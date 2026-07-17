Sinteza pieței: Indicii europeni în scădere pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran📉 Sectorul semiconductorilor sub presiune

Piețele europene au deschis în scădere vineri, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au determinat creșterea prețurilor petrolului și au reaprins îngrijorările legate de inflație. Cu toate acestea, valul de vânzări a rămas relativ limitat, începutul puternic al sezonului de raportare a rezultatelor financiare contribuind la atenuarea pierderilor. Indicele paneuropean STOXX 600 a înregistrat o scădere de aproximativ 0,6% la deschiderea ședinței de tranzacționare, dar a rămas pe cale să înregistreze un câștig săptămânal modest. Statele Unite și Iranul au schimbat lovituri militare pentru a șasea zi consecutivă, sporind riscul unor noi perturbări pe piețele energetice globale.

Creșterea prețurilor petrolului a reînviat temerile că inflația ar putea rămâne ridicată pentru o perioadă mai lungă, îngreunând eforturile băncilor centrale de a continua relaxarea politicii monetare.

Piețele europene înregistrează performanțe semnificativ mai bune decât omoloagele lor asiatice, în mare parte deoarece indicii europeni au o expunere mult mai redusă la acțiunile din sectorul tehnologic cu capitalizare mare.

Sectorul semiconductorilor a fost supus presiunilor, STMicroelectronics înregistrând o scădere de aproximativ 5% , iar ASML de aproximativ 3,5% .

Investitorii ignoră parțial tensiunile geopolitice datorită unui început puternic al sezonului de raportare a rezultatelor financiare, în special din partea marilor bănci europene, care au susținut piețele de acțiuni la începutul acestei săptămâni.

În același timp, principalii strategi devin din ce în ce mai optimiști în privința acțiunilor europene. Potrivit unui sondaj Bloomberg , UBS și Deutsche Bank și-au majorat țintele de sfârșit de an pentru STOXX 600 , invocând accelerarea creșterii profiturilor corporative și reziliența pieței la riscurile geopolitice.

UBS se numără acum printre cele mai optimiste firme în ceea ce privește acțiunile europene, prognozând că STOXX 600 ar putea înregistra o creștere de aproximativ 8% până la sfârșitul anului.

Datele privind inflația din SUA, mai bune decât se aștepta, au atenuat îngrijorările legate de o creștere imediată a ratelor dobânzilor, deși prețurile mai ridicate ale petrolului complică din nou perspectivele privind inflația.

Investitorii își îndreaptă acum atenția către ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene de săptămâna viitoare.

Majoritatea economiștilor se așteaptă ca BCE să mențină ratele dobânzilor neschimbate, deși piețele monetare au început să ia în calcul o probabilitate mai mare de majorare a dobânzilor în cursul acestui an.

Indicele FTSE 100 din Londra a înregistrat o scădere de aproximativ 0,3% , în timp ce indicele CAC 40 din Franța a pierdut aproximativ 0,6% , iar indicele DAX din Germania a scăzut cu aproximativ 0,5% .

