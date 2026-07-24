Sinteza piețelor: Acțiunile europene încearcă să-și revină pe măsură ce săptămâna se apropie de final💡

Principalii indici europeni înregistrează astăzi o revenire, după ce ieri au suferit cea mai bruscă scădere într-o singură zi din ultimele două săptămâni, investitorii căutând sprijin în rezultatele solide ale companiilor și încercând să evalueze impactul creșterii prețurilor petrolului asupra politicii monetare. Indicele pan european STOXX 600 a crescut cu aproximativ 0,5%, ajungând la 642,62 puncte, în timp ce indicele german DAX înregistrează creșteri după ce acțiunile SAP au urcat cu peste 6% datorită unei creșteri mai bune decât se aștepta în segmentul de servicii cloud. Indicele FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu 0,3%, ajungând la 10.674,68 puncte, susținut de sectorul financiar în urma știrii că HSBC își vinde divizia de asigurări din Singapore pentru 2,1 miliarde de dolari SUA.
Principalul factor care influențează piața rămâne escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu – președintele Trump a amenințat cu „sancțiuni militare severe” împotriva Iranului și a grupării Houthi, în urma atacurilor acestora asupra a două petroliere saudite în Marea Roșie, alimentând temerile privind întreruperile în aprovizionarea cu energie. În ciuda acestei retorici, prețul țițeiului Brent scade, paradoxal, după o creștere bruscă anterioară peste 100 de dolari pe baril, întrucât investitorii își realizează parțial profiturile în urma unei evoluții atât de puternice. Dolarul rămâne sub presiune – indicele dolarului a înregistrat o ușoară scădere, în timp ce euro și lira sterlină se apreciază față de acesta, deși yenul se îndreaptă în continuare către cea mai abruptă scădere săptămânală din luna mai și atinge minimele ultimilor 40 de ani din cauza slăbiciunii structurale a politicii Băncii Japoniei (BoJ).
Pe piețele bursiere, sectorul tehnologic înregistrează cea mai bună performanță (având cea mai mare contribuție pozitivă la indice, +1,65%), alături de sectorul financiar și cel industrial (ambele +1,30%), în timp ce sectorul energetic trage în mod evident piața în jos (-0,87%), pe lângă performanțele mai slabe din sectoarele comunicațiilor și bunurilor de consum discreționare. Sursă: XTB
Informații despre companii
SAP (+6,33%) este liderul incontestabil al sesiunii, după ce gigantul german al software-ului a raportat o creștere a activității sale în domeniul cloud care a depășit așteptările analiștilor, determinând creșterea întregului indice german DAX.
HSBC (+1,2%) înregistrează o creștere în urma anunțului privind vânzarea diviziei sale de asigurări de viață din Singapore către Allianz pentru 2,7 miliarde de dolari singaporezi (2,1 miliarde de dolari americani), ceea ce este în concordanță cu strategia băncii de a se concentra pe operațiunile bancare de bază din Asia.
3i Group (+3,1%) a atins un nou maxim pe FTSE 100 după ce UBS a majorat prețul țintă pentru firma de investiții de la 2.900 la 3.200 de pence.
Sectorul energetic afectează negativ piața – companiile britanice BP (-1,6%) și Shell (-0,9%) înregistrează scăderi în ciuda prețurilor ridicate la petrol, la fel ca și compania finlandeză Neste (-10%), în urma unor rezultate trimestriale mai slabe, în timp ce compania suedeză Securitas a scăzut cu 11% după ce a raportat un profit operațional dezamăgitor.
Adidas și Puma înregistrează scăderi de 5,2%, respectiv 1,2%, după ce rivalul Deckers Outdoor (proprietarul mărcilor Hoka și UGG) a anunțat o prognoză privind profitul pe acțiune (EPS) care nu a îndeplinit așteptările pieței.
Compania zilei:
Volkswagen își retrage prognoza de creștere a veniturilor pentru 2026, în urma unei scăderi de 9,5% a profitului operațional în al doilea trimestru, în timp ce directorul general Oliver Blume promovează o restructurare radicală care implică reducerea a 100.000 de locuri de muncă. Volkswagen trece prin una dintre cele mai dramatice restructurări din istoria sa, iar rezultatele din al doilea trimestru al anului 2026, publicate vineri, confirmă problemele tot mai grave ale grupului german.
Rezultate financiare slabe
Profitul operațional al grupului a scăzut cu 9,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 3,5 miliarde de euro (3,98 miliarde de dolari SUA) în al doilea trimestru, în ciuda faptului că veniturile au totalizat 82,4 miliarde de euro și au depășit previziunile analiștilor. Marja operațională s-a situat la 4,2%, iar compania și-a menținut ținta pentru întregul an în intervalul 4,0–5,5%, ceea ce ar reprezenta totuși o îmbunătățire față de nivelul de doar 2,8% înregistrat anul trecut. Grupul și-a retras prognoza anterioară privind creșterea veniturilor pentru 2026, înlocuind-o cu o estimare a scăderii vânzărilor de până la 3%, iar acțiunile companiei au înregistrat o scădere de până la 3,3% în urma anunțului.
Restructurare radicală
Directorul general Oliver Blume promovează „cea mai amplă restructurare din istoria companiei”, care include o reducere potențială de până la 100.000 de locuri de muncă și reducerea la jumătate a numărului de modele din portofoliu. Acest program se suprapune cu un plan anterior de reducere a 50.000 de locuri de muncă până în 2030 (dintre care 37.000 au fost deja realizate prin concedieri voluntare și pensionări anticipate), iar consiliul de supraveghere a respins deja o propunere de închidere a patru fabrici din Germania. Blume susține că, întrucât jumătate din cheltuielile generale ale companiei sunt reprezentate de costurile cu personalul, un calcul teoretic – presupunând că nivelurile salariale rămân neschimbate – ar impune eliminarea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă suplimentare la nivel mondial.
Presiunea din partea Chinei și factorii geopolitici
Principala sursă a problemelor o reprezintă scăderea bruscă a vânzărilor în China – cu mai mult de o treime în ultimele trei luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut – ca urmare a expansiunii producătorilor chinezi de vehicule electrice, care oferă vehicule mai ieftine și mai avansate din punct de vedere tehnologic. Blume vorbește deschis despre o amenințare existențială la adresa companiei, subliniind că „Europa se află sub o presiune economică și geopolitică enormă” și că industria auto se confruntă cu aceste provocări „ca și cum ar fi sub o lupă”.
Ca răspuns, VW ia chiar în considerare producerea pe liniile de producție europene a unor modele concepute pentru piața chineză și partajarea capacității de producție cu parteneri chinezi, deși analiștii avertizează că aceasta este o strategie riscantă. În același timp, compania a înregistrat o oarecare redresare în America de Nord, iar lansarea modelelor electrice accesibile ale mărcilor VW, Skoda și Cupra stimulează comenzile în Europa.
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