesforce nu numai că își consolidează poziția în spațiul corporativ, dar se deschide și către noi surse de venituri cu potențial ridicat. Piața contractelor IT și AI a guvernului SUA este una dintre cele mai promițătoare zone de creștere pentru următorul deceniu. Din perspectiva investitorilor, decizia de a intra pe această piață, combinată cu îmbunătățirea rezultatelor operaționale, transmite un semnal clar că Salesforce aspiră să devină nu doar un jucător tehnologic, ci și unul geostrategic. Concurența cu Palantir abia începe, iar Missionforce s-ar putea dovedi a fi un instrument cheie în lupta pentru contracte de miliarde de dolari care vor modela viitorul securității digitale a Americii.

