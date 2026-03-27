Liderii pieței soluțiilor de securitate cibernetică, CrowdStrike, Zscaler și Palo Alto, înregistrează pierderi de câteva procente în ședința de astăzi, scăderile situându-se în medie în jurul valorii de 6%. Această evoluție vine în urma unei scurgeri de informații privind noile produse ale Anthropic, a doua cea mai mare companie din sectorul AI după valoarea de piață și amploarea operațiunilor. Claude Code Security este o nouă adăugire la setul său de instrumente pentru dezvoltatori, menită să ajute inginerii să proiecteze sisteme și aplicații mai sigure. Acesta este un aspect care, potrivit multor reprezentanți ai industriei, a constituit până acum un punct slab al instrumentelor de inteligență artificială, inclusiv al lui Claude Code. Mulți participanți la piață consideră că o implicare mai mare a inteligenței artificiale în securizarea sistemelor, rețelelor și software-ului va reduce cota de piață a companiilor de securitate cibernetică. În același timp, se ridică o întrebare: cât de eficiente vor fi eforturile acestor companii de a proteja utilizatorii împotriva criminalității cibernetice dacă AI se adaptează la căutarea vulnerabilităților și a lacunelor din sistemele de securitate? Sunt justificate îngrijorările pieței cu privire la situația acestor companii? O perspectivă diferită este prezentată, printre altele, de analiștii de la Forumul Economic Mondial. În raportul lor pentru 2026, aceștia susțin destul de clar că segmentul AI crește, mai degrabă decât scade, cererea corporativă pentru servicii de securitate cibernetică. Natura amenințărilor se schimbă fundamental: accentul se mută către soluții bazate pe agenți, verificarea identității și automatizare. Cu toate acestea, companii precum Palo Alto și Zscaler sunt pionieri în aceste domenii, așa că nu există un motiv clar pentru a anticipa rezultate mai slabe pentru acestea. Există, de asemenea, o a doua dimensiune a vânzării masive în curs, determinată mai mult de conjucturi și speculații decât de o evaluare obiectivă a impactului asupra modelelor de afaceri. Această dimensiune implică scurgeri de informații despre „Claude Mythos”, un nou instrument de la Anthropic ale cărui capacități sunt necunoscute, dar despre care se spune că sunt „fără precedent”. În acest moment, merită să ne oprim pentru a reflecta asupra a ceea ce se întâmplă. Companiile de securitate cibernetică sunt vândute deoarece Anthropic ar fi creat instrumente atât de puternice încât modelele lor de afaceri sunt puse sub semnul întrebării. Și totuși, aproape nimeni nu pare să se întrebe de ce aflăm despre aceste instrumente prin intermediul unei scurgeri de date. Concluziile se impun de la sine: fie compania nu își poate folosi propriile instrumente în mod eficient, fie instrumentele nu sunt atât de capabile pe cât susțin reprezentanții Anthropic, fie scurgerea de informații este intenționată și menită să modeleze opinia publică în jurul AI, care în ultimele săptămâni pare să piardă bătălia pentru capital și încrederea în succesul continuu al „revoluției”. Niciunul dintre aceste scenarii nu justifică vânzări de această amploare într-o industrie legată de securitatea cibernetică.

