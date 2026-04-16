Sectoarele energiei și utilităților din SUA în prim-plan 🔍 Ce rezultate vor înregistra companiile din S&P 500?

Începutul sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru primul trimestru al anului 2026 evidențiază o divergență clară între sectoarele energiei și utilităților din cadrul indicelui S&P 500. În sectorul energiei, persistă o tensiune între un context favorabil al prețurilor petrolului și deteriorarea așteptărilor pentru unele dintre cele mai mari companii. Utilitățile, în schimb, rămân unul dintre segmentele mai stabile ale pieței, beneficiind atât de caracteristicile lor defensive, cât și de creșterea structurală a cererii de energie electrică.

Companiile din sectorul energetic

În prezent, se preconizează că sectorul energetic va fi unul dintre cele mai slabe din cadrul indicelui în ceea ce privește creșterea profiturilor de la an la an, cu o scădere prognozată de 0,1%. Perspectivele sectorului au fost afectate în mod semnificativ de revizuirile în sens descendent pentru Exxon Mobil (XOM.US), care este acum principalul factor care contribuie la contracția preconizată a profiturilor. Excluzând Exxon, sectorul ar înregistra o creștere solidă a profiturilor, ceea ce sugerează că slăbiciunea este concentrată, mai degrabă decât generalizată.

Rafinarea, comercializarea și infrastructura midstream sunt în prezent cele mai puternice segmente, beneficiind de condiții de piață îmbunătățite. În contrast, companiile integrate de petrol și gaze, serviciile pentru câmpuri petroliere și companiile din sectorul upstream înregistrează performanțe mai slabe.

Deși creșterea prețurilor petrolului susține sentimentul, prețul mediu al țițeiului pentru trimestru a fost doar ușor mai ridicat decât acum un an, limitând impactul pozitiv asupra câștigurilor.

Geopolitica rămâne variabila cheie. Sustenabilitatea prețurilor ridicate la petrol va depinde de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de impactul acestora asupra infrastructurii de aprovizionare și export.

În același timp, producătorii mențin disciplina capitalului, fără schimbări semnificative în planurile de producție sau de cheltuieli de capital, ceea ce indică faptul că mediul actual al prețurilor nu este încă considerat un regim structural mai ridicat.

Așteptările pe termen mediu rămân puternice, piața anticipând o accelerare semnificativă a creșterii profiturilor în trimestrele următoare.

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a împins țițeiul WTI peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, oferind un impuls direct veniturilor companiilor de explorare și producție (E&P) cu pondere mare în petrol, un efect care va fi probabil vizibil în profiturile actuale. Acest lucru contrastează cu producătorii axați pe gaze, unde prețurile rămân relativ stabile, în ciuda unei creșteri temporare în timpul furtunii de iarnă Fern. Cererea de export de GNL în SUA este limitată de gradul ridicat de utilizare, în timp ce nivelurile de stocare rămân aproape de media pe cinci ani. În ciuda prețurilor ridicate, durabilitatea creșterii prețurilor petrolului rămâne incertă și depinde în mare măsură de traiectoria conflictului. Prin urmare, nu este clar dacă prețurile mai mari se vor traduce într-o profitabilitate susținută pentru marile companii petroliere.

Amploarea potențialelor daune aduse infrastructurii critice precum câmpurile petroliere, conductele și terminalele de export, va fi decisivă pentru dinamica ofertei și sustenabilitatea prețurilor. Deși se așteaptă o creștere modestă a producției în SUA în a doua jumătate a acestui an, este prematur să caracterizăm mediul actual ca fiind un ciclu susținut de prețuri ridicate. Ca urmare, companiile vor rămâne probabil la orientările existente privind producția și cheltuielile de capital, în loc să-și revizuiască agresiv planurile în sens ascendent.

Sursa: FactSet

Companiile de utilități

Sectorul utilităților intră în sezonul de raportare a rezultatelor cu unul dintre cele mai solide profiluri de creștere din S&P 500, cu o creștere a profiturilor estimată la 9,6% față de anul precedent. Comparativ cu sectorul energetic, această creștere este mai stabilă și mai bine distribuită, toate grupurile majore din industrie fiind așteptate să contribuie.

Producătorii independenți de energie și companiile axate pe surse regenerabile au performanțe deosebit de bune, deși contribuții semnificative vin și din partea utilităților de gaz, apă și electricitate.

Pe termen scurt, sectorul beneficiază de caracteristicile sale defensive, dar din ce în ce mai mult de creșterea structurală a cererii de energie electrică.

Un factor cheie este extinderea centrelor de date și a infrastructurii legate de AI, care se preconizează că va crește sarcina sistemului și va susține investițiile în capacitatea rețelei și în producție.

În același timp, sectorul funcționează într-un mediu de reglementare mai incert, în special în ceea ce privește energia eoliană offshore.

Riscul politic crescând în jurul energiei eoliene offshore poate duce la o realocare a capitalului către gazul natural și GNL, ceea ce implică o tranziție energetică mai pragmatică, dar mai puțin „verde”.

Din perspectiva investitorilor, utilitățile rămân unul dintre segmentele cele mai previzibile ale pieței, oferind o creștere relativ stabilă a câștigurilor în trimestrele următoare.

De la începutul administrației Trump, proiectele eoliene offshore s-au confruntat cu o incertitudine semnificativ crescută. Vânzările de concesiuni și eliberarea autorizațiilor în apele federale au fost oprite încă de la început, urmate de ordine de oprire a lucrărilor pentru proiectele aflate în construcție. Deși instanțele au blocat ulterior aceste măsuri, perspectivele pentru noi activități de concesionare rămân limitate pe termen scurt. După reluarea construcției, proiecte precum Revolution Wind și Coastal Virginia Offshore Wind au început să furnizeze energie, în timp ce Vineyard Wind a finalizat instalarea turbinelor.

Incertitudinea legislativă a început, de asemenea, să determine realocarea capitalului. Un acord în valoare de 928 de milioane de dolari între guvernul SUA și TotalEnergies va determina compania să renunțe la concesiunile eoliene offshore în schimbul reinvestirii în GNL și în producția de petrol din Golful Mexic. Departamentul de Interne a inițiat de atunci discuții cu alți concesionari privind acorduri similare. Dacă ar fi replicat la scară mai largă, acest lucru ar putea accelera investițiile pe termen lung în gaz natural. O astfel de schimbare ar susține creșterea cererii de energie electrică pe termen scurt și mediu, în special din partea infrastructurii AI, în timp ce ar încetini dezvoltarea energiei eoliene offshore, considerată anterior o piatră de temelie a tranziției energetice pe termen lung.

Sectorul energetic rămâne determinat în principal de prețurile petrolului, revizuirile pentru marile companii și riscul geopolitic. Pe de altă parte, utilitățile devin din ce în ce mai mult o expunere nu numai la caracterul defensiv, ci și la creșterea pe termen lung a cererii de energie electrică și la mixul energetic în evoluție. Pentru piață, această distincție este esențială: sectorul energetic se caracterizează prin volatilitate și selectivitate, în timp ce utilitățile câștigă importanță prin predictibilitate și calitatea profilului lor de creștere.

XOM.US (Interval D1)

Sursa: xStation 5