Sinteza pieței: Acțiunile europene în creștere 📈 ASML impulsionează acțiunile din sectorul semiconductorilor, în timp ce sectorul apărării înregistrează o scădere

Piețele de acțiuni europene înregistrează creșteri puternice, atât indicele STOXX Europe 600, cât și Euro Stoxx 50 atingând noi maxime istorice. Încrederea investitorilor s-a îmbunătățit pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală ar putea amâna noi majorări ale ratei dobânzii, în urma datelor mai slabe decât se preconiza privind piața muncii din SUA. Raliul nu mai este determinat exclusiv de sectorul tehnologic, întrucât acțiunile din sectoarele industrial, financiar și al apărării atrag, de asemenea, cumpărători. Indicele german DAX continuă să conducă în regiune, atingând un nou maxim istoric. Având în vedere că piețele din SUA sunt închise astăzi cu ocazia Zilei Independenței, investitorii se concentrează în principal pe evoluțiile din Europa. Între timp, țițeiul Brent se tranzacționează la aproximativ 72 de dolari pe baril, în timp ce cursul EURUSD a scăzut la aproximativ 1,144 în urma celor mai recente date privind indicele PMI european.
Concluzii
- Indicele STOXX Europe 600 a crescut cu 0,5% în tranzacțiile de dimineață, rămânând aproape de nivelurile record.
- Indicele german DAX a înregistrat o creștere de aproape 0,9%, stabilind un nou maxim istoric, susținut parțial de Siemens după o revizuire pozitivă a recomandării de către un broker.
- FTSE 100 crește cu 0,3%, în timp ce CAC 40 din Franța crește, de asemenea, cu 0,3% , evidențiind o dinamică pozitivă generalizată pe piețele europene.
- Aalberts urcă cu 4,3%, iar A.P. Moller-Maersk câștigă 3,5%, în timp ce EQT scade cu 1,9% și Redcare Pharmacy înregistrează o scădere de 1,7%.
- Acțiunile din sectorul apărării continuă să înregistreze performanțe superioare pe fondul tensiunilor geopolitice actuale și al așteptărilor privind creșterea cheltuielilor militare.
- Rotația pieței s-a extins, incluzând sectoarele ciclice, industriale și financiare, în timp ce Pluxee înregistrează un salt de aproximativ 6% în urma publicării rezultatelor trimestriale.
Perspectiva zilnică pentru Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 se menține la niveluri record, înregistrând o creștere de 17,4% în ultimele douăsprezece luni și de peste 10% de la începutul anului. Sectorul tehnologic este cel care contribuie cel mai mult la creșterile de astăzi, în timp ce sectoarele defensive, precum bunurile de larg consum și sănătatea, continuă să rămână în urmă. Aproximativ 68% dintre componentele indicelui se tranzacționează peste mediile mobile pe 200 de zile, confirmând participarea largă a pieței la tendința ascendentă actuală. Infineon Technologies și ASML rămân printre cele mai performante companii din punct de vedere relativ, sugerând că sectorul semiconductorilor din Europa continuă să fie unul dintre principalii factori ai pieței bull din regiune.
Sursă: XTB Research
Factori care influențează piața
Ședința de astăzi a fost dominată de acțiunile din sectorul tehnologic și industrial, ASML conducând creșterile după ce a urcat cu aproape 3%, consolidând puterea sectorului european al semiconductorilor. Printre alte companii cu performanțe remarcabile se numără Siemens, Volkswagen și Mercedes-Benz, ceea ce indică o îmbunătățire a sentimentului față de companiile ciclice. Pe de altă parte, Rheinmetall înregistrează cea mai slabă performanță, investitorii realizând profituri în urma recentei sale creșteri puternice, în timp ce L'Oréal, Hermès și Ahold Delhaize se tranzacționează, de asemenea, în scădere. Pe o perioadă de un an, Infineon, ASML și Siemens Energy rămân printre cele mai performante companii din indice, în timp ce companiile de bunuri de lux și anumite segmente ale sectorului auto continuă să înregistreze performanțe sub așteptări.
