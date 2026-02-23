Săptămâna în curs

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Haosul tarifar a continuat și în weekend, când președintele Trump a majorat tarifele globale de la 10% la 15%, după ce Curtea Supremă a respins taxele comerciale impuse anterior de președinte. Acest lucru sugerează că discuțiile privind tarifele au revenit, ceea ce ar putea avea consecințe asupra piețelor financiare pe parcursul primului trimestru.

Ultima măsură a lui Trump privind tarifele vamale provoacă confuzie, dar nu și vânzări masive

Acțiunile europene sunt puțin modificate în această dimineață, ceea ce sugerează că investitorii au luat o pauză înainte de a lua decizii cu privire la impactul acestor tarife vamale asupra activelor riscante. De exemplu, deși președintele a declarat sâmbătă că tarifele vor intra în vigoare imediat, nu este clar dacă noile taxe sunt oficiale, iar acest lucru creează o oarecare confuzie. Pentru a încerca să ocolească Curtea Supremă, președintele a declarat că va impune tarife în temeiul secțiunii 122 din Legea comerțului, însă aceasta îi permite să perceapă tarife doar pentru 150 de zile. După această perioadă, el ar avea nevoie de aprobarea Congresului, chiar înainte de alegerile intermediare din noiembrie.

Există doi factori pe care investitorii trebuie să îi ia în considerare în acest moment: va exista un val de rambursări corporative acum că tarifele anterioare au fost declarate ilegale, ceea ce ar putea fi pozitiv pentru acțiuni, sau noile tarife vor contracara acest lucru? În acest moment, nu avem răspuns la aceste întrebări, astfel încât acțiunile nu se mișcă, în special în Europa.

S-a întors tendința de vânzare a activelor americane?

Reacția pieței este până acum mixtă, acțiunile europene rămânând în mare parte neschimbate; cu toate acestea, contractele futures pe acțiuni americane indică scăderi ușor mai mari la deschiderea piețelor americane mai târziu astăzi. Acest lucru sugerează că, la limită, aceste noi tarife alimentează tendința de vânzare a produselor americane și că am putea asista la o performanță superioară a acțiunilor europene față de cele americane în următoarele săptămâni. Acest lucru vine după ce acțiunile europene au depășit cu ușurință omoloagele americane săptămâna trecută.

Dolarul se depreciază pe o bază largă luni și este a doua cea mai slabă monedă din spațiul G10 FX, ceea ce întărește teoria că mai multe drame legate de tarife ar putea alimenta comerțul de dedolarizare. Prețul aurului este mai mare și a crescut cu peste 40 de dolari astăzi deoarece aurul și obligațiunile înregistrează unele intrări de capital.

Confuzia legată de tarife ar putea afecta euro

Vânzarea masivă a dolarului și a acțiunilor nu este o înfrângere în acest stadiu, dar merită urmărită cu atenție, iar sentimentul de risc ar putea fi afectat pe măsură ce vor apărea mai multe detalii despre tarife și modul în care acestea vor fi implementate în această săptămână. UE a declarat că se retrage din acordul comercial cu SUA, dar acest lucru va spori incertitudinea cu privire la viitorul tarifelor UE/SUA și s-ar putea să nu ducă la un rezultat mai favorabil pentru continent.

EURUSD se situează peste pragul de 1,18 USD în această dimineață și este una dintre cele mai performante monede din spațiul G10 FX la începutul acestei săptămâni, însă, până în prezent, în această lună, abia a înregistrat un câștig față de USD, iar în contextul reapariției incertitudinii legate de tarife, euro ar putea rămâne vulnerabil până la sfârșitul lunii.

Indicii americani sunt în urma omologilor globali pentru luna februarie

Pe măsură ce ne îndreptăm spre ultima săptămână de tranzacționare a lunii, indicii americani sunt în urma omologilor europeni, după o lună dificilă, caracterizată de vânzări masive de acțiuni americane, determinate de temerile legate de cele mai recente instrumente de inteligență artificială.