Piețele din sudul Europei au înregistrat, de asemenea, scăderi, indicele FTSE MIB din Italia scăzând cu aproximativ 1% , iar indicele IBEX 35 din Spania înregistrând o scădere de aproximativ 0,3% . Graficele EU50 și DE40 Analizând graficul contractelor futures Euro Stoxx 50 (EU50), putem observa clar că media EMA50 a devenit nivelul de suport. O scădere sub nivelul de 6.216 ar putea deschide calea către o corecție mai îndelungată, chiar până la 5.925 de puncte, unde se află EMA200 (linia roșie). Preocupările legate de inflație și prețurile mai ridicate ale petrolului ar putea alimenta această scădere. Sursă: xStation5 Contractele futures pe indicele german DAX sunt, de asemenea, în scădere astăzi și se situează doar ușor peste nivelul EMA200 (linia roșie), la 24.500 de puncte. Indicele RSI se află aproape de nivelurile neutre, la 44, dar din perspectiva volumului se observă puterea dominantă a vânzătorilor. Sursă: xStation5 Tomra Systems înregistrează o creștere de 15% după publicarea rezultatelor Acțiunile Tomra Systems (TOM.NO), principalul producător european de mașini de colectare a ambalajelor, au crescut cu aproape 15% vineri, atingând cel mai înalt nivel de la sfârșitul lunii aprilie. Investitorii au salutat rezultatele mai bune decât se aștepta pentru al doilea trimestru și creșterea excepțional de puternică a diviziei Collection a companiei, care produce mașini de colectare a ambalajelor pentru sistemele de returnare a sticlelor și a dozelor. La nivel global, automatele de colectare ale companiei colectează peste 50 de miliarde de sticle și cutii goale în fiecare an. Noile sisteme de returnare a sticlelor și cutiilor stimulează creșterea veniturilor Veniturile grupului au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 405 milioane de euro, în timp ce EBITA ajustat a crescut cu 30%, ajungând la 57 de milioane de euro. Profitul pe acțiune ajustat a crescut de la 0,08 EUR la 0,10 EUR, deși marja brută a scăzut la 41,3% de la 44,3% în anul precedent, din cauza unui mix de produse mai puțin favorabil. Divizia cu cea mai bună performanță a fost, de departe, cea de Collection, unde veniturile au crescut cu 45%. Creșterea a fost determinată de lansarea unor noi sisteme de returnare a depozitelor în Polonia, Portugalia, Singapore și România, ceea ce a stimulat cererea pentru automatele de returnare ale companiei. Un alt catalizator important îl reprezintă contractul anunțat recent de Tomra pentru furnizarea a aproximativ 1.200 de automate de returnare către un important retailer din Marea Britanie, în perspectiva sistemului național de returnare a depozitelor din această țară, a cărui lansare este programată pentru 2027. Potrivit Barclays, piața din Marea Britanie ar putea avea nevoie, în cele din urmă, de până la 17.000 de mașini TOMRA. Celelalte segmente de activitate ale companiei au înregistrat rezultate mixte. Veniturile diviziei Food au crescut cu 5%, în timp ce veniturile diviziei Recycling au scăzut cu 11% din cauza cererii mai slabe din Asia. Tomra și-a menținut previziunile pentru întregul an și se așteaptă la venituri din Colectare de 400-440 milioane de euro în a doua jumătate a anului 2026, comparativ cu 454 milioane de euro în prima jumătate. Compania prognozează, de asemenea, venituri din Reciclare de 200-215 milioane de euro pentru întregul an și 340-360 milioane de euro pentru divizia Alimentară. Conducerea a avertizat că tensiunile comerciale, tarifele și incertitudinea generală a pieței ar putea întârzia deciziile de investiții ale clienților. Aproximativ 15% din veniturile grupului provin din Statele Unite, în timp ce peste 90% din vânzările din SUA sunt aprovizionate din Europa, ceea ce expune compania la posibile tarife vamale. În ciuda acestor riscuri, investitorii s-au concentrat în principal pe dinamica puternică a activității de colectare și pe oportunitatea de creștere pe termen lung creată de expansiunea globală a sistemelor de returnare a depozitelor. Graficul Tomra Systems (TOM.NO) Acțiunea înregistrează astăzi un câștig de două cifre, dar se află într-un trend descendent pe termen lung de câțiva ani. Chiar și după creșterea de astăzi, acțiunile se află încă cu aproximativ 5% sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie), care este considerată pe scară largă ca fiind linia de demarcație între trendurile ascendente și cele descendente pe termen lung. Pentru investitorii optimisti, principalul obstacol tehnic nu este doar o depășire a mediei mobile exponențiale (EMA) pe 200 de zile, situată în apropierea nivelului de 117 NOK, ci și o depășire a nivelului de retragere Fibonacci de 38,2%al ultimului impuls descendent, în jurul valorii de 128 NOK. Nivelurile importante de suport se află în apropierea valorii de 109 NOK, prețul de deschidere de astăzi, și în zona 98-100 NOK, unde acțiunea s-a tranzacționat înainte de saltul de deschidere de astăzi. Sursă: xStation5

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