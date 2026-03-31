Se clatină piața ascendentă a AI? 🚨Acțiunile CoreWeave scad după o prăbușire masivă

Acțiunile CoreWeave (CWRV.US), o companie americană de tehnologie specializată în închirierea puterii de calcul (cipuri GPU), au înregistrat o evoluție foarte slabă în ultimele săptămâni, scăzând cu aproape 30% după ce au atins recent nivelul de aproximativ 110 dolari. Cel mai mare risc operațional al companiei îl reprezintă povara datoriilor și modelul de afaceri extrem de ciclic . Dacă cheltuielile pentru infrastructura AI scad din cauza unui mediu potențial stagflaționist și a sănătății slăbite a consumatorilor (pe umerii cărora se bazează în cele din urmă boom-ul tehnologic), piața ar putea percepe falimentul ca fiind din ce în ce mai probabil. Compania are datorii de 29 de miliarde de dolari și comenzi restante de 55,6 miliarde de dolari – provenite în principal de la marii hyperscaleri precum Meta Platforms. OpenAI și Nvidia – riscul de concentrare este semnificativ – pierderea oricăruia dintre acești clienți ar fi o lovitură uriașă pentru companie, iar cel mai mare dintre ei este OpenAI, cel mai slab din punct de vedere operațional dintre cei trei (aproximativ 22 de miliarde de dolari în venituri pentru companie în Q3, cu aproximativ 50% mai mult decât Meta Platforms și cu 350% mai mult decât Nvidia). În al treilea trimestru al anului 2025, fluxul său de numerar a fost negativ cu aproape 1,6 miliarde de dolari. CoreWeave a emis obligațiuni cu un randament de 11,5%, ceea ce arată că nici măcar o creștere de 134% a veniturilor nu este suficientă pentru a oferi companiei acces la capital mai ieftin. În urma știrilor de ieri conform cărora CEO-ul Michael Intrator a vândut acțiuni în valoare de peste 7,8 milioane de dolari, după o vânzare anterioară din ianuarie, evaluată la aproximativ 8 milioane de dolari, piața a primit un alt semnal care a dus la o reducere a riscului. Compania va concura, de asemenea, cu Nebius Group, o companie care operează într-un segment similar. Compania se tranzacționează cu aproximativ 70% sub maximul atins în vara anului 2025 și cu aproximativ 25% sub oferta publică inițială. Zilele recente au înregistrat o scădere nu numai în cazul CoreWeave, Nvidia scăzând la 165 de dolari pe acțiune, cel mai scăzut nivel din septembrie. Acțiunile altor companii importante din domeniul AI precum TSMC și Arista Networks, au scăzut cu aproape 30% față de maximele istorice.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."