Scenariul pesimist al aurului

- De ce creșterea randamentelor obligațiunilor la nivel mondial ar putea afecta grav prețul aurului
- Randamentele implicite ale țărilor G7 au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii
- De ce randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani reprezintă o veste negativă pentru aur
- Aurul își pierde strălucirea, întrucât următoarea mișcare a Fed va fi probabil o majorare a ratei dobânzii
- De ce creșterea randamentelor obligațiunilor la nivel mondial ar putea afecta grav prețul aurului
- Randamentele implicite ale țărilor G7 au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii
- De ce randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani reprezintă o veste negativă pentru aur
- Aurul își pierde strălucirea, întrucât următoarea mișcare a Fed va fi probabil o majorare a ratei dobânzii
Creșterea bruscă recentă a randamentelor obligațiunilor la nivel mondial i-a determinat pe investitori să se întrebe dacă prețul aurului nu și-ar fi depășit deja nivelul maxim. De asemenea, indicatorii fundamentali încep să se întoarcă împotriva susținătorilor aurului.
Reacția pieței la raportul privind prețurile de producție din SUA pentru luna aprilie, care a înregistrat o creștere de 1,4% a prețurilor de producție luna trecută, cea mai mare creștere lunară din 2022, a fost moderată până în prezent. Indicele anualizat al prețurilor de producție a crescut la 6%, determinat, în mod previzibil, de o creștere bruscă a prețurilor la energie. Cu toate acestea, creșterile au fost generalizate, serviciile comerciale înregistrând o creștere de 2,7%. Acest lucru sugerează că costurile mai mari ale energiei și tarifele au un impact semnificativ asupra prețurilor pe măsură ce ne îndreptăm spre al doilea trimestru.
Randamentele obligațiunilor de stat pe 10 ani au crescut poate doar cu 3 puncte de bază, dar mișcarea de astăzi este semnificativă deoarece randamentul pe 10 ani a revenit acum peste 4%, cel mai ridicat nivel al anului până în prezent. Trăim într-un mediu caracterizat de o inflație ridicată, iar economia SUA dă semne de putere, de exemplu, o piață a muncii robustă. Este probabil ca acest lucru să dea Fed-ului un motiv de reflecție, chiar dacă viitorul președinte al Fed, Kevin Warsh, care își va prelua noua funcție la sfârșitul acestei săptămâni, este un susținător al lui Trump și, potrivit unor surse, are tendințe moderate.
Datele privind inflația din SUA din această săptămână, inclusiv o valoare mai mare decât se aștepta, de 3,8%, pentru CPI din aprilie, vor face aproape imposibilă reducerea ratelor de către Fed în viitorul previzibil. În luna mai, se preconizează că rata CPI din SUA va crește la 4%, dublu față de rata țintă a Fed. Piața contractelor futures pe rata dobânzii de referință a Fed preconizează o probabilitate de 30% pentru o majorare a ratei cu 25 de puncte de bază până la sfârșitul acestui an, cu o probabilitate de 80% pentru o majorare a ratelor în următoarele 12 luni. SUA nu este singura țară care se confruntă acum cu majorări ale ratei dobânzii; se așteaptă majorări și din partea BCE și a BOE, iar randamentul implicat al costurilor de împrumut pe termen lung pentru întregul G7 se află la niveluri ridicate pe termen lung, după cum puteți vedea mai jos.
Această problemă a pieței obligațiunilor va deveni probabil o problemă majoră pentru speculatorii care mizează pe creșterea prețului aurului. Problema cu aurul este că nu produce nimic. Nu generează venituri, dobânzi sau dividende, așa că, atunci când dețineți aur, renunțați la câștigurile pe care le-ați putea obține în altă parte. Aurul poate avea performanțe superioare atunci când randamentele sunt în creștere, dar numai dacă randamentele reale (ajustate la inflație) sunt negative. În prezent, randamentele sunt mai mari decât ratele inflației, inclusiv în SUA și Marea Britanie, ceea ce ar putea afecta atractivitatea aurului.
De asemenea, aurul suferă din cauza unui dolar puternic. Dolarul american a fost una dintre cele mai puternice monede globale de până acum în acest an, iar atunci când se apreciază, poate afecta prețul aurului. Acest lucru se datorează faptului că metalul galben este cotat în USD, așa că ai nevoie de mai puțini dolari pentru a-l cumpăra. Un dolar puternic poate, de asemenea, să diminueze cererea externă de aur.
Prețul aurului este cu peste 500 de dolari mai mic decât maximul atins la începutul lunii martie. Acesta s-a îndepărtat de maximul record din martie, de peste 5.200 de dolari pe uncie, și nu a acționat ca un activ de refugiu în timpul războiului din Orientul Mijlociu. Creșterea randamentelor obligațiunilor, declanșată de creșterea prețului energiei, a făcut ca aurul să devină neatractiv în contextul actual. Având în vedere că randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani ar putea rămâne peste 4% pe termen lung, prețul aurului este expus riscului, iar o scădere sub minimele recente de 4.575 USD pe uncie ar fi un semnal clar de scădere, care ar putea deschide calea către pierderi suplimentare în lunile următoare.
În ansamblu, există semne tot mai clare că o creștere prelungită a prețurilor la energie, riscurile de inflație și problemele politice ar putea menține randamentele obligațiunilor globale la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă. Creșterea randamentelor înseamnă că activele precum obligațiunile încep să genereze venituri mai mari, astfel încât aurul, care nu oferă niciun venit proprietarilor săi, începe să-și piardă strălucirea.
Știri de ultimă oră: Lira se redresează 📈 PIB-ul Regatului Unit crește neașteptat în martie 🇬🇧
Calendarul economic: Toate privirile îndreptate spre consumatorul american 🇺🇸 (14.05.2026)
Rezumatul dimineții: Piețele așteaptă începutul summitului SUA-China 🇨🇳 (14.05.2026)
Rezumatul zilei: Inflație ridicată și așteptările privind întâlnirea de la Beijing
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."