Sectorul uraniului sub presiune 📉 Cameco extinde declinul pe fondul opririi producției la Inkai JV

Ac╚Ťiunile produc─âtorilor de uraniu au fost sub presiune ast─âzi; ETF-ul URNU.DE pierde mai mult de 5%, iar ac╚Ťiunile Uranium Energy Corp (UEC.US) se retrag cu aproape 3% la 7 dolari; cel mai mare miner canadian de uraniu ÔÇ×occidentalÔÇŁ, Cameco (CCJ.US), pierde mai mult de 3,5%. Opera╚Ťiunile de produc╚Ťie a uraniului la Blocul 1 al z─âc─âm├óntului de uraniu Inkai din Kazahstan, pe care Cameco ├«l exploateaz─â ├«mpreun─â cu Kazatomprom (KAP.UK), o societate mixt─â, au fost suspendate temporar. Gigantul kazah de stat de╚Ťine o participa╚Ťie de 60 % ├«n proiect. Cameco a transmis c─â a fost surprins─â de faptul c─â, p├ón─â la 30 decembrie 2024, JV Inkai nu a ob╚Ťinut aprob─ârile necesare de la autorit─â╚Ťile de stat relevante din cauza ├«nt├órzierilor ├«n depunerea documenta╚Ťiei necesare.

Ca urmare, JV Inkai a decis s─â suspende temporar produc╚Ťia. Documenta╚Ťia proiectului este ├«n curs de actualizare ╚Öi se a╚Öteapt─â un rezultat pozitiv. Datele primite de Cameco p├ón─â la 26 decembrie 2024 nu men╚Ťionau riscul de suspendare a produc╚Ťiei din cauza procesului invocat de autorit─â╚Ťile kazahe. JV Inkai se a╚Öteapt─â s─â depun─â documenta╚Ťia la minister ├«n urm─âtoarele s─âpt─âm├óni, iar situa╚Ťia ar trebui s─â fie clarificat─â la scurt timp dup─â aceea, conform unei declara╚Ťii din 2 ianuarie a Kazatomprom.

Compania canadian─â afirm─â c─â va solicita clarific─âri suplimentare cu privire la modul ├«n care a ap─ârut situa╚Ťia, precum ╚Öi la impactul poten╚Ťial asupra produc╚Ťiei ╚Öi pozi╚Ťiei financiare a companiei ├«n 2025 ╚Öi 2026; de asemenea, asupra dividendelor viitoare. Kazatomprom a declarat c─â, ├«n circumstan╚Ťele actuale, nu anticipeaz─â un impact semnificativ asupra planurilor sale de produc╚Ťie pentru 2025, Compania are suficiente niveluri de stoc pentru a gestiona livr─ârile pe tot parcursul anului. Cameco (interval H1) Rezultatele din Q4 ale Cameco au indicat venituri de 528 de milioane de dolari, cu un venit net de doar 5,45 milioane de dolari ╚Öi un c├ó╚Ötig pe ac╚Ťiune de 0,01 dolari. O evaluare de aproximativ 250 pre╚Ť/beneficiu r─âm├óne foarte dificil─â, ├«n special pentru compania minier─â, av├ónd ├«n vedere poten╚Ťialele perioade de nefunc╚Ťionare la proiectul Inkai, principalul JV de produc╚Ťie al companiei. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil

Sursa: xStation5

