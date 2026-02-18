Sinteza piețelor: Indicii europeni ating noi maxime 🚀

Piețele bursiere europene și-au continuat creșterea puternică, împingând indicii principali la noi maxime istorice, susținuți de optimismul legat de profiturile corporative, scăderea inflației și rotația capitalului către sectoarele ciclice.

Indicele Stoxx Europe 600 câștigă 0,60%, ajungând la 626 de puncte, un nou nivel record, impulsionat în principal de acțiunile din sectorul apărării și bancar.

Date macroeconomice din Marea Britanie

Inflația la consumatori din Marea Britanie a scăzut la 3,0% în ianuarie (de la 3,4% în decembrie), atingând cel mai scăzut nivel din ultimul an și reducând presiunile asupra costului vieții.

Inflația de bază (excluzând componentele cele mai volatile) a încetinit, de asemenea, consolidând așteptările că Banca Angliei ar putea începe să reducă ratele dobânzilor încă din martie 2026. Piețele evaluează în prezent probabilitatea unei astfel de măsuri la aproximativ 90%.

Rata șomajului din Marea Britanie a crescut la aproximativ 5,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, consolidând și mai mult argumentele în favoarea relaxării monetare.

Investitorii se așteaptă acum la prima reducere a ratei dobânzii de către Banca Angliei în 2026, cu posibilitatea unor reduceri suplimentare dacă procesul de dezinflație continuă.



În Marea Britanie, indicele UK100 (FTSE 100) a atins noi maxime istorice, crescând cu 0,92% după ce inflația a încetinit la aproximativ 3,0%, cel mai scăzut nivel din ultimul an. Această valoare a întărit așteptările că Banca Angliei ar putea începe în curând să reducă ratele dobânzilor.

Companiile din sectorul apărării au fost printre principalii factori care au determinat creșterea de astăzi. Acțiunile BAE Systems (BA.UK) au crescut cu 3,50% după publicarea unor profituri record și a știrilor privind un volum masiv de comenzi restante.

Rolls-Royce (RR.UK) a atins, de asemenea, noi maxime, câștigând 2,70% și susținând avansul indicelui UK100. Investitorii recompensează companiile legate de sectoarele aerospațial și al apărării.

Pe lângă sectorul apărării, acțiunile bancare și financiare au înregistrat, de asemenea, o revenire, susținând mișcarea ascendentă mai amplă din Europa, după presiunile anterioare asupra sectorului. Companiile din sectorul materiilor prime și al energiei au contribuit, de asemenea, la creșteri.

Piero Cipollone, membru al Comitetului executiv al BCE, a subliniat progresele înregistrate în cadrul proiectului euro digital, care are ca scop protejarea rolului băncilor europene în sistemul de plăți și consolidarea infrastructurii locale de plăți împotriva rețelelor globale de carduri.

Euro s-a depreciat moderat în urma informațiilor potrivit cărora președinta BCE, Christine Lagarde, ar putea demisiona înainte de sfârșitul mandatului său, introducând un element de incertitudine.

Evoluțiile geopolitice rămân în centrul atenției investitorilor, inclusiv negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia și negocierile dintre SUA și Iran privind programul nuclear, care conturează contextul mai larg al riscurilor macroeconomice.

