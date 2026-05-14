Sinteza piețelor: Ce înseamnă vizita lui Trump la Beijing pentru piețe?

Aspecte esențiale Primele informații din Beijing se concentrează pe chestiuni legate de Taiwan.

Piețele europene sunt pe verde, iar indicele coreean KOSPI continuă, de asemenea, să crească.

Dolarul rămâne puternic, cu o volatilitate limitată pe piața valutară.

Problemele politice din Brazilia pun presiune pe real și indicele Ibovespa.

Datele privind inflația din SUA au fost peste așteptări, dar piețele rămân calme.

Primele ore de discuții dintre Donald Trump și Xi Jinping sunt destul de liniștite. Piața rămâne optimistă, așteptând știri care ar putea oferi indicii despre viitorul relațiilor sino-americane. Deocamdată, atenția se concentrează asupra Taiwanului. Liderul chinez a avertizat că, dacă discuțiile pe această temă sunt „gestionate greșit”, relațiile cu Statele Unite s-ar putea deteriora semnificativ. Susținerea independenței Taiwanului este considerată o linie roșie pentru Xi. Principalii indici bursieri europeni înregistrează creșteri semnificative. Indicele german DAX conduce clasamentul (1,2%), susținut de revenirea Siemens (3,2%). Gigantul din sectorul industrial și-a continuat creșterea în ciuda unor rezultate ușor mai slabe decât se aștepta pentru ultimul trimestru, ajungând la peste 15% față de luna precedentă. Graficul 1: Câștigători și pierzători în Euro Stoxx 50 (14.05.2026) Sursa: XTB Research, 14.05.2026 Evoluțiile de pe piețele asiatice sunt mai puțin clare. Bursa din Shanghai (-1,5%) și indicele japonez NIKKEI 225 (-1%) înregistrează ambele scăderi. În același timp, indicele coreean KOSPI (1,8%) continuă să se aprecieze – acesta a înregistrat deja o creștere de aproape 90% de la începutul anului. Gigantul tehnologic Samsung continuă să înregistreze performanțe bune (4,2%, 95% de la începutul anului), iar LG se află aproape de vârful clasamentului local al zilei (8,3%). Volatilitatea pe piața valutară rămâne semnificativ limitată. Datele privind inflația, mai mari decât se aștepta, susțin dolarul, împingând perechea EUR/USD în jos, la 1,17. Sentimentul, totuși, rămâne moderat pozitiv, monedele cele mai afectate de perspectiva unei crize energetice prelungite – randul sud-african, bahtul thailandez și wonul sud-coreean – înregistrând, de asemenea, creșteri. În partea de jos a clasamentului global, se află realul brazilian, care are de suferit din cauza rapoartelor care îl leagă pe Flavio Bolsonaro – fiul lui Jair Bolsonaro, fostul președinte al țării – de scandalul din jurul Banco Master SA. Știrile slăbesc poziția lui Flavio pentru președinție în alegerile din octombrie, în care se va confrunta cu liderul de stânga în funcție, Lula – o mișcare care nu este privită favorabil de piețe. Piața bursieră braziliană înregistrează, de asemenea, scăderi semnificative. Indicele Ibovespa s-a depreciat cu peste 10% în ultima lună. Date macroeconomice Ieri, atenția s-a concentrat din nou asupra datelor privind inflația din SUA – de data aceasta, însă, asupra inflației la producători. Toți indicatorii – general, de bază și așa-numitul „super-de bază” (care exclude și serviciile legate de comerț) – nu numai că au crescut, dar au înregistrat și performanțe semnificativ peste așteptări. Creșterea presiunilor asupra prețurilor de bază, care s-ar putea extinde la inflația la nivelul producătorilor în lunile următoare, este deosebit de îngrijorătoare. Graficul 2: Inflația CPI și PPI din SUA (2018 - 2026) Sursă: XTB Research, 14/05/2026 Inflația PPI [anual]: 6,0% (față de 4,8% conform estimărilor)

Inflația PPI [lunar]: 1,4% (față de 0,5%)

Inflația PPI de bază* [anual]: 5,2% (față de 4,3%)

Inflația PPI de bază* [lunar]: 1,0% (față de 0,3%)

Inflația PPI super-de bază** [anual]: 5,2% (față de 4,3%)

Inflația PPI super-de bază** [lunar]: 1,0% (față de 0,3%) *Exclude alimentele și energia. ** Exclude alimentele, energia și serviciile legate de comerț. Reacția pieței a fost surprinzător de moderată. Deși am observat o creștere a probabilității implicite a unei majorări a ratei dobânzii în SUA înainte de sfârșitul anului, această mișcare nu numai că a fost foarte modestă, dar s-a și inversat parțial în această dimineață. Piețele atribuie o probabilitate de aproximativ 35% ca acest lucru să se întâmple. Creșterea randamentelor titlurilor de stat americane s-a dovedit la fel de nesustenabilă, obligațiunile pe 10 ani revenind la aproximativ 4,46%. Au fost publicate și datele privind creșterea PIB-ului Poloniei, unul dintre liderii europeni în acest domeniu. Pe bază trimestrială, cifrele au fost cele mai slabe din trimestrul al treilea al anului 2024 (0,5% față de trimestrul anterior), ceea ce se poate datora parțial condițiilor meteorologice nefavorabile din primele luni ale anului. Este dificil să atribuim încetinirea direct perturbărilor din sectorul energetic – acest lucru ar trebui să fie mai vizibil în trimestrul al doilea. Perspectivele economiei poloneze pentru 2026 rămân însă bune. În ciuda revizuirilor modeste în sens descendent ale previziunilor, consensul presupune în continuare o creștere anuală de 3,5%.

