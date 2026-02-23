Sinteza piețelor: Reorganizare pe piețele europene după turbulențele comerciale – ce trebuie urmărit? 🔎

Bursele europene înregistrează luni scăderi generale, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un nou tarif global uniform de 15%, cu aplicare imediată.

Decizia a fost luată în urma unei hotărâri a Curții Supreme care a blocat o parte semnificativă din sistemul tarifar anterior, care îmbunătățise pe scurt sentimentul pieței la sfârșitul săptămânii trecute. Noua escaladare a crescut din nou incertitudinea comercială și a redus apetitul pentru risc. Investitorii sunt îngrijorați de impactul asupra creșterii globale și așteptărilor privind inflația. Indicele futures al SUA indică, de asemenea, o deschidere mai slabă. Indicii europeni majori sunt sub presiune – Euro Stoxx 50 (EU50) a scăzut cu aproximativ 0,20%, în timp ce DAX din Germania a înregistrat o scădere de aproximativ 0,44%, reflectând expunerea sa ridicată la comerțul internațional. FRE40 din Franța a atins pentru scurt timp un nou maxim istoric înainte de a înregistra o scădere (în prezent -0,25%). UK100 a scăzut cu 0,25%. Indicele larg Stoxx 600 a scăzut cu aproximativ 0,30%, majoritatea sectoarelor înregistrând valori negative. Printre cele mai slabe se numără companiile industriale sensibile la comerțul exterior.

Evoluțiile sectoriale și ale acțiunilor individuale sunt mixte. Companiile de lux, precum Kering (KER.FR +3,30%) și LVMH (MC.FR +1,50%), au susținut inițial piața franceză, în timp ce firmele din sectorul aerospațial și de apărare, inclusiv Airbus și Thales, au înregistrat scăderi.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) a înregistrat o scădere de peste 12% după ce medicamentul său împotriva obezității, CagriSema, nu a îndeplinit obiectivul principal într-un studiu clinic. Acest lucru a intensificat îngrijorările legate de concurență.

Johnson Matthey (JMAT.UK) înregistrează o scădere de peste 16% în urma reducerii prețului de vânzare al diviziei sale Catalyst Technologies.

JD Sports (JD.UK) a înregistrat o creștere de 5,00% după ce a anunțat un program de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 200 de milioane de lire sterline.

Rolls-Royce (RR.UK) a înregistrat o scădere de 1,20% înainte de publicarea rezultatelor financiare la sfârșitul acestei săptămâni.

Datele macroeconomice au oferit un anumit sprijin pentru perspectivele europene, în ciuda volatilității pieței. Indicele Ifo al climatului de afaceri din Germania a crescut la 88,6 puncte în februarie, ușor peste așteptări și la cel mai înalt nivel din august, semnalând semne prudente de redresare.

Datele recente PMI din Zona Euro, publicate la sfârșitul săptămânii trecute, au arătat, de asemenea, că sectorul manufacturier revine la creștere după câteva luni de contracție.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a avertizat că politica comercială imprevizibilă ar putea perturba investițiile și stabilitatea economică. În zilele următoare, piața așteaptă publicarea unor noi rezultate financiare ale companiilor din Europa.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."