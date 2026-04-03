Sinteza piețelor 📌Indicii americani în centrul atenției pe fondul datelor solide NFP și al prețului petrolului de 100 de dolari

Piața petrolului rămâne în centrul atenției investitorilor, în timp ce piețele se pregătesc pentru săptămâna viitoare pe piețele de acțiuni globale. Ședința de tranzacționare din SUA nu va avea loc astăzi din cauza sărbătorilor de Paște, iar piețele europene rămân, de asemenea, închise. Sentimentul pe piața contractelor futures pe indicii de la Wall Street este mixt. Acțiunile asiatice au încheiat săptămâna în creștere, în ciuda volatilității ridicate a pieței. Sentimentul s-a îmbunătățit în urma rapoartelor care sugerează că traficul comercial ar putea fi reluat în curând prin Strâmtoarea Hormuz.

Revenirea de joi din Asia a urmat îmbunătățirii sentimentului de pe Wall Street, susținută de știrile conform cărora Iranul colaborează cu Omanul la un acord de supraveghere a comerțului de-a lungul rutei strategice de transport maritim, care a fost în mare parte blocată de la începutul conflictului.

Tranzacțiile din regiune au rămas însă limitate, deoarece multe piețe asiatice importante au fost închise de sărbători. Și principalele burse europene au fost închise.

Contractele futures pe titlurile de stat americane s-au tranzacționat în Asia la niveluri aproape neschimbate, în timp ce piața spot a rămas închisă până la sesiunea din SUA. Între timp, dolarul american a înregistrat o evoluție mixtă față de monedele G10.

Piața petrolului rămâne sub o puternică presiune geopolitică. Prețurile au urcat peste 110 dolari pe baril după ce Donald Trump a emis noi amenințări împotriva infrastructurii iraniene, cu scopul de a crește presiunea asupra Teheranului în timpul negocierilor.

Petrolul WTI a crescut cu 11%, în timp ce referința globală Brent s-a stabilit la aproape 109 dolari pe baril, așa cum se arată în graficul de mai jos.

Iranul a lansat atacuri suplimentare în cursul nopții și vineri dimineață, vizând obiective din statele din Golf, alimentând și mai mult tensiunile legate de securitatea transportului de energie și a comerțului maritim.

O navă container care indica apartenența la Franța a traversat Strâmtoarea Hormuz, marcând probabil primul tranzit înregistrat al unei nave legate de Europa de Vest de când conflictul cu Iranul a perturbat efectiv această rută cheie. Contractele futures pe indicii americani sunt ușor în scădere, contractele S&P 500 înregistrând o scădere de aproximativ 0,3%. Date macroeconomice din SUA: Locuri de muncă în sectorul non-agricol (martie): +178K (prognoză: 65K, valoare anterioară: -92K)

Câștiguri medii (anual): actual 3,5% (prognoză: 3,7%, valoare anterioară: 3,8%)

Câștiguri medii (față de luna precedentă): actual 0,2% (prognoză: 0,3%, valoare anterioară: 0,4%)

Locuri de muncă în sectorul public: actual -8.000 (valoare anterioară: -6.000)

Locuri de muncă în sectorul privat: actual +186.000 (prognoză: 78.000, valoare anterioară: -86.000)

Locuri de muncă în sectorul manufacturier: actual +15.000 (prognoză: -5.000, valoare anterioară: -12.000)

Rata de participare a forței de muncă: actual 61,9% (prognoză: 62%, valoare anterioară: 62,0%)

Rata șomajului: actual 4,3% (prognoză: 4,4%, valoare anterioară: 4,4%)

Media orelor lucrate pe săptămână: actual 34,2 (prognoză: 34,3, valoare anterioară: 34,3) Revizuiri: datele privind locurile de muncă din ianuarie au fost revizuite în creștere cu 34.000 (de la +126.000 la +160.000), în timp ce cele din februarie au fost revizuite în scădere cu 41.000. Ca reacție inițială, contractele futures pe Nasdaq 100 înregistrează creșteri, pe fondul diminuării îngrijorărilor legate de încetinirea economiei SUA. Cu toate acestea, datele solide privind piața muncii ar putea, de asemenea, să întărească așteptările că Fed va rămâne prudentă în ceea ce privește reducerile de rate. Reacția completă a pieței ar putea deveni clară abia după redeschiderea piețelor americane săptămâna viitoare. Raportul a arătat, de asemenea, că numărul lucrătorilor descurajați a crescut rapid în martie cu 144.000, ajungând la 510.000. OIL (interval zilnic) Sursa: xStation5

