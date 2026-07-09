Sinteza piețelor: Capitalul revine în sectorul tehnologic; ASML crește cu 2,5%🚀

Sesiunea europeană s-a deschis pe fondul revenirii apetitului pentru risc, în ciuda escaladării conflictului dintre SUA și Iran – contractele futures pe S&P 500 au crescut cu 0,3%, cele pe Nasdaq 100 cu 0,61%, iar cele pe Dow Jones cu aproximativ 0,15%. Principalul factor care influențează piața este tensiunea din Orientul Mijlociu: președintele Trump a anunțat încetarea armistițiului cu Iranul, după care SUA au efectuat noi atacuri aeriene asupra unor ținte iraniene, ca răspuns la atacul asupra petrolierelor din Strâmtoarea Hormuz, care a declanșat încă de miercuri un val de aversiune față de risc. În ciuda acestui fapt, indicii europeni înregistrează o revenire joi – Stoxx 600 crește cu 0,5%, în timp ce CAC 40 din Franța și DAX din Germania cresc amândoi cu 0,6%, deși FTSE 100 din Londra scade cu 0,2%, afectat de scăderea acțiunilor AstraZeneca. Petrolul WTI, după o creștere rapidă de 6% miercuri, rămâne la un nivel ridicat, deși a înregistrat o ușoară scădere joi dimineață pe fondul așteptărilor privind o posibilă reluare a negocierilor, tranzacționându-se la un preț apropiat de 77 de dolari pe baril. Dolarul american se menține la maximele săptămânale – indicele DXY se tranzacționează în jurul valorii de 100,9–101,2 puncte, susținut de cererea de active refugiu și de așteptările privind majorările ratei dobânzii de către Fed, ca răspuns la impactul inflaționist al prețurilor mai ridicate la petrol, yenul japonez fiind supus unei presiuni deosebite, testând nivelul de 162,5–162,7 față de dolar. Pe piața bursieră europeană, sectoarele tehnologic și al materialelor conduc creșterile – acțiunile ASML au înregistrat o creștere de 2,6%, Siltronic de 10,5% și Soitec de 4,5%, susținute în continuare de informațiile conform cărora firmele chineze din domeniul inteligenței artificiale ar putea obține acces la cipurile H200 ale Nvidia. Sectorul sănătății înregistrează cea mai slabă performanță, scăzând cu aproximativ 1,5% din cauza declinului acțiunilor AstraZeneca, în timp ce sectoarele alimentar și al telecomunicațiilor rămân, de asemenea, sub presiune. Indicele spaniol IBEX se redresează cu 1,1% după scăderile anterioare legate de comentariile lui Trump privind politica NATO. Sursă: XTB Știri corporative Acțiunile AstraZeneca au înregistrat o scădere de până la 9–10 la sută – cea mai slabă zi din martie 2020 până în prezent – după ce medicamentul Wainua (dezvoltat în colaborare cu partenerul Ionis) nu a reușit să îndeplinească criteriul principal de evaluare al unui studiu de fază III pentru tratamentul ATTR-CM (cardiomiopatie amiloidă), ceea ce pune sub semnul întrebării credibilitatea conducerii în ceea ce privește proiectarea studiilor clinice.

Acțiunile Ionis Pharmaceuticals au scăzut cu 12,5–13,8%, în timp ce acțiunile concurenților săi care dispun de terapii gata de comercializare pentru ATTR-CM – Alnylam și BridgeBio – au crescut cu 11–16% respectiv, eșecul medicamentului Wainua consolidându-le poziția pe piață.

Hugo Boss își sfătuiește acționarii să respingă oferta de preluare din partea Frasers Group, argumentând că prețul propus de 38 de euro pe acțiune (o primă de doar 4,3%) nu reflectă valoarea și potențialul companiei.

SK Hynix a înregistrat o cerere de peste șapte ori mai mare decât oferta înainte de debutul său pe bursa din SUA, vineri, în timp ce acțiunile companiei la Seul au crescut cu 5,3%.

Nordex crește cu 5% în urma anunțului privind creșterea comenzilor de proiecte în al doilea trimestru la 3.054 MW, impulsionată de cererea puternică din SUA, în timp ce Computacenter înregistrează un salt de 11,1% datorită rezultatelor mai bune decât cele așteptate, susținute de cererea de infrastructură pentru inteligența artificială.

Novo Nordisk lansează în India Awiqli, o injecție cu insulină administrată o dată pe săptămână, în speranța de a-și accelera expansiunea pe piața diabetului, care numără peste 100 de milioane de pacienți, deși compania continuă să se confrunte cu concurența din partea Eli Lilly și a producătorilor locali de medicamente generice.

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