Sinteza piețelor: Indicii înregistrează creșteri pe fondul avansului acțiunilor din sectorul tehnologic și al datelor PPI mai slabe din SUA

Aspecte esențiale Indicii bursieri americani își extind câștigurile, impulsionați de o nouă creștere puternică a acțiunilor din sectorul tehnologic, în timp ce acțiunile europene rămân în urmă pe fondul prețurilor mai mari la petrol

Inflația la nivelul producătorilor din SUA (PPI) s-a situat sub așteptări, prețurile la producător înregistrând o scădere neașteptată de 0,3% față de luna precedentă.

Dolarul american se depreciază ușor, deși indicele USD continuă să se mențină peste nivelul-cheie de 100.

Sectorul tehnologic este, încă o dată, motorul creșterilor pe piețele bursiere globale, pe măsură ce investitorii încearcă să concilieze un sezon al rezultatelor financiare foarte puternic cu riscurile geopolitice în creștere din Orientul Mijlociu. Atenția pieței se concentrează simultan asupra rezultatelor corporative legate de inteligența artificială (AI), asupra prețurilor petrolului și asupra perspectivelor politicii Rezervei Federale, în urma datelor CPI din SUA, care au fost sub așteptări. Cel mai recent raport privind inflația PPI din SUA a întărit semnalul de ieri privind inflația CPI, prețurile de producție înregistrând o scădere de 0,3% față de luna precedentă, iar creșterea anuală situându-se sub așteptări. Acțiunile europene rămân în urmă, având o pondere mai mică a acțiunilor din sectorul tehnologic. Euro Stoxx 50 se tranzacționează în mare parte la un nivel stabil, în timp ce indicele german DAX scade cu 0,5%

Contractele futures pe Nasdaq 100 sunt în creștere cu 0,5%, în timp ce cele pe S&P 500 câștigă 0,25%, susținute de rezultatele foarte solide ale companiilor producătoare de semiconductori.

Acțiunile ASML cresc cu aproape 8% după ce compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind vânzările și a anunțat planuri de creștere a producției de echipamente pentru fabricarea cipurilor utilizate în infrastructura de AI.

SK Hynix înregistrează o creștere de 9%, aliniându-se la creșterea anterioară a ADR-urilor producătorului de memorie listate în SUA.

Petrolul Brent avansează pentru a treia sesiune consecutivă și se tranzacționează la aproximativ 85,60 dolari pe baril, în urma unui nou val de atacuri ale SUA asupra unor ținte din Iran și a promisiunii lui Donald Trump de a intensifica acțiunile militare.

În ciuda tensiunilor geopolitice, prețurile petrolului rămân cu mult sub maximele anterioare de peste 100 de dolari pe baril, în timp ce investitorii își îndreaptă din ce în ce mai mult atenția către sezonul raportărilor financiare ale companiilor.

Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani crește cu 1 punct de bază, ajungând la 4,60%, o evoluție similară fiind observabilă și pe piețele obligațiunilor europene.

Dolarul american rămâne relativ stabil, în timp ce piețele au exclus în mare măsură o majorare a ratei dobânzii de către Fed la următoarea ședință, dar continuă să preconizeze o probabilitate ridicată a unei astfel de măsuri în septembrie. Inflația prețurilor de producție din SUA a scăzut în mod neașteptat cu 0,3% față de luna precedentă, comparativ cu așteptările privind o creștere de 0,1%, în timp ce rata anuală s-a situat la 5,6%, sub prognoza de 6,2%. Indicatorul PPI de bază a înregistrat, de asemenea, o încetinire mai accentuată decât se aștepta, ajungând la 4,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de o prognoză de 5,1%, în timp ce indicele Empire State din New York a oferit o surpriză pozitivă clară, crescând la 15, comparativ cu așteptările de 9. US100, DE40 (interval zilnic) Contractul US100 se îndreaptă spre nivelul de 30.000 de puncte și se tranzacționează peste media mobilă exponențială pe 50 de zile, marcată de linia portocalie, la aproximativ 29.960 de puncte. Investitorii continuă să cumpere acțiuni legate de infrastructura de inteligență artificială (AI), susținând sentimentul general al pieței Sursă: xStation5 Contractele futures pe indicele german DAX înregistrează astăzi o ușoară scădere, testând nivelul de 25.000 – 25.1000 puncte, în apropierea nivelului de suport reprezentat de EMA50 (linia portocalie). Sursa: xStation5

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