Sursă: XTB Research
EU50 (Interval D1)
Contractul futures Euro Stoxx 50 a urcat la noi maxime istorice, depășind 6.400 de puncte, prelungindu-și tendința puternic alcista. Acțiunile europene s-au dovedit mai rezistente decât omoloagele lor din SUA și Asia pe fondul volatilității recente a acțiunilor din sectorul semiconductorilor și al cipurilor de memorie, în timp ce acțiunile din sectorul tehnologic înregistrează o redresare în sesiunea de astăzi.
Sursă: xStation5
Economia Zonei Euro se stabilizează după două luni de contracție
PMI compozit al Zonei Euro a crescut la 50,0 de la 48,5 în luna mai, înregistrând cea mai ridicată valoare din ultimele trei luni și prima revenire în zona de expansiune din martie. Sectorul serviciilor rămâne în contracție, la 49,4, deși ritmul de scădere s-a încetinit considerabil, în timp ce sectorul manufacturier s-a îmbunătățit suficient pentru a compensa slăbiciunea din sectorul serviciilor. Una dintre cele mai importante evoluții a fost încetinirea bruscă a inflației costurilor, inflația costurilor de producție din sectorul serviciilor înregistrând cea mai mare scădere de la începutul sondajului în 1998 (cu excepția perioadei de lockdown din cauza COVID-ului), reflectând în mare măsură diminuarea presiunilor asupra prețurilor la energie în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Ocuparea forței de muncă s-a stabilizat după scăderea bruscă din luna mai, în timp ce așteptările companiilor s-au îmbunătățit până la cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului. În ansamblu, datele reduc probabilitatea unor noi majorări ale ratei dobânzii de către BCE pe termen scurt.
Analiză pe țări
Germania
- PMI pentru servicii: 48,6 (față de 46,8 estimat; 46,8 anterior)
- PMI compozit: 49,5 (față de 48,0 estimat; 48,0 anterior)
- Sectorul serviciilor a rămas în contracție pentru a treia lună consecutivă, deși la cel mai lent ritm din aprilie. Presiunile asupra costurilor s-au atenuat semnificativ, în ciuda unei cereri încă slabe, în special din străinătate.
Franța
- PMI pentru sectorul serviciilor: 46,8 (față de 47,4 estimat; 47,4 anterior)
- PMI compozit: 47,2 (față de 47,6 estimat; 47,6 anterior)
- Activitatea economică s-a contractat în cel mai lent ritm din martie, după o lună mai excepțional de slabă. Încrederea întreprinderilor s-a îmbunătățit modest, în timp ce presiunile asupra costurilor s-au atenuat pentru prima dată din octombrie.
Italia
- PMI pentru servicii: 50,2 (în conformitate cu așteptările; valoarea anterioară 49,4)
- PMI compozit: 50,8 (față de 50,9 așteptat; valoarea anterioară 50,4)
- Activitatea economică a revenit pe o traiectorie de creștere după trei luni de contracție, susținută de o cerere internă mai puternică. Inflația costurilor și a prețurilor a continuat să se atenueze, în timp ce încrederea întreprinderilor a atins cel mai înalt nivel din noiembrie.
Spania
- PMI pentru sectorul serviciilor: 54,2 (față de 50,9 așteptat; anterior 50,1)
- PMI compozit: 53,3 (față de 50,9 așteptat; anterior 50,2)
- Spania a înregistrat cea mai puternică creștere a activității economice și a comenzilor noi din acest an, ocuparea forței de muncă crescând în cel mai rapid ritm din martie, iar inflația prețurilor de producție scăzând la cel mai scăzut nivel din ianuarie.
EURUSD (Interval D1)
Perechea EURUSD a scăzut la aproximativ 1,144, în ciuda datelor relativ solide privind PMI-ul din zona euro. Piețele par să interpreteze ultimele cifre ca fiind în favoarea unei pauze prelungite a BCE, în timp ce prețurile mai mici ale petrolului continuă să reducă riscurile de inflație în întreaga Zonă Euro.
Sursă: xStation5
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