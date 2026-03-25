Sinteza piețelor 📈 Indicii europeni în creștere, în ciuda tensiunilor dintre Iran și SUA

În ciuda incertitudinii care planează asupra viitorului conflictului din Orientul Mijlociu și a declarațiilor Iranului, care a respins inițial propunerea de încetare a focului – solicitând în schimb încetarea completă a conflictului și a atacurilor – indicii bursieri europeni înregistrează creșteri. Indicele german DAX a crescut cu 1,5%, iar contractele futures pe DE40 au depășit pragul de 23.200 de puncte. FTSE din Marea Britanie și CAC 40 din Franța înregistrează, de asemenea, creșteri de aproape 1,3%, în timp ce WIG20 din Polonia conduce în regiune, cu creșteri de peste 2%. Comentariile Christinei Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, sugerează că banca nu este încă pregătită să acționeze în niciuna dintre direcții și va avea nevoie de timp pentru a evalua situația. Pentru BCE, factorul cheie va fi măsura în care prețurile mai mari la energie se vor reflecta în costul bunurilor și serviciilor, un efect care... Datele privind inflația din Marea Britanie au fost ușor peste așteptări, inflația CPI crescând la 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de prognoza de 3,1%, în timp ce indicii prețurilor de producție (PPI) au scăzut mai mult decât se anticipa. În Germania, indicele Ifo al climatului de afaceri a surprins în sens pozitiv, situându-se la 86,4 față de așteptările de 86,2, deși ușor sub valoarea anterioară de 86,7. EUR/USD scade astăzi la 1,158, în timp ce indicele USD (USDIDX) crește la 99,2 după ce a scăzut de la aproximativ 100. Prețurile de import din SUA au crescut cu 1,3% față de 0,6% estimat și 0,2% anterior, în timp ce prețurile de export au crescut cu 1,6% față de 0,6% estimat și 0,6% anterior. Contul curent s-a situat la -190 miliarde USD față de -208 miliarde USD estimat și -226 miliarde USD anterior. Argintul a crescut astăzi cu aproape 1%, ajungând la 72 de dolari pe uncie, în timp ce aurul a înregistrat o creștere de aproape 1,4%, depășind pragul de 4.550 de dolari pe uncie. În centrul atenției: revizuiri ale recomandărilor analiștilor Croda a fost revizuită la „overweight” de la „equal-weight” de către Morgan Stanley , aceasta fiind a doua bancă care a ridicat ratingul acțiunii în această săptămână. Analiștii au subliniat puterea de stabilire a prețurilor a grupului chimic britanic în comparație cu concurenții.

Roche a fost reevaluată la „buy” de către Intron Health , vânzarea recentă fiind considerată excesivă, iar factorii catalizatori viitori fiind considerați favorabili pentru investiție.

Novonesis a fost reevaluată de două ori la „buy” de către Citi . Citi a declarat că recentele ajustări de evaluare ale companiei daneze producătoare de enzime și ingrediente biofarmaceutice oferă acum un punct de intrare mai atractiv. Perspective sectoriale: petrol și produse chimice Morgan Stanley a declarat că este puțin probabil ca piața petrolului să fie privită la fel ca înainte de ultimul conflict din Orientul Mijlociu. Banca a reevaluat perspectiva sectorului la „attractive” și și-a revizuit ordinea de preferință.

JPMorgan a afirmat că sectorul european al produselor chimice ar putea înregistra o creștere semnificativă a profiturilor pe termen scurt ca urmare a evoluțiilor legate de Orientul Mijlociu, deși amploarea și durata acesteia vor depinde de cât timp vor dura perturbările și de modul în care evoluează elasticitatea cererii. Principalele revizuiri ale analiștilor (upgrade-uri / downgrade-uri) BP a fost apreciat la supraponderare la Morgan Stanley.

Croda a fost apreciat la supraponderare la Morgan Stanley; preț țintă 3.350 pence .

Diageo a fost apreciat la neutru la BNP Paribas; preț țintă 1.450 pence .

Equinor a fost apreciat la pondere egală la Morgan Stanley; preț țintă 388 coroane .

Evli a fost apreciat la cumpărare la Inderes; preț țintă 25 euro .

Lanxess a fost apreciat la supraponderare la JPMorgan; preț țintă 18 euro .

Novonesis a fost apreciat la cumpărare la Citi; preț țintă 415 coroane .

Prosus a fost apreciat la supraponderare la Morgan Stanley; preț țintă 51 euro .

Repsol a fost apreciat la supraponderare la Morgan Stanley.

Roche a fost apreciat la cumpărare la Intron Health.

SIG Group a fost apreciat la cumpărare la UBS; preț țintă 15 franci elvețieni .

Stadler Rail a fost apreciat la neutru la UBS; preț țintă 20 franci elvețieni .

ALK-Abello a fost retrogradat la păstrare la Nordea.

Galp a fost retrogradat la pondere egală la Morgan Stanley.

Shell a fost retrogradat la pondere egală la Morgan Stanley. Noi inițieri și reactivări Galderma a fost reactivat de Citi; preț țintă 165 de franci elvețieni .

Kingspan a fost inițiat la performanță superioară de RBC; preț țintă 97 de euro .

ProCredit Holding inițiat la cumpărare de Berenberg; preț țintă 15,50 euro .

Rockwool inițiat la performanță de RBC; preț țintă 196 coroane .

Talanx inițiat la supraponderare de JPMorgan; preț țintă 125 euro .

Vicore Pharma inițiat la cumpărare de Guggenheim; preț țintă 38 coroane . DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation5

