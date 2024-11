Sectorul semiconductorilor revine, iar C3.ai câștigă 21% după anunțarea parteneriatului cu Microsoft 📌

Astăzi, la începutul sesiunii, sentimentul pe piața bursieră nu a fost cel mai bun. Atenția investitorilor s-a concentrat pe escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, după ce Rusia a anunțat reguli mai permisive pentru utilizarea armelor nucleare. La începutul sesiunii de numerar, indicii au înregistrat o scădere de 0,30-0,60%. Cu toate acestea, în prezent, observăm o ușoară revenire, iar indicele companiilor tehnologice US100 câștigă deja 0,30%. Companiile care conduc câștigurile aparțin în principal sectoarelor semiconductorilor și noilor tehnologii, inclusiv Tesla. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US100 (interval zilnic)

Cotațiile US100 au ieșit din nou din zona de suport din jurul valorii de 20.400 de puncte și câștigă în prezent 0,30%. O creștere notabilă poate fi observată în principal pe Tesla (+3.00%) și Nvidia (+2.10%). Alphabet, Amazon și Apple sunt, de asemenea, în creștere ușoară (toate cu +0,70%). Pe piața mai largă, creșterile domină, de asemenea, în acțiunile tehnologice legate de inteligența artificială și semiconductori, inclusiv C3.ai (+21%), Super Micro Computer (+32%), Indie Semiconductors (+8.50%), BigBear.ai (+8.20%). Super Micro Computer (SMC.US) Acțiunile Super Micro Computer au crescut cu 32% astăzi, după ce compania a numit BDO USA ca nou auditor și a înaintat Nasdaq un plan de recâștigare a conformității cu cerințele de listare ca urmare a întârzierii rapoartelor financiare. Auditorul anterior, Ernst & Young LLP, a demisionat în octombrie, invocând preocupări legate de transparență și de guvernanța corporativă, ceea ce a contribuit la o scădere de peste 80% a prețului acțiunilor Super Micro de la vârful atins în martie. Prin angajarea BDO USA, a șasea cea mai mare firmă de audit cu un singur alt client în afara S&P 500, compania intenționează să depună rapoartele anuale 10-K și trimestriale 10-Q întârziate până în februarie, în așteptarea aprobării bursei Nasdaq. În ciuda investigației Departamentului de Justiție al SUA, unii analiști rămân optimiști, subliniind potențialul Super Micro pe piața centrelor de date AI, aflată în creștere rapidă. C3.ai (AI.US) C3.ai a crescut cu 22%, la 32,08 dolari, după ce compania a anunțat o colaborare extinsă cu Microsoft pentru a accelera implementarea inteligenței artificiale pentru clienții de afaceri pe platforma Microsoft Azure. Acordul poziționează C3.ai ca furnizor preferat de software de aplicații AI pentru Microsoft Azure, în timp ce Microsoft devine furnizorul preferat de cloud pentru ofertele C3.ai. Această mișcare strategică include integrarea suitei complete de software de aplicații AI pentru întreprinderi a C3.ai cu portalul cloud comercial al Microsoft.

