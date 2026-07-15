Sezonul raportărilor financiare din SUA: Ce așteaptă Wall Street de la companiile din S&P 500?

Sezonul raportărilor financiare pentru al doilea trimestru este pe cale să înceapă, în contextul în care încrederea investitorilor rămâne extrem de optimistă, iar așteptările privind companiile americane se numără printre cele mai ridicate din ultimii ani. În prezent, analiștii se așteaptă ca companiile din S&P 500 să înregistreze o creștere a profitului de 23,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, o creștere semnificativă față de prognoza de 18,8% de la sfârșitul lunii martie. Prima serie de rapoarte consolidează, de asemenea, tendința de surprize pozitive în ceea ce privește profiturile. Deși doar 4% dintre companiile din S&P 500 și-au prezentat rezultatele până în prezent, 89% au depășit estimările privind profitul pe acțiune (EPS), iar 72% au depășit așteptările privind veniturile. În ciuda faptului că indicele se tranzacționează la un raport preț/profit (P/E) anticipat relativ ridicat, de 20,5 — peste mediile sale pe cinci și zece ani — investitorii consideră că un sezon al rezultatelor financiare puternic ar putea justifica evaluările actuale de pe Wall Street. Sezonul de raportare a rezultatelor financiare ar putea aduce o altă surpriză pozitivă Deși sezonul de raportare pentru al doilea trimestru abia a început, istoria sugerează că analiștii subestimează adesea capacitatea de generare a profiturilor companiilor din S&P 500. Piața se așteaptă în prezent la o creștere a profiturilor de aproximativ 23,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce ar marca deja al doilea trimestru consecutiv cu o creștere a profiturilor de peste 20%. Dacă tendința istorică a surprizelor pozitive în ceea ce privește profiturile se menține, creșterea reală a profiturilor ar putea depăși 29%, atingând cel mai înalt nivel din al patrulea trimestru al anului 2021. Consensul actual prevede o creștere a profiturilor din S&P 500 de aproximativ 23,6% față de aceeași perioadă a anului trecut în T2.

Din punct de vedere istoric, rata generală de creștere a profiturilor tinde să crească pe parcursul sezonului de raportare, deoarece majoritatea companiilor raportează rezultate peste așteptările analiștilor.

În 37 din ultimele 40 de trimestre, rata finală de creștere a profiturilor a depășit estimarea existentă la sfârșitul trimestrului. Singurele excepții au fost primul trimestru al anului 2020, al treilea trimestru al anului 2022 și al patrulea trimestru al anului 2022.

În ultimii zece ani, companiile din S&P 500 au depășit estimările privind câștigul pe acțiune (EPS) cu o medie de 7,4%, în timp ce aproximativ 76% dintre companii au raportat câștiguri peste așteptările consensuale.

În medie, aceste surprize pozitive au crescut rata generală de creștere a câștigurilor indicelui cu 6,2 puncte procentuale pe durata sezonului de raportare.

Aplicarea acestei medii istorice ar ridica creșterea profiturilor din trimestrul al doilea de la aproximativ 23,2% la circa 29,4%.

Datele din ultimele cinci trimestre și din ultimele patru trimestre indică un potențial de creștere și mai mare, sugerând o creștere a profiturilor de aproximativ 29,6%, respectiv de până la 31,7%.

Chiar și cel mai conservator scenariu, bazat pe mediile istorice, sugerează o creștere a profiturilor de peste 29% față de aceeași perioadă a anului trecut. Rapoartele preliminare întăresc optimismul investitorilor Prima serie de rapoarte financiare sugerează că sezonul de raportare ar putea depăși din nou așteptările. Dintre primele 18 companii din S&P 500 care au raportat rezultatele pentru al doilea trimestru, 89% au depășit estimările privind câștigul pe acțiune (EPS). În ansamblu, aceste rapoarte au ridicat deja rata de creștere a profiturilor preconizată pentru întregul indice de la 23,2% la 23,6%, chiar înainte ca majoritatea companiilor să-și fi anunțat rezultatele. 89% dintre primele companii din S&P 500 care au raportat au depășit estimările consensuale privind EPS.

Rapoartele preliminare au crescut rata de creștere a profiturilor preconizată pentru S&P 500 de la 23,2% la 23,6%.

Dacă acest ritm de surprize pozitive se va menține în următoarele săptămâni, creșterea finală a profiturilor s-ar putea apropia sau chiar depăși 30%.

Investitorii se vor concentra nu numai pe rezultatele raportate, ci și pe previziunile conducerii pentru a doua jumătate a anului, în special în ceea ce privește cheltuielile de capital legate de IA, presiunile asupra costurilor și impactul prețurilor mai ridicate la energie.

Un sezon al rezultatelor financiare atât de puternic ar putea oferi o justificare fundamentală pentru evaluările actuale de pe Wall Street, în special în rândul companiilor din domeniul tehnologiei, al semiconductorilor și al infrastructurii de AI. Sursa: FactSet

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