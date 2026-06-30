Acțiunile europene au deschis ședința de marți cu creșteri solide, susținute de sentimentul pozitiv atât din Asia, cât și de pe Wall Street. Indicele STOXX 50 a avansat cu aproximativ 0,6%, în timp ce indicele mai larg STOXX 600 a urcat cu aproape 1%. Acțiunile din sectorul tehnologic au condus din nou raliul, investitorii revenind la titlurile legate de inteligența artificială (AI) în urma recentei corecții și a îmbunătățirii așteptărilor privind cererea de semiconductori. Printre cele mai performante titluri ale sesiunii s-au numărat principalii producători europeni de cipuri. Acțiunile ASML au crescut cu peste 3,5%, Infineon a înregistrat un câștig de aproximativ 2,5%, iar STMicroelectronics a avansat cu aproape 3%, evidențiind apetitul reînnoit al investitorilor pentru companiile din domeniul infrastructurii de AI și al semiconductorilor. Între timp, dolarul american s-a apreciat pe piață, în timp ce țițeiul Brent a încercat să se redreseze spre 74 de dolari pe baril.

Euro Stoxx 50 rămâne aproape de maximele istorice

Euro Stoxx 50 continuă să se tranzacționeze aproape de maximele sale istorice, situându-se la doar aproximativ 0,7% sub recordul său, înregistrând în același timp un câștig de aproape 8,5% de la începutul anului.

Tehnologia rămâne sectorul cu cea mai bună performanță atât pe parcursul zilei, cât și de la începutul anului, în timp ce acțiunile din sectorul bunurilor de consum și serviciile de comunicații continuă să rămână în urmă. Aproximativ 64% dintre componentele indicelui se tranzacționează peste mediile mobile pe 200 de zile, ceea ce sugerează că tendința ascendentă pe termen lung rămâne intactă.

Printre cele mai performante companii se numără Infineon, ASML și Siemens, în timp ce BMW, SAP, Mercedes-Benz și Adyen se clasează printre cele mai slabe acțiuni cu capitalizare mare din acest an. Având în vedere că indicele se tranzacționează la aproximativ 18,8 ori câștigurile viitoare, evaluările rămân rezonabile în comparație cu principalii indici de referință din SUA, ceea ce întărește argumentele în favoarea creșterii treptate a interesului investitorilor pentru acțiunile europene.

Sursa: XTB Research

Companiile industriale și liderii din domeniul AI domină ședința de marți

Creșterile de marți au fost determinate în principal de companiile din sectoarele industrial, tehnologic și al tranziției energetice. Siemens Energy (+4,6%), Siemens (+3,8%) și ASML (+3,7%) au condus avansul, subliniind fluxurile continue de capital către infrastructura legată de AI și temele legate de electrificare.

Schneider Electric, Infineon și Safran au înregistrat, de asemenea, creșteri puternice, pe măsură ce investitorii s-au reorientat către liderii industriali europeni. Pe de altă parte, acțiunile din sectoarele telecomunicațiilor, bunurilor de lux și auto au avut o performanță slabă, Deutsche Telekom, LVMH și Volkswagen numărându-se printre cele mai slabe titluri.

În ciuda scăderilor de astăzi, mai multe acțiuni cu performanțe slabe continuă să înregistreze randamente pozitive pe parcursul ultimului an, în timp ce liderii din acest an își mențin un elan pe termen lung excepțional de puternic

Sursa: XTB Research

Sursa: XTB Research

Graficele EU50 și DE40

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5

Morgan Stanley: Europa ar putea înregistra performanțe superioare printr-o diversificare mai amplă

Morgan Stanley consideră că acțiunile europene au potențialul de a-și continua creșterea în a doua jumătate a anului. Potrivit strategilor băncii, investitorii nu renunță la sectorul inteligenței artificiale, ci caută din ce în ce mai mult să-și diversifice portofoliile, îndepărtându-se de concentrarea masivă de capital în acțiunile tehnologice americane cu capitalizare foarte mare. Europa se conturează ca unul dintre principalii beneficiari ai acestei rotații.

Indicii bursieri europeni au înregistrat randamente de la începutul anului până în prezent, în mare măsură în linie cu indicele S&P 500, după ce și-au revenit în urma slăbiciunii anterioare determinate de factori geopolitici. Morgan Stanley susține că aceasta este mai mult decât o revenire temporară și ar putea reprezenta începutul unei realocări mai ample a capitalului global.

Scăderea prețurilor petrolului în urma acordului dintre SUA și Iran a îmbunătățit perspectivele companiilor europene, prin reducerea costurilor energetice și susținerea marjelor corporative. Cu toate acestea, banca consideră că principalul catalizator al noilor fluxuri de capital nu este geopolitica, ci volatilitatea crescândă din sectorul american al AI. Investitorii caută să-și mențină expunerea la AI, extinzându-și în același timp diversificarea regională.

Aproximativ 90% din câștigurile înregistrate în acest an de indicii bursieri europeni au fost generate de sectoarele legate de AI, inclusiv semiconductori, echipamente tehnologice, bunuri de capital, precum și companii din sectorul cuprului și al mineritului.

Morgan Stanley remarcă, de asemenea, că societățile cotate la bursă din Europa sunt mult mai puțin dependente de condițiile economice interne decât se presupune de obicei. Aproximativ 55% din veniturile acestora sunt generate în afara Europei, ceea ce le reduce sensibilitatea la o creștere mai slabă a PIB-ului sau la date PMI dezamăgitoare.

Previziunile consensuale indică o creștere a profiturilor de peste 16% pentru companiile europene în acest an, o cifră pe care banca o consideră încă subestimată de investitori. Băncile europene rămân deosebit de atractive datorită ratelor mai ridicate ale dobânzilor, îmbunătățirii profitabilității, programelor de răscumpărare a acțiunilor în curs de desfășurare și distribuțiilor solide de dividende.

Potrivit băncii, sectoarele care beneficiază de o inflație mai ridicată — inclusiv băncile, activele reale și afacerile legate de AI — reprezintă acum aproximativ 60% din totalul profiturilor corporative europene, ceea ce plasează regiunea într-o poziție favorabilă în contextul macroeconomic actual.

Morgan Stanley subliniază, de asemenea, că discountul de evaluare de lungă durată al acțiunilor europene față de piața americană a început să se reducă după mulți ani, creând potențial un spațiu suplimentar pentru influxuri de capital internațional.

Pentru a doua jumătate a anului, sectoarele preferate de bancă includ semiconductori, companii din sectorul cuprului și al mineritului, bănci, producători de bunuri de capital și utilități, acestea din urmă urmând să beneficieze atât de tranziția energetică, cât și de investițiile continue în infrastructura de inteligență artificială.

Graficul ASML (ASML.NL) – interval zilnic

Sursa: xStation5