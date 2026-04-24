Sinteza piețelor: Indicii încearcă să revină pe fondul speranțelor legate de negocierile dintre SUA și Iran 🇪🇺 SAP înregistrează o creștere de 6% după publicarea rezultatelor financiare 📈

📈 Piețe și companii Contractele futures pe indicii europeni revin după pierderile înregistrate la începutul ședinței de tranzacționare, în urma raportului care a stârnit optimismul în legătură cu o potențială a doua rundă de discuții între SUA și Iran în Pakistan.

Această evoluție a dus la prima scădere a prețului petrolului Brent în cinci sesiuni, acesta coborând sub 105 dolari pe baril, pe fondul monitorizării de către traderi a riscurilor legate de aprovizionarea cu energie în Strâmtoarea Hormuz.

Indicele general EU50 crește cu 0,75%, indicele NED25 , dominat de companiile din sectorul semiconductorilor, conduce creșterile (+1,4%), contractele futures pe indicele german DAX ( DE40 ) sunt în creștere cu 0,5%, în timp ce indicele francez CAC 40 rămâne ușor în urmă ( FRA40 : +0,15%), compensând performanța superioară de ieri.

Kemira : Acțiunile au scăzut cu până la 9,8% după ce rezultatele din primul trimestru nu au îndeplinit așteptările. Veniturile au scăzut cu 4,4%, la 677,3 milioane de euro. CEO-ul Antti Salminen a menționat tensiunile geopolitice și războiul din Iran ca factori care afectează cererea. Compania implementează creșteri de prețuri pentru a combate costurile în creștere și a readuce profitabilitatea la intervalul țintă.

Spie : Compania a raportat venituri de 2,45 miliarde de euro în primul trimestru, o creștere de 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Performanța din Franța și Germania a depășit estimările consensuale. Spie își menține prognoza pentru 2026 privind o creștere organică puternică și extinderea marjei EBITA. Rata de distribuire a dividendelor propusă rămâne de aproximativ 40% din profitul net ajustat. Compania franceză se află astăzi printre primele trei câștigătoare din indicele Stoxx 600 (+7,9%).

Eni : Eni și-a majorat ținta de răscumpărare a acțiunilor cu 90%, până la 2,8 miliarde de euro, în urma creșterii așteptărilor privind fluxul de numerar. Estimarea fluxului de numerar operațional anual a crescut la 13,8 miliarde de euro, pe fondul războiului din Iran, care a împins prețul țițeiului Brent peste 100 de dolari. În ciuda faptului că nu a atins estimările privind venitul net ajustat pentru primul trimestru, compania și-a majorat prognoza privind veniturile din gaze și GNL pentru întregul an. Acțiunile se tranzacționează la un nivel stabil.

SAP : Acțiunile au crescut cu 6% după ce veniturile din cloud pentru primul trimestru, de 5,96 miliarde de euro, au depășit estimările analiștilor. Compania și-a menținut prognoza anuală privind veniturile din cloud. CEO-ul Christian Klein își reorientează modelul de afaceri către un sistem de tarifare bazat pe consumul de AI. Analiștii au remarcat că rezultatele contribuie la atenuarea îngrijorărilor legate de perturbările cauzate de AI și de impactul conflictului din Orientul Mijlociu. Indicele dolarului a inversat câștigurile înregistrate ieri pe fondul creșterii cererii de active refugiu (USDIDX: -0,2%), dolarul neozeelandez (NZDUSD: +0,35%) și euro (EURUSD: +0,25%) conducând revenirea față de dolarul american pe fondul îmbunătățirii sentimentului de risc. Evoluția sectorială a indicelui Stoxx 600 de astăzi. Sursă: Bloomberg Finance LP 🌍 Economie și politică Optimismul crește pe măsură ce SUA și Iranul se îndreaptă către o a doua rundă de negocieri după o perioadă de impas, ministrul de externe al Iranului fiind așteptat vineri la Islamabad pentru a atenua eventual tensiunile generate de conflictul actual.

Indicele german Ifo privind climatul de afaceri a scăzut la 84,4 în aprilie de la 86,3 în martie, ratând estimările consensuale și atingând cel mai scăzut nivel din mai 2020. Sentimentul s-a înrăutățit în toate sectoarele majore — în special în segmentul servicii, comerț și construcții — pe măsură ce indicele așteptărilor a scăzut la 83,3, reflectând un pesimism crescut cu privire la perspectivele pe termen scurt. Această scădere, determinată de șocul energetic provocat de războiul din Iran, semnalează un risc crescut de contracție economică pentru Germania în al doilea trimestru al anului 2026.

Generalul american Caine a declarat că SUA vor continua să efectueze interdicții în Oceanul Pacific și Indian împotriva navelor iraniene, recunoscând că Iranul a atacat cinci nave comerciale.

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth , a spus că Iranul are „o șansă să încheie o înțelegere bună”, deși blocada navală a Iranului va rămâne în vigoare atât timp cât va fi necesar. În plus, Hegseth a acuzat Europa și Asia că profită de protecția SUA, exercitând presiuni asupra regiunilor să-și joace rolul în conflict, întrucât „Europa are nevoie de Strâmtoarea Hormuz mai mult decât noi [SUA]”. Peter Kazimir, oficial al BCE, a sugerat că ar putea fi necesară o ușoară majorare a ratei dobânzii, întrucât războiul cu Iranul determină creșterea prețurilor la energie. Având în vedere că se preconizează că inflația va ajunge la 3%, Kazimir a remarcat că discuțiile s-au mutat de la potențiale reduceri la posibile majorări înaintea reuniunii din 30 aprilie. Sursa: XTB Research

