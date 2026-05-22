Sinteza piețelor: Acțiunile din sectorul tehnologic mențin piețele europene pe linia de plutire💡

Indicii bursieri europeni se tranzacționează fără o direcție clară vineri — Euro Stoxx 50 a scăzut cu 0,13%, iar DAX (DE40) cu 0,16%, în timp ce contractele futures pe S&P 500 (US500) se mențin ușor în teritoriu pozitiv (+0,12%). Principalul factor care determină prudența pieței este războiul în curs cu Iranul și presiunea acestuia asupra prețurilor materiilor prime energetice, ceea ce se traduce prin creșterea inflației și revizuirea așteptărilor privind rata dobânzii în zona euro. Strategii avertizează din ce în ce mai mult că, dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă pentru o perioadă îndelungată, un scenariu pesimist pentru acțiunile europene ar putea deveni realitate. Merită menționat faptul că, deși ținta medie a analiștilor pentru indicele Stoxx Europe 600 la sfârșitul anului se situează la doar 624 de puncte — ceea ce sugerează un potențial de creștere de sub 1% — perspectiva privind revizuirile câștigurilor pe acțiune (EPS) rămâne pozitivă. EPS-ul combinat pe termen lung pentru Stoxx 600 a crescut constant de ani de zile, iar consensul se așteaptă la o creștere de două cifre a EPS-ului în 2026 — susținută de sectorul energetic și de o revenire a consumului. Dacă această traiectorie continuă, analiștii vor fi sub presiune să-și revizuiască țintele de preț în sus, ceea ce ar putea reduce diferența dintre prețurile actuale și previziuni. Sursă: Bloomberg Financial Lp Petrolul brut WTI se menține peste pragul de 98 USD pe baril (+0,20%), alimentând îngrijorările cu privire la marjele corporative și puterea de cumpărare a consumatorilor. Dolarul american (USDIDX) rămâne stabil, cu o creștere minimă de 0,08%, în timp ce perechea EURUSD a scăzut cu 0,13%, la 1,1604. În acest context de tranzacționare, aurul este în ușoară scădere (-0,21%), sugerând că piața nu caută încă în mod agresiv refugii sigure. Sectorul tehnologic are cea mai bună performanță în Euro Stoxx 50, crescând cu până la +2,07% și contribuind semnificativ la evoluția indicelui. Sursa: XTB Sectorul industrial (+0,75%) și cel financiar (+0,56%) înregistrează, de asemenea, evoluții pozitive. La polul opus se află sectorul energetic, care, cu o scădere de 1,48%, este de departe cel mai slab sector al zilei — presiunea exercitată asupra TotalEnergies (-1,51%) și Eni (-1,41%) trage sectorul în jos. Pierderi se înregistrează și în sectorul sănătății (-0,22%) și al utilităților (-0,15%). Sursa: XTB Informații despre companii Richemont — proprietarul mărcii Cartier — și-a publicat rezultatele anuale, care au fost primite cu reacții mixte de către piață: acțiunile au înregistrat inițial o creștere de peste 5%, înainte de a scădea în cele din urmă cu 1,9%. Vânzările grupului au crescut la 22,42 miliarde de euro (+4,8% față de anul precedent), iar la rate de schimb constante, creșterea a atins +11% față de o prognoză consensuală de +9,78% — depășind cu mult așteptările. Cele mai bune performanțe au fost înregistrate de casele de bijuterii, ale căror vânzări, la rate de schimb constante, au crescut cu 14% față de o prognoză de 13%, marja operațională a segmentului situându-se la 30,5%. Rezultatele au fost umbrite de cursurile de schimb nefavorabile — profitul operațional s-a situat la 4,49 miliarde de euro, comparativ cu cele 4,60 miliarde de euro așteptate de piață, iar marja operațională a grupului s-a redus la 20,0% de la 20,9% în urmă cu un an. Richemont a propus un dividend de 3,30 CHF pe acțiune (consens: 2,93 CHF), pe care analiștii de la Vontobel l-au descris ca o confirmare a calității și a încrederii conducerii în câștigurile viitoare — în ciuda dificultăților legate de cursul valutar, aceștia consideră că compania rămâne un „compounder de calitate” într-un sector volatil.

Deutsche Post (DHL) a înregistrat o creștere de peste 4% în urma unei revizuiri în sens pozitiv din partea Deutsche Bank, care consideră că ciclul revizuirilor în sens descendent ale câștigurilor a ajuns la final și că îngrijorările privind perturbările cauzate de AI și concurența crescută sunt exagerate.

Puig — o companie spaniolă de cosmetice — a înregistrat o scădere record de 15% a prețului acțiunilor sale în urma eșecului negocierilor de fuziune cu Estée Lauder. Rapoarte anterioare sugeraseră că Estée Lauder a însărcinat JPMorgan să structureze un pachet de finanțare de 5 miliarde de euro pentru o potențială preluare.

Julius Baer a înregistrat o scădere de peste 10% în urma unui raport de profit dezamăgitor — fluxurile slabe de active nete nu au îndeplinit așteptările analiștilor, chiar dacă acțiunile crescuseră cu 9% față de aceeași perioadă a anului trecut, joi. Softcat a înregistrat o creștere de până la 12% după ce compania și-a majorat prognoza privind profitul operațional anual — analiștii indică o accelerare a comenzilor și se așteaptă ca prognoza consensuală să fie revizuită în sens ascendent.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."