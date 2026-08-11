⬆️Petrolul a revenit peste 88 de dolari

Volatilitatea pe piața petrolului în cadrul sesiunii de astăzi este destul de ridicată, fapt legat de apariția constantă a unor noi informații contradictorii. Prețurile petrolului Brent au revenit la aproximativ 88 de dolari pe baril, iar perspectiva unei creșteri către 100 de dolari devine din ce în ce mai reală, având în vedere fundamentele strânse și testarea de astăzi a nivelului de 90 de dolari. Rapoartele diplomatice contradictorii, noile acte de agresiune din Orientul Mijlociu și blocajele logistice din Europa alimentează din nou volatilitatea, deși este clar că, în esență, nimeni nu dorește o escaladare definitivă a situației față de punctul actual. Impas diplomatic în jurul Strâmtorii Hormuz În ciuda declarațiilor optimiste ale Ministerului Afacerilor Externe din Pakistan cu privire la un presupus acord iminent, situația din jurul acestui punct-cheie de strângere se înăsprește. Donald Trump a cerut despăgubiri de la Teheran pentru decenii de conflict. Ca răspuns, consilierii liderului suprem al Iranului au declarat că Strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă până când SUA vor ridica blocada maritimă, vor debloca activele și se vor încheia acțiunile militare din regiune. Care este efectul? În primele zece zile ale lunii august, niciun superpetrolier VLCC nu a părăsit portul iranian Kharg. De asemenea, merită menționat faptul că au apărut informații în presă potrivit cărora Iranul ar fi sugerat că ar putea aștepta până în 2029 pentru negocierile privind deschiderea Strâmtorii Hormuz, adică până la sfârșitul mandatului lui Donald Trump. Intensificarea luptelor și paralizia logistică Bombardarea infrastructurii și a rutelor comerciale are consecințe din ce în ce mai grave: Yemen și Marea Roșie: Houthiții au paralizat rafinăria Aramco din Jazan (400.000 b/d), scoțând-o din funcțiune până în septembrie, și au atacat mai multe nave comerciale, provocând victime în rândul echipajelor petrolierelor.

Libia și paralizia rafinăriilor: Compania națională de petrol din Libia (NOC) a declarat forță majoră în urma unui atac cu drone asupra rafinăriei din Zawiya. Scăderea stocurilor în Asia și reacția OPEC În ciuda blocadelor, producția OPEC a crescut în iulie cu 1,17 milioane de barili pe zi, ajungând la 19,9 milioane de barili pe zi (în principal datorită Irakului și Kuweitului). Între timp, stocurile de petrol din provincia Shandong din China s-au redus cu până la 35 de milioane de barili în iulie (o scădere de 1,1 milioane de barili pe zi). Rafinăriile independente chineze („teapots”) se pregătesc pentru achiziții agresive de țiței din Iran și Rusia imediat ce rutele vor fi deschise. Prețurile petrolului își continuă în prezent tendința ascendentă, deși am observat și o încercare de scădere pe parcursul zilei. O închidere peste sau sub nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% al întregului impuls ascendent recent legat de război ar putea oferi un impuls pentru evoluția prețurilor în sesiunile următoare. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."