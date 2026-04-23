ServiceNow înregistrează o scădere de 13% după publicarea rezultatelor financiare 📉Oare începe din nou o val de vânzări în sectorul software?

Vânzarea masivă a acțiunilor ServiceNow în urma rezultatelor din primul trimestru al anului 2026 poate părea exagerată la prima vedere. Compania nu a dezamăgit în sensul tradițional: veniturile s-au ridicat la 3,77 miliarde de dolari față de 3,75 miliarde de dolari cât se aștepta, în timp ce profitul ajustat pe acțiune a ajuns la 0,97 dolari, exact în linie cu consensul. În ciuda acestui fapt, acțiunile au scăzut semnificativ, deoarece piața se aștepta la mai mult decât simple rezultate „solide”. În cazul ServiceNow, investitorii se așteptau la o accelerare clară, o monetizare mai puternică a AI-ului și confirmarea faptului că compania rămâne unul dintre cele mai dinamice active din întregul sector al software-ului. Sectorul software în ansamblu se află, de asemenea, sub presiune în premarket. Snowflake a scăzut cu aproximativ 3%, Salesforce cu peste 4%, HubSpot cu 4,5%, Workday cu 5% și Atlassian cu aproximativ 6%. IBM înregistrează, de asemenea, o scădere de peste 7% după ce a raportat date mai slabe privind veniturile din software.

Cea mai mare dezamăgire: creșterea abonamentelor

Problema cheie din raport a fost veniturile din abonamente, nucleul modelului de afaceri al ServiceNow. Acestea au atins 3,67 miliarde de dolari, reprezentând o ușoară depășire a estimărilor și o creștere de 22% față de anul precedent. Cu toate acestea, investitorii se așteptau la ceva semnificativ mai puternic. Conducerea a explicat că s-au pierdut aproximativ 75 de puncte de bază din creștere din cauza întârzierilor în finalizarea mai multor tranzacții importante on-premise în Orientul Mijlociu, legate de conflictul regional în curs.

Fundamental, aceasta pare mai degrabă o problemă de sincronizare decât un semn al slăbirii cererii. Cu toate acestea, în contextul actual al pieței, investitorii reacționează mai mult la impuls decât la nuanțe.

Creșterea previziunilor nu a reușit să liniștească piața

În circumstanțe normale, majorarea previziunilor pentru întregul an ar susține acțiunile. ServiceNow și-a majorat previziunile privind veniturile din abonamente pentru întregul an la 15,74–15,78 miliarde de dolari, de la 15,53–15,57 miliarde de dolari anterior. Directorul financiar Gina Mastantuono a subliniat că previziunile actualizate includ deja ipoteze conservatoare privind întârzierea încheierii tranzacțiilor în Orientul Mijlociu.

Acesta este un semnal important, care sugerează că conducerea nu vede o slăbiciune structurală a cererii. Cu toate acestea, investitorii au interpretat această mișcare mai degrabă ca o încercare de a stabiliza sentimentul decât ca un catalizator puternic pentru o redresare.

Narațiunea AI încă înaintea monetizării

Din perspectiva sectorului, întrebarea cheie în ceea ce privește ServiceNow nu mai este dacă crește, ci dacă crește suficient de repede pentru a-și justifica poziționarea ca beneficiar major al AI. Compania s-a prezentat ca un „turn de control AI” pentru clienții enterprise. Problema este că piața cere acum nu doar o narațiune convingătoare, ci un impact financiar tangibil.

Conducerea a indicat că linia sa de produse de IA este pe cale să depășească 1 miliard de dolari în venituri în 2026, CEO-ul Bill McDermott sugerând că 1,5 miliarde de dolari ar putea fi o cifră mai realistă. Deși promițător, potențialul orientat spre viitor nu mai este suficient dacă rezultatele trimestriale nu demonstrează un punct de inflexiune clar.

Fundamentele rămân solide

Aici devine cel mai vizibil decalajul dintre reacția pieței și realitatea operațională. ServiceNow nu pare a fi o afacere care se confruntă cu o deteriorare structurală. Dimpotrivă, compania continuă să înregistreze o creștere puternică, să-și majoreze previziunile, să execute răscumpărări agresive de acțiuni și să finalizeze achiziții strategice.

Compania a răscumpărat aproximativ 20 de milioane de acțiuni în timpul trimestrului — mai mult decât dublul totalului pentru întreg anul 2025. De asemenea, a finalizat înainte de termen achiziția firmei de securitate cibernetică Armis, în valoare de 7,75 miliarde de dolari. Acestea nu sunt semne ale unei companii aflate sub presiune, ci mai degrabă ale uneia cu o capacitate financiară puternică și încredere în traiectoria sa pe termen lung.

De ce reacția a fost atât de severă

Explicația rezidă în modul în care este evaluată ServiceNow. Compania nu mai este tratată ca o acțiune tipică de creștere, ci ca una dintre poveștile emblematice ale IA în domeniul software-ului pentru întreprinderi. Acest lucru ridică semnificativ ștacheta. Având în vedere că acțiunile au înregistrat deja o scădere bruscă de la începutul anului, piața nu se aștepta la un trimestru „suficient de bun”, ci la rezultate care să schimbe clar perspectiva.

În schimb, investitorii au primit o depășire marginală a estimărilor, explicații privind tranzacțiile întârziate și îndemnul de a aștepta o actualizare strategică mai amplă la viitoarea Zi a Analiștilor. Acest lucru s-a dovedit insuficient, declanșând o vânzare masivă care s-a extins și la alte companii de software, precum Salesforce, Oracle și Adobe.

O criză de răbdare, nu o criză de afaceri

Această reacție poate fi văzută în primul rând ca o resetare a așteptărilor, mai degrabă decât un semnal al deteriorării fundamentelor. Piața pedepsește ServiceNow nu pentru rezultate slabe, ci pentru că nu a reușit să ofere o dovadă suficient de puternică a accelerării determinate de IA — ceva ce investitorii au ajuns să aștepte din ce în ce mai mult de la liderii din domeniul infrastructurii și al software-ului pentru întreprinderi.

Această distincție contează. Pe termen scurt, sentimentul poate rămâne fragil. Pe termen lung, întrebarea cheie va fi dacă tranzacțiile amânate revin în pipeline și dacă IA accelerează în mod semnificativ creșterea.

În prezent, aceasta pare mai degrabă o companie care a dezamăgit în ceea ce privește ritmul, decât una care își pierde controlul asupra afacerii. Evaluarea, bazată pe câștigurile previzionate pentru următoarele 12 luni, se situează în prezent la aproximativ 23x și ar putea scădea spre 21x după deschiderea pieței, sugerând o răcire semnificativă a așteptărilor investitorilor.