Scenariul pesimist al aurului

Creșterea bruscă recentă a randamentelor obligațiunilor la nivel mondial i-a determinat pe investitori să se întrebe dacă prețul aurului nu și-ar fi depășit deja nivelul maxim. De asemenea, indicatorii fundamentali încep să se întoarcă împotriva susținătorilor aurului.

Reacția pieței la raportul privind prețurile de producție din SUA pentru luna aprilie, care a înregistrat o creștere de 1,4% a prețurilor de producție luna trecută, cea mai mare creștere lunară din 2022, a fost moderată până în prezent. Indicele anualizat al prețurilor de producție a crescut la 6%, determinat, în mod previzibil, de o creștere bruscă a prețurilor la energie. Cu toate acestea, creșterile au fost generalizate, serviciile comerciale înregistrând o creștere de 2,7%. Acest lucru sugerează că costurile mai mari ale energiei și tarifele au un impact semnificativ asupra prețurilor pe măsură ce ne îndreptăm spre al doilea trimestru.

Randamentele obligațiunilor de stat pe 10 ani au crescut poate doar cu 3 puncte de bază, dar mișcarea de astăzi este semnificativă deoarece randamentul pe 10 ani a revenit acum peste 4%, cel mai ridicat nivel al anului până în prezent. Trăim într-un mediu caracterizat de o inflație ridicată, iar economia SUA dă semne de putere, de exemplu, o piață a muncii robustă. Este probabil ca acest lucru să dea Fed-ului un motiv de reflecție, chiar dacă viitorul președinte al Fed, Kevin Warsh, care își va prelua noua funcție la sfârșitul acestei săptămâni, este un susținător al lui Trump și, potrivit unor surse, are tendințe moderate.

Datele privind inflația din SUA din această săptămână, inclusiv o valoare mai mare decât se aștepta, de 3,8%, pentru CPI din aprilie, vor face aproape imposibilă reducerea ratelor de către Fed în viitorul previzibil. În luna mai, se preconizează că rata CPI din SUA va crește la 4%, dublu față de rata țintă a Fed. Piața contractelor futures pe rata dobânzii de referință a Fed preconizează o probabilitate de 30% pentru o majorare a ratei cu 25 de puncte de bază până la sfârșitul acestui an, cu o probabilitate de 80% pentru o majorare a ratelor în următoarele 12 luni. SUA nu este singura țară care se confruntă acum cu majorări ale ratei dobânzii; se așteaptă majorări și din partea BCE și a BOE, iar randamentul implicat al costurilor de împrumut pe termen lung pentru întregul G7 se află la niveluri ridicate pe termen lung, după cum puteți vedea mai jos.

Această problemă a pieței obligațiunilor va deveni probabil o problemă majoră pentru speculatorii care mizează pe creșterea prețului aurului. Problema cu aurul este că nu produce nimic. Nu generează venituri, dobânzi sau dividende, așa că, atunci când dețineți aur, renunțați la câștigurile pe care le-ați putea obține în altă parte. Aurul poate avea performanțe superioare atunci când randamentele sunt în creștere, dar numai dacă randamentele reale (ajustate la inflație) sunt negative. În prezent, randamentele sunt mai mari decât ratele inflației, inclusiv în SUA și Marea Britanie, ceea ce ar putea afecta atractivitatea aurului.

De asemenea, aurul suferă din cauza unui dolar puternic. Dolarul american a fost una dintre cele mai puternice monede globale de până acum în acest an, iar atunci când se apreciază, poate afecta prețul aurului. Acest lucru se datorează faptului că metalul galben este cotat în USD, așa că ai nevoie de mai puțini dolari pentru a-l cumpăra. Un dolar puternic poate, de asemenea, să diminueze cererea externă de aur.

Prețul aurului este cu peste 500 de dolari mai mic decât maximul atins la începutul lunii martie. Acesta s-a îndepărtat de maximul record din martie, de peste 5.200 de dolari pe uncie, și nu a acționat ca un activ de refugiu în timpul războiului din Orientul Mijlociu. Creșterea randamentelor obligațiunilor, declanșată de creșterea prețului energiei, a făcut ca aurul să devină neatractiv în contextul actual. Având în vedere că randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani ar putea rămâne peste 4% pe termen lung, prețul aurului este expus riscului, iar o scădere sub minimele recente de 4.575 USD pe uncie ar fi un semnal clar de scădere, care ar putea deschide calea către pierderi suplimentare în lunile următoare.

În ansamblu, există semne tot mai clare că o creștere prelungită a prețurilor la energie, riscurile de inflație și problemele politice ar putea menține randamentele obligațiunilor globale la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă. Creșterea randamentelor înseamnă că activele precum obligațiunile încep să genereze venituri mai mari, astfel încât aurul, care nu oferă niciun venit proprietarilor săi, începe să-și piardă strălucirea.