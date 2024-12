Scumpirile lovesc și în „Moș Crăciunii” de ciocolată. Vor deveni aceștia produse de lux în viitor?

Creșterea majoră a prețurilor la cacao în prima jumătate a acestui an a stârnit temeri că ciocolata va deveni un bun de lux în viitorul apropiat, iar figurinele de Crăciun vor fi nu doar mult mai scumpe, ci și cu ingrediente mai slabe, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, companie de investiții pe bursele internaționale. Timp de mai mulți ani, prețurile au oscilat în jurul valorii de 2.500 - 3.000 de dolari pe tonă, dar până la sfârșitul anului 2023, valoarea a ajuns la 4.000 de dolari. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cu toate acestea, majorările nu s-au încheiat aici. Prețul s-a dublat pentru prima dată chiar înainte de Paștele din acest an, iar ulterior, aproape s-a triplat până la sfârșitul lunii aprilie. Deși situația s-a calmat pentru o vreme, odată cu începerea noului sezon de recoltare, incertitudinile privind producția viitoare au reapărut. În aceste condiții, se ridică întrebarea dacă noile recorduri reprezintă doar o piatră de temelie pentru noi creșteri? Vor deveni „Moș Crăciunii” de ciocolată un produs de lux în viitor? Un sezon al pierderilor Sezonul de recoltare 2023/2024 a adus cel mai mare deficit din istorie din cauza unei scăderi puternice a producției în țările din Africa de Vest. În Ghana, producția a scăzut cu aproape 50%, în timp ce în Coasta de Fildeș, declinul a atins 30%. Deși cererea de cacao în 2024 a fost mai mică decât în anul precedent, discrepanța uriașă dintre cerere și producție a condus la o creștere puternică a prețurilor produselor de bază. De la începutul anului, prețurile aproape s-au triplat, ceea ce a creat incertitudine cu privire la menținerea unei cereri ridicate de ciocolată. Incertitudinea cu privire la viitor s-a manifestat printr-o capitulare totală a investitorilor de pe piața futures. Îngrijorările legate de ofertă și costurile ridicate de deținere au condus la o scădere semnificativă a lichidității pieței. Numărul de poziții deschise a atins în noiembrie cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, în timp ce stocurile bursiere (utilizate de comercianți și de producătorii de ciocolată) au scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani. Se pare că, având în vedere preocupările actuale, stocurile ar putea scădea rapid la minime istorice, subliniază Radu Puiu. Deși stocurile la bursă și stocurile generale sunt destul de diferite, merită menționat faptul că toate stocurile de boabe de cacao deținute în raport cu consumul au scăzut la doar 27%. În trecut, stocurile reprezentau până la 40-50% din consumul anual. Continuarea problemelor de producție ar putea însemna că, fără o îmbunătățire în următorii 2-3 ani, cacao va deveni o marfă rară, subliniază Radu Puiu. Un sezon marcat de incertitudine După sezonul dezastruos 2023/24, așteptările erau ca producția din Coasta de Fildeș și Ghana să revină la normal. Țările din Africa de Vest reprezintă aproape 75% din producția mondială de cacao, prin urmare, problemele din această regiune pun presiune pe piața mondială de cacao și ciocolată, potrivit analistului financiar XTB România. Recoltarea în sezonul principal, care se desfășoară de la 1 octombrie până în martie, a decurs foarte bine, livrările către porturile din Coasta de Fildeș fiind cu 30% mai mari decât în urmă cu un an. În consecință, începutul celui de-al patrulea trimestru a condus la o scădere semnificativă a prețurilor. Comercianții și producătorii au reținut achizițiile, așteptându-se la noi scăderi ale prețurilor. Cu toate acestea, se pare că îmbunătățirea a fost doar temporară. O parte din Coasta de Fildeș a fost lovită de ploi abundente, ceea ce a dus la evacuarea multor ferme, dintre care unele au fost distruse. De asemenea, copacii au fost atacați de boli. O mare parte din boabele sosite în porturile naționale în ultimele săptămâni erau mucegăite și, chiar dacă au fost aprobate inițial pentru livrare, nu vor ajunge pe piețele europene sau americane. Concret, multe dintre livrările rămase nu îndeplineau criteriile de calitate. Numărul de boabe la 100 de grame a început să depășească 100, în timp ce numai loturile care conțin 80-100 de boabe la 100 de grame sunt clasificate pentru livrare. În alte regiuni din Coasta de Fildeș și Ghana, se observă temperaturi foarte ridicate și secetă, ceea ce nu este de bun augur pentru sezonul de mijloc al recoltei, care începe în aprilie. Procesatorii și-au utilizat cea mai mare parte a stocurilor și trebuie acum să decidă dacă să aștepte în continuare o scădere a prețurilor sau să refacă stocurile la prețuri record. Intrarea acelor investitori care au dorit să aștepte prețurile ridicate ar putea însemna că nu ne vom opri la aproximativ 12.000 de puncte. Pe de altă parte, însăși piața futures prezice că prețurile vor fi mai mici în viitor. Totuși, exact aceleași predicții au fost avansate în urmă cu un an, iar prețurile spot finale de pe piață sunt semnificativ mai mari decât prețurile contractelor curente cotate în urmă cu un an.

