Sinteza piețelor: Acțiunile europene revin pe fondul creșterii prețului petrolului spre 110 USD

Acțiunile europene au deschis ședința de vineri cu câștiguri notabile, revenind după scăderile anterioare determinate de îngrijorările crescânde privind impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice și inflației. Indicele paneuropean Stoxx 600, alături de indicii cheie din Germania, Franța și Marea Britanie, sunt în creștere pe măsură ce încrederea investitorilor se îmbunătățește în urma declarațiilor din partea Statelor Unite menite să calmeze piețele după un val de vânzări masive, declanșat parțial de prețurile mai mari ale materiilor prime energetice. În același timp, prețurile gazelor naturale din Europa rămân sub presiune, crescând pe fondul escaladării conflictului și al riscului de întreruperi ale aprovizionării. Piețele monitorizează îndeaproape potențialele constrângeri de aprovizionare și implicațiile asupra costurilor energiei și inflației, care continuă să afecteze sentimentul față de activele mai riscante. Prețurile petrolului sunt în creștere, oscilând în jurul valorii de 110 USD pe baril. În prezent, volatilitatea este vizibilă în toate sectoarele din Europa. Sursă: xStation Principalele date macroeconomice publicate astăzi de anumite țări europene: Germania – Indicele prețurilor de producție (PPI) pentru luna februarie Lunar: actual -0,5% față de prognoza de 0,3% și valoarea anterioară de -0,6% Indicele prețurilor de producție a scăzut cu 0,5% în februarie, depășind scăderea prognozată și fiind foarte apropiat de valoarea lunii precedente. Acest lucru sugerează că presiunile asupra costurilor la nivelul producției rămân limitate. Anualizat: actual -3,3% față de prognoza de -2,7% și valoarea anterioară de -3,0% Scăderea anuală a inflației PPI s-a accentuat, indicând o reducere clară a costurilor de producție comparativ cu anul trecut. Acest lucru ar putea influența viitoarele decizii de politică monetară și percepția inflației în Zona Euro. Polonia – Indicatorul de bunăstare BIEC pentru luna martie Valoare: 95,4 față de valoarea anterioară de 95,6 Indicatorul a înregistrat o ușoară scădere, semnalând o stabilizare, deși această scădere modestă ar putea indica o ușoară slăbire a încrederii consumatorilor din țară. Zona euro – Balanța de plăți pentru luna ianuarie Balanța contului curent (n.s.a.) 13 miliarde EUR față de 34,6 miliarde EUR anterior O scădere notabilă a balanței contului curent poate reflecta un excedent comercial redus sau fluxuri de importuri crescute. Balanța contului curent (ajustată sezonier) 37,9 miliarde EUR față de prognoza de 17,2 miliarde EUR și valoarea anterioară de 14,6 miliarde EUR Datele ajustate sezonier indică o valoare a balanței semnificativ mai mare decât prognoza, ceea ce ar putea fi un semnal pozitiv pentru stabilitatea Zonei Euro, deși cifrele neajustate sugerează că efectul este parțial sezonier. Italia – Balanța comercială pentru luna ianuarie Balanță 1,09 miliarde EUR față de prognoza de 5,6 miliarde EUR și valoarea anterioară de 5,99 miliarde EUR Balanța comercială s-a situat cu mult sub așteptări, indicând potențial o creștere a importurilor sau o scădere a exporturilor. Acest lucru ar putea afecta temporar perspectivele de creștere economică ale Italiei. Contractele futures pe indicii europeni își revin după recentele scăderi, deși amploarea acestei redresări a fost oarecum limitată încă de dimineață. Sursă: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."