Nasdaq este încă pe minus în acest an, indicele tehnologic american fiind unul dintre cele mai slab performante la nivel global. Nasdaq repetă performanța din 2025, când indicele a înregistrat cel mai slab început de an din ultimele două decenii. În 2022, indicele a înregistrat o vânzare masivă și a scăzut cu 33% pe tot parcursul anului. Acesta a înregistrat o performanță substanțial inferioară indicelui S&P 500 și altor indici europeni.

Cel mai performant indice global din acest an este Nikkei din Japonia, care beneficiază de sprijinul guvernului său pro creștere, care intenționează să stimuleze economia japoneză și să solicite reduceri suplimentare ale ratei dobânzii. Ultima dată când Nikkei a depășit Nasdaq a fost în 2022, astfel încât ar putea exista o legătură între performanța slabă a Nasdaq și performanța superioară a Nikkei, pe care o vom urmări cu atenție. Desigur, Japonia este un exportator important, iar SUA este un partener comercial important pentru Japonia. Ultimele știri privind tarifele ar putea perturba evoluția pozitivă a indicelui Nikkei, care a scăzut cu peste 1% în această dimineață.

Ce trebuie urmărit în această săptămână

Privind în perspectivă, atenția se va concentra probabil asupra rezultatelor Nvidia și asupra discursului președintelui Trump privind starea națiunii din această săptămână, împreună cu unele date economice, inclusiv comenzile de bunuri durabile din SUA.

Nvidia rămâne în fruntea clasamentului Mag 7

Nvidia își publică rezultatele pentru ultimul trimestru pe 25 februarie, după închiderea pieței. Piața se așteaptă la un alt raport extraordinar, întrucât Nvidia continuă să beneficieze de hiper-scalerii AI și de cheltuielile lor extinse de capital. Se estimează că veniturile vor ajunge la 65,8 miliarde de dolari, iar venitul net la 37,4 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de veniturile de 57 miliarde de dolari raportate pentru trimestrul anterior.

Se așteaptă ca livrările GB 200 să stimuleze vânzările și, deși vânzările din China sunt încă efectiv offline, se așteaptă ca cererea suverană pentru cipurile Nvidia și furnizorii de servicii non-cloud să ofere fluxuri de venituri sănătoase. Marja brută ar putea depăși estimările, piața așteptând o marjă brută de 75% pentru ultimul trimestru, în creștere de la 73,4%, iar perspectivele se așteaptă să rămână puternice.

Cheltuielile continue ale hiper-scalerilor AI și adoptarea crescută a instrumentelor AI ar trebui să consolideze perspectivele pozitive pentru veniturile viitoare ale Nvidia, iar acest lucru ar putea susține prețul acțiunilor sale. Prețul acțiunilor Nvidia este stabil de la începutul anului, dar a crescut cu 6% în ultima lună și depășește performanțele principalilor indici americani. Împreună cu Apple, este cea mai performantă companie din Magnificent 7 și ne așteptăm ca această tendință să continue, întrucât ceilalți membri ai Mag 7 ar putea fi supuși unei presiuni susținute în viitorul previzibil.

Discursul privind starea națiunii

Președintele Trump va ține marți al doilea discurs privind starea Uniunii din timpul mandatului său prezidențial. Este probabil ca acesta să dedice cea mai mare parte a discursului enumerării realizărilor sale, inclusiv în ceea ce privește PIB-ul și reducerea inflației. Cu toate acestea, discursul său ar putea conține și câteva teme care ar putea influența piața. Merită urmărite politica sa comercială și planurile sale privind tarifele viitoare precum și orice mențiune a „Doctrinei Donroe” și noutățile privind acordurile NATO privind securitatea în Arctica și perspectiva unei intervenții a SUA în Iran.

Orice semn că președintele pregătește un alt atac asupra Iranului ar putea declanșa o creștere majoră a prețului petrolului. Prețul țițeiului Brent este deja peste 71 de dolari pe baril, deși luni a înregistrat o scădere după un weekend relativ liniștit în ceea ce privește noutățile referitoare la planurile lui Trump pentru Iran.

Astfel, după o perioadă în care fundamentele și datele economice au influențat piețele financiare, geopolitica ar putea reveni în centrul atenției în această săptămână.