Intrarea pe piață a numeroase entități ar putea însemna că prețurile nu se vor opri la testarea recentelor maxime istorice, ci vor depăși cel puțin 12.000 de dolari pe tonă și vor ajunge la niveluri semnificativ mai ridicate. „Moș Crăciunii” de ciocolată vor deveni mai scumpi? Germania este unul dintre cei mai mari producători de figurine Moș Crăciun de ciocolată din lume. Numai în 2022, au fost produse aproape 170 de milioane de unități. Majoritatea sunt vândute în interiorul țării, fiind un cadou comun de Sfântul Nicolae sau de Crăciun. Pe de altă parte, până la 30-40% din Moș Crăciunii de ciocolată sunt destinați exportului. Chiar și în aceste condiții, consumul de ciocolată în sine ar putea scădea, având în vedere majorarea continuă a prețurilor. Anul trecut, au fost produse „doar” 167 de milioane de figurine, în timp ce anul acesta se estimează că vor ajunge pe piață 164 de milioane de unități. Așadar, în momentul de față, piața scade încet. Este adevărat, creșterea prețurilor la ciocolată nu se datorează doar prețului la cacao, ci și creșterii prețurilor la alte produse, cum ar fi laptele și zahărul. În egală măsură, nu trebuie să uităm de costurile de producție, transport și vânzare. Cu toate acestea, prețurile la cacao vor cântări din ce în ce mai mult în creșterea prețurilor la ciocolată. Producătorii din Europa, încă din trimestrul al treilea, nu s-au arătat la fel de dispuși să cumpere ca în trimestrele anterioare, deoarece în prezent trebuie să încheie contracte la prețuri ridicate, arată Radu Puiu. Același preț, calitate mai redusă? Având în vedere lipsa de disponibilitate a boabelor de cacao în depozite, producătorii vor fi nevoiți să cumpere la prețuri ridicate. Potrivit directorului financiar al unuia dintre cei mai mari producători de ciocolată din lume, Mondelez, proprietarul unor mărci precum Milka, Oreo și Toblerone, incertitudinea privind viitorul prețurilor la cacao este foarte mare. Potrivit lui Luca Zaramelli, compania așteaptă o scădere a prețurilor, deși trebuie să se pregătească și pentru o eventuală nouă creștere a prețurilor. Acest lucru înseamnă că ciocolata standard va deveni mai scumpă? Nu neapărat. Există, de asemenea, o practică destul de comună în rândul producătorilor sub forma „shrinkflation”. Prețul produsului în sine nu se modifică, dar greutatea acestuia este redusă sau se utilizează mai puțină materie primă. Deși boabele de cacao par dificil de înlocuit, perspectiva reducerii semnificative a profiturilor întreprinderilor pare inacceptabilă, motiv pentru care se testează deja utilizarea altor boabe pentru a înlocui în principal untul de cacao. În plus, proporția de zahăr din produsele în sine poate crește în raport cu cacaua. În cele din urmă, este posibil ca produsele în sine să nu devină mai scumpe, deși cu siguranță nu va mai fi aceeași ciocolată de înaltă calitate de care ne putem bucura și acum. Pe de altă parte, o creștere de preț comunicată în mod corespunzător ar putea fi utilizată de producători pentru a justifica majorarea prețurilor. Prin urmare, nu este exclus ca anul viitor, Moș Crăciunii din ciocolată să fie mai puțin bogați în cacao și mai scumpi, subliniază analistul financiar XTB România.

