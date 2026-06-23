Se îndepărtează piața de sectorul tehnologic?

În ultimele săptămâni s-a observat o deteriorare evidentă a situației companiilor din sectorul tehnologic, cu excepția producătorilor de semiconductori. Randamentele acțiunilor acestora din urmă au înregistrat, începând din luna martie a acestui an, creșteri de trei cifre, în timp ce toate companiile de tip „hyperscale” au pierdut, doar în ultima lună, între câteva și câteva zeci de procente din valoarea lor de piață.

Nu ar trebui ca evoluțiile acestor entități să fie corelate cu investițiile în AI?

Probleme legate de monetizare

Investițiile masive în AI realizate de liderii sectorului tehnologic din SUA necesită o justificare solidă sub forma monetizării. Aceasta trebuie să fie reală pentru a menține indicii aproape de maximele lor. Tocmai această încredere șovăitoare în monetizare este cea care exercită presiune asupra piețelor. Cum?

Până la publicarea următoarelor rezultate financiare, cea mai mare parte a pieței este nevoită să speculeze; cu toate acestea, există deja astăzi agregatori specializați de date care indică unde și în ce măsură monetizarea eșuează. Unul dintre aceștia este Silicon Data LLM Spending Index.

Sursă: Bloomberg Finance LP

După cum se poate observa, în ultimele luni acest grafic a prezentat o corelație foarte puternică cu valorile companiilor de hiperscală. Acest indice este unul dintre indicatorii indirecți și semnalele de avans privind cheltuielile în domeniul AI. Recent, acesta a înregistrat o scădere bruscă, trăgând după sine sectorul tehnologic. În același timp, companiile producătoare de semiconductori se descurcă bine, deoarece obțin venituri din livrarea de hardware, nu din AI în sine.

În industria AI, se poate observa în prezent o segmentare „în două viteze” — inteligență „scăzută” și „ridicată” sau „de frontieră”. Analizând tendințele prețurilor și capacităților modelelor LLM, se poate observa că, deși capacitățile AI „de vârf” (de exemplu, Fable, Mythos, ChatGPT 5.5 etc.) sunt impresionante, prețurile acestora sunt la fel de ridicate. Modelele „low-end”, pe de altă parte, se confruntă cu o hiperdeflație deliberată a prețurilor. Ca urmare, companiile limitează din ce în ce mai mult utilizarea AI „high-end” în favoarea AI „low-end”, care este suficientă pentru majoritatea aplicațiilor.

Precedente și previziuni

Trecerea la modele mai ieftine și optimizarea nu sunt fenomene noi, lucru vizibil în graficul atașat anterior. Creșteri și scăderi bruște au putut fi observate deja în primul trimestru al acestui an, ceea ce a coincis cu vânzări masive în rândul companiilor de hiperscală.

O trăsătură caracteristică a cererii și ofertei este că, în absența variabilelor externe (cum ar fi logistica), pe măsură ce prețul se apropie de zero, cererea tinde spre infinit. Token-urile de AI reprezintă un exemplu ideal de bun care, în termeni practici, se apropie cel mai mult de astfel de considerații teoretice.

Sursă: Bloomberg Finance LP

Dacă prețul scade, așa cum se presupune că va permite următoarea generație de procesoare „Blackwell” (analiștii de la SemiAnalysis vorbesc despre reduceri de costuri de aproximativ 99%), ne putem aștepta ca, în timp, sectorul să se adapteze la noile realități. Soluțiile bazate pe AI vor avansa mai sus în lanțul de creare a valorii, vor îmbunătăți marjele și, în timp, vor permite noi valuri de cheltuieli pentru tokenuri. Totuși, acest proces va dura – timp pe care mulți investitori nu îl au. Decalajul dintre evaluări și indicele cheltuielilor pentru AI este, de asemenea, vizibil în grafic.

Preocupările legate de monetizarea AI pot persista, iar potențialul de scădere suplimentară încă există. Cu toate acestea, actuala perioadă de vânzări masive reprezintă mai degrabă un obstacol minor pentru piața bull a AI decât un zid de netrecut. O verificare reală a tezei care susține investițiile în AI va avea loc probabil la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Un element cheie în acest proces îl vor constitui prospectele de IPO ale Anthropic și OpenAI, care ar putea ajunge la investitori în câteva săptămâni.

MSF.US (Interval D1)

Acțiunile Microsoft se află acum la doar aproximativ 5% distanță de un nivel de rezistență extrem de important, în jurul valorii de 300 de dolari. Acestea sunt niveluri testate în timpul scăderilor de la începutul anilor 2025 și 2026.

Analizând istoricul evoluției prețurilor, se poate observa o formație „Death Cross”, care reprezintă un semnal puternic de scădere. În cazul Microsoft, însă, acesta a apărut mai degrabă spre sfârșitul valului de scădere, decât ca un semnal al unei scăderi mai profunde. Având în vedere rezistența relativă din jurul valorii de 300 de dolari, ne putem aștepta ca acest lucru să se întâmple și de data aceasta.

Sursă: xStation5

Kamil Szczepański

Analist piețe financiare XTB