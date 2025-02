Săptămână de „respiro” pentru EURUSD

Starea EURUSD s-a îmbunătățit puțin în această săptămână. Nu ca urmare a îmbunătățirii majore ale datelor europene sau la o deteriorare accentuată a datelor din SUA, ci mai degrabă pentru că tarifele reciproce ale lui Trump au fost amânate. Termenul de intrare în vigoare este în prezent aprilie. În plus, tonul lui Trump a fost departe de a fi combativ - în schimb, a aderat la o abordare mai temperată în cadrul unei negocieri mai ample, aparent dorind să egalizeze terenul de joc mai degrabă decât să escaladeze tensiunile. În plus, euro este favorizat de optimismul legat de un potențial acord de pace între Rusia și Ucraina. Aparent, convorbirea din această săptămână dintre Trump și Putin a fost pozitivă, președintele SUA primind chiar o invitație la Moscova. În cazul în care un acord se materializează, acesta ar fi un factor pozitiv pentru economia Zonei Euro. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În același timp, Comisia Europeană a condamnat planul de implementare a tarifelor reciproce al lui Trump și a declarat în sesiunea europeană de vineri că tarifele reciproce ale lui Trump sunt un pas „în direcția greșită”. Administrația a adăugat că Uniunea Europeană va reacționa „ferm și imediat” împotriva „barierelor nejustificate în calea comerțului liber și echitabil”. Previziunile tehnice EURUSD s-au îmbunătățit în această săptămână. După stabilirea suportului în vecinătatea nivelului de 1,0300 la începutul acestei săptămâni, perechea se confruntă acum cu rezistența cheie din zona 1,05175. Săptămâna trecută, perechea a găsit un nivel puternic de suport în apropiere de 1,0200, nivel pe care l-a testat anterior și s-a menținut deasupra acestuia la începutul lunii ianuarie. Aceste minime în creștere indică un oarecare interes de cumpărare, chiar dacă perspectiva tehnică pe termen mai lung nu a devenit crescătoare, mediile mobile pe termen lung fiind încă direcționate în jos (dreapta galbenă). Totuși, pentru o perspectivă mai constructivă asupra prognozei EURUSD, ar fi necesar un nou impuls crescător. O depășire decisivă a zonei 1,05175 ar putea sugera o schimbare a sentimentului. Atunci am putea lua în considerare ținte de creștere la 1,06684. Cu toate acestea, rămân îndoieli cu privire la divergența de politică monetară dintre Rezerva Federală și Banca Centrală Europeană. În timp ce Fed continuă să fie prudentă, arătând puțină intenție de a reduce ratele dobânzilor, BCE ia în considerare în mod activ reducerea ratelor. Se preconizează că această discrepanță a politicilor va afecta euro pe termen lung. Participanții la piață vor continua să monitorizeze actualizările privind politica comercială a SUA și așteptările privind ratele Fed pentru o direcție ulterioară.

