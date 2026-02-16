Săptămâna în curs

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Este probabil ca săptămâna să înceapă în liniște, piețele americane fiind închise luni de Ziua Președinților. Piețele europene sunt în creștere pe toate planurile, iar aurul se menține la nivelul de 5.000 de dolari, după ce raportul CPI din SUA, mai modest decât se aștepta, a redus fluxurile către metalele prețioase.

Dorința lui Starmer de a strânge legăturile cu UE se reflectă pe piața de capital

În această săptămână, atenția se concentrează pe publicarea unor date importante din Europa și Marea Britanie. Acțiunile băncilor europene conduc piețele în creștere luni iar companiile din domeniul apărării din Marea Britanie se numără, de asemenea, printre cele mai performante, după ce Marea Britanie a anunțat o creștere a cheltuielilor pentru apărare și a solicitat o relație mai strânsă cu UE în domeniul apărării și comerțului. Acest lucru pare să stimuleze starea de spirit a pieței la începutul săptămânii.

Titlurile de stat din SUA ignoră temerile legate de vânzările Chinei

Caracteristica notabilă a săptămânii trecute a fost creșterea obligațiunilor de stat americane, care au înregistrat performanțe superioare la nivel global și au avut cea mai bună performanță săptămânală din ultimele luni, în același timp cu performanțele slabe ale acțiunilor americane. Obligațiunile de stat americane au ignorat temerile că oficialii chinezi ar fi îndrumat băncile naționale să-și reducă expunerea la UST. Acest lucru sugerează că, deocamdată, datele economice și raportul CPI modest pentru ianuarie sunt mai importante pentru piețele financiare decât poveștile despre dedolarizare.

Performanțe divergente între obligațiunile și acțiunile americane

Divergența dintre performanțele obligațiunilor și acțiunilor americane poate fi atribuită două evenimente: în primul rând, speranțele crescânde privind reducerea ratelor dobânzilor de către Fed în acest an, pe măsură ce economia americană intră într-o perioadă favorabilă, în același timp cu perturbarea pieței de acțiuni americane de către tranzacțiile motivate de teama față de AI.

AI Trade: este ușor să vinzi frică

La sfârșitul săptămânii trecute, tranzacțiile AI au vizat firmele de logistică, după ce la începutul săptămânii au fost vizate firmele de gestionare a averilor și firmele de asigurări. Evoluția prețurilor acțiunilor ne-a învățat un lucru: este ușor să vinzi frică. Tranzacțiile AI sunt unul dintre motivele pentru care acțiunile americane au înregistrat performanțe inferioare celor globale în acest an.

Se pare că oricine sau orice poate introduce cod în Chat GPT și poate crea o nouă tehnologie disruptivă care a scăzut cu peste 1 trilion de dolari valoarea acțiunilor din domeniul software și servicii în acest an. Cu toate acestea, vineri, există semne că narațiunea AI ar putea începe să se destrame pe măsură ce intrăm în a doua jumătate a lunii februarie. Vineri, acțiunile din sectorul logistic s-au vândut după ce o companie care produce aparate de karaoke a lansat un produs de transport marfă bazat pe AI. Compania a susținut că noua sa tehnologie AI ar putea ajuta clienții să-și mărească volumul de marfă cu 300-400%. Acestea sunt cifre impresionante, dar dacă firma este obișnuită să vândă aparate de karaoke, cum arată baza sa de clienți? Poate face față logisticii complexe a companiilor globale de transport marfă și cât de testată și verificată este această tehnologie?

A mers prea departe panica legată de AI?

Panica legată de AI are o tentă de a arunca copilul odată cu apa din cadă. Vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul tehnologic ar fi putut merge prea departe, prea repede. Deși este adevărat că AI face progrese importante, nu este adevărat că pluginurile AI vor înlocui unele dintre cele mai mari companii tehnologice din lume și că AI vă va fura în curând locul de muncă. AI este utilă pentru gestionarea volumului de muncă, dar are încă nevoie de oameni pentru a fi eficientă, are încă nevoie de marketing, manageri și echipe de vânzări pentru a genera profit și a funcționa într-o economie globală competitivă.

Avantajele vânzării masive pe piața bursieră

Unul dintre avantajele comerțului bazat pe teama de AI este că a readus firmele tehnologice americane la evaluări mai rezonabile. De exemplu, Salesforce, care a fost puternic afectată de temerile legate de AI, a înregistrat o scădere a evaluării P/E de la 48 de ori câștigurile de acum un an, la 24 de ori în prezent. Astfel, la un moment dat, când teama exagerată legată de AI va începe să se estompeze, acțiunile tehnologice ar putea fi o afacere bună.

Piețele americane sunt închise luni din cauza Zilei Președinților, așa că s-ar putea să trebuiască să așteptăm pentru a vedea dacă excesele comerțului determinat de teama față de AI încep să se estompeze în această săptămână. Datele economice din SUA au avut un efect mai mare asupra pieței Trezoreriei săptămâna trecută, iar randamentele Trezoreriei pe 10 ani au scăzut cu 15 puncte de bază, depășind majoritatea obligațiunilor globale. Interesant este că scăderea randamentelor nu a avut un impact semnificativ asupra dolarului, care rămâne slab, dar se tranzacționează într-un interval restrâns pe măsură ce ne apropiem de jumătatea primului trimestru.

Mai jos sunt prezentate evenimentele cheie de urmărit în această săptămână:

1, Datele economice din Marea Britanie

Este o săptămână importantă pentru publicarea datelor din Marea Britanie, vânzările de retail, datele privind piața muncii și CPI fiind toate publicate în această săptămână. Lira sterlină este una dintre cele mai performante monede din spațiul G10 FX luni, în perspectiva publicării acestor date cruciale. Analiștii se așteaptă la o creștere a ratei șomajului la 5,2% de la 5,1% în decembrie. Se preconizează o moderare a creșterii salariilor atât în sectorul public, cât și în cel privat precum și pierderi de locuri de muncă în ianuarie.

Raportul CPI merită urmărit cu atenție deoarece se așteaptă ca inflația să se modereze brusc în ianuarie, comparativ cu decembrie, ceea ce se potrivește cu narativul BOE conform căruia inflația va reveni la ținta stabilită pentru acest an. Se așteaptă ca rata globală să scadă de la 3,4% la 3%, iar rata de bază să se modereze de la 3,2% la 3%. Există mari așteptări ca inflația din Marea Britanie să scadă, astfel încât orice surpriză pozitivă ar putea afecta puternic lira sterlină și titlurile de stat britanice. Un raport CPI mai slab decât se aștepta, combinat cu o creștere a ratei șomajului, ar putea alimenta speranțele privind o reducere a ratei dobânzii de către BOE luna viitoare. În prezent, există o probabilitate de 73% ca luna viitoare să se producă o reducere iar această probabilitate ar putea crește dacă inflația se va situa la nivelul așteptat.

2. Minutele FOMC

Minutele FOMC din ședința din ianuarie, împreună cu datele PCE privind inflația, vor fi punctul culminant al săptămânii în SUA. Va sugera Fed că este posibilă o a treia reducere a ratei dobânzii în acest an? Dacă da, atunci dolarul ar putea continua să fie sub presiune și am putea asista la o altă performanță puternică a pieței titlurilor de stat.

PCE, indicatorul preferat al Fed pentru măsurarea inflației, va fi publicat pentru luna decembrie. Acestea sunt date vechi, iar PCE se așteaptă să se modereze în lunile următoare, în linie cu CPI. Astfel, piața ar putea fi dispusă să treacă cu vederea datele din această săptămână.