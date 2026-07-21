Samsung intră în era „AI fizică” și a roboticii; acțiunile cresc cu 3% 🤖

Samsung Electronics (SMSN.UK) a anunțat oficial înființarea unei noi unități strategice — Robotics eXperience (RX). Această mișcare reprezintă un semnal clar că gigantul sud-coreean nu mai tratează robotica doar ca pe un proiect secundar de cercetare și intră într-o fază de comercializare agresivă. Investitorii au reacționat la această știre cu mare entuziasm — acțiunile companiei la Bursa din Seul au înregistrat un salt de aproape 6,8%, iar certificatele de depozit globale (GDR) tranzacționate la Londra au crescut astăzi cu 3%.

Iată principalele concluzii ale anunțului de astăzi și motivele pentru care această decizie este atât de importantă pentru viitorul companiei:

Supervizare directă din partea CEO-ului și transferuri strategice

Divizia RX nu va fi doar o altă ramură izolată în cadrul structurii corporative. Noua unitate raportează direct directorului general (TM Roh), ceea ce subliniază statutul său de prioritate absolută.

La fel de important, Samsung a făcut o completare majoră în echipa sa de conducere. Echipa de strategie în robotică este condusă acum de Lee Dong-kun — un manager care a fost anterior responsabil de strategia în robotică la Hyundai Motor Group, inclusiv de stabilirea direcției de dezvoltare a companiei Boston Dynamics, pe care au achiziționat-o. Acest lucru arată că Samsung se concentrează pe persoane cu experiență dovedită în comercializarea sistemelor avansate.

Inteligența artificială fizică ca nou motor de creștere

Compania se concentrează pe dezvoltarea roboților umanoizi care combină software-ul de AI cu mecanica avansată (cunoscută sub numele de „AI fizică”). Strategia Samsung implică o abordare foarte pragmatică, în două etape:

Etapa industrială: Inițial, roboții sunt proiectați pentru a crește productivitatea și nivelul de automatizare în fabrici.

Faza de consum: În cele din urmă, tehnologia este destinată utilizării în comerțul cu amănuntul și în casele noastre, unde mașinile vor servi drept asistenți pentru a ne sprijini viața de zi cu zi.

Capital substanțial și construirea „Fabricii de date”

Algoritmii de control al roboților necesită cantități uriașe de date din lumea reală. Pentru a realiza acest lucru, Samsung a anunțat planuri de a înființa o așa-numită „Fabrică de date” la facilitățile sale din Gumi. Aceasta va servi drept centru de colectare și analiză a datelor din medii industriale reale.

Acest proiect face parte dintr-un pachet de investiții masiv. Samsung intenționează să investească până la 60 de trilioane de won (aproximativ 40,7 miliarde de dolari) în regiunea Yeongam din Coreea de Sud. Din această sumă, 19 trilioane de won vor fi alocate infrastructurii pentru AI fizică și construcției de facilități pentru fabricarea roboților umanoizi, cu sprijinul Samsung SDS.

Cu toate acestea, compania nu se limitează la piața internă. Ea a anunțat planuri de a deschide centre de cercetare specializate în SUA, China și Japonia pentru a valorifica talentele locale și ecosistemele avansate de inovare.

Rezumat pentru investitori

Creșterile de astăzi ale acțiunilor la Londra și Seul reflectă trecerea de la faza de anunț la faza de implementare. După majorarea de anul trecut a participației sale în Rainbow Robotics, lansarea de astăzi a diviziei RX reprezintă un pas logic — și foarte costisitor — către diversificarea veniturilor. Samsung recunoaște că piețele smartphone-urilor și ale produselor electronice de larg consum se satură, în timp ce piața semiconductorilor continuă să prezinte unele semne de ciclicitate, deși perturbată de „super tendința” AI.

Automatizarea bazată pe AI oferă companiilor oportunitatea de a accesa o sursă de venituri complet nouă și puternică pentru deceniile următoare.

WheLa analiza graficului prețului acțiunilor companiei, se poate observa o tendință ascendentă pe termen lung, care, în urma unei corecții recente, a găsit un sprijin puternic la nivelul de 4.406 și la media mobilă exponențială (EMA) pe 100 de perioade (linia violetă). Prețul a testat recent banda Bollinger inferioară la media mobilă de 22 de zile cu o abatere standard de ±2, ceea ce a semnalat o condiție de supravânzare pe termen scurt pe piață și a dus la o revenire dinamică vizibilă pe cea mai recentă lumânare verde. Indicatorul RSI confirmă această revenire a forței de cumpărare, revenind dintr-o zonă apropiată de supravânzare (în jur de 30 de puncte) și înregistrând în prezent o tendință ascendentă la 42,8. Sursă: xStation