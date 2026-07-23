Sinteza piețelor: Investițiile în AI își pierd din “strălucire”?🚩 Alphabet și Tesla afectează piețele globale (23.07.2026)

Contractele futures pe indicii americani și acțiunile europene se tranzacționează sub presiune în urma rezultatelor financiare ale Alphabet și Tesla. Investitorii se întreabă din ce în ce mai mult dacă cheltuielile record în domeniul inteligenței artificiale vor genera randamente suficient de atractive. Cu doar câteva luni în urmă, creșterea cheltuielilor de capital (CAPEX) era considerată pe scară largă un semnal puternic de creștere pentru companiile din domeniul AI. Astăzi, aceasta devine o sursă tot mai mare de îngrijorare.

Investitorii încep să pună la îndoială cheltuielile masive de capital pentru AI

Alphabet a anunțat planuri de a investi până la 205 miliarde de dolari în cheltuieli de capital în 2026, în creștere față de estimarea anterioară de 190 miliarde de dolari. Între timp, în urma publicării rezultatelor financiare ale Tesla, Elon Musk a declarat că această companie ar trebui să continue să investească în infrastructura de AI „cât de repede putem, fără a fi prea risipitori”.

Cu doar câteva luni în urmă, astfel de anunțuri ar fi întărit narațiunea unei revoluții a AI în accelerare și ar fi alimentat creșterile acțiunilor din sectorul tehnologic. Astăzi, însă, investitorii pun o altă întrebare: sunt oare giganții tehnologici angajați într-o cursă costisitoare a înarmării care ar putea, în cele din urmă, să reducă randamentele în întregul sector?

Acțiunile din sectorul tehnologic pun presiune pe indicii globali

Sentimentul mai slab care înconjoară cele mai mari companii tehnologice din lume s-a extins rapid la piețele de acțiuni în general.

Contractele futures pe S&P 500 sunt în scădere cu aproximativ 0,4%, în timp ce contractele futures pe Dow Jones pierd în jur de 0,5%. În Europa, Stoxx Europe 600 scade cu 0,8%, DAX din Germania se depreciază cu 0,8%, iar CAC 40 din Franța pierde aproximativ 1%. Cel mai mare perdant al sesiunii este STMicroelectronics, ale cărui acțiuni scad cu aproape 15% în urma publicării rezultatelor trimestriale, în timp ce Dassault Aviation înregistrează un câștig de peste 8% după ce a raportat rezultate solide.

În același timp, dolarul american rămâne relativ stabil, în timp ce prețurile petrolului brut Brent și WTI cresc amândouă cu peste 3%, alimentând îngrijorările legate de inflație și sporind presiunile asupra costurilor pentru întreprinderi.

Perspectivele pentru EU50 și DE40

Euro Stoxx 50 (EU50)

Contractul futures pe Euro Stoxx 50 se tranzacționează astăzi la un nivel ușor mai scăzut, dar rămâne aproape de limita superioară a canalului său ascendent de preț. Media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200) se situează în prezent în jurul valorii de 5.900 de puncte, în timp ce o scădere sub 5.800 de puncte rămâne un scenariu realist de scădere în cazul în care presiunea de vânzare s-ar intensifica. Următorul nivel major de rezistență se află în apropierea valorii de 6.500 de puncte

Sursa: xStation5

DAX (DE40)

Contractul futures pe DAX a scăzut din nou sub media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50), evidențiată de linia portocalie, ceea ce sugerează că vânzătorii încearcă să recâștige controlul asupra pieței, în ciuda unui volum de vânzări relativ redus

Sursa: xStation5

AI intră într-o nouă fază de evaluare

Un număr tot mai mare de investitori consideră că perioada de entuziasm necondiționat legat de inteligența artificială s-ar putea apropia de sfârșit. După luni de afluxuri excepțional de puternice către acțiunile din sectorul semiconductorilor, fondurile încep să-și reducă expunerea față de acest sector.

Acest lucru nu semnifică neapărat sfârșitul pieței bull a AI. Dimpotrivă, sugerează că investitorii își schimbă modul în care evaluează companiile din domeniul AI. Piețele nu mai recompensează doar cheltuielile de capital mai mari — ele așteaptă din ce în ce mai mult dovezi că miliardele de dolari investite în centre de date, cipuri de AI și infrastructură de calcul se vor traduce în câștiguri mai mari, fluxuri de numerar mai solide și avantaje competitive durabile.

Ca urmare, pentru companii precum Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon și Tesla, întrebarea cheie nu mai este „Cât cheltuiesc pe AI?”, ci mai degrabă „Ce randament vor genera aceste investiții?” Este probabil ca aceasta să devină una dintre temele definitorii ale investițiilor în sectorul tehnologic în următoarele trimestre.

Știri despre companii

SK Hynix a limitat la 2,5% din totalul acțiunilor aflate în circulație cantitatea de acțiuni listate în Coreea de Sud care pot fi convertite în ADR-uri listate în SUA.

BNP Paribas a raportat venituri și profituri pentru al doilea trimestru peste așteptările de pe Wall Street.

UniCredit a declarat că este probabil să preia controlul asupra Commerzbank , pe măsură ce directorul general Andrea Orcel se apropie de finalizarea uneia dintre cele mai mari tranzacții bancare din Europa.

TotalEnergies a raportat un profit mai mare în al doilea trimestru, susținut de prețurile mai ridicate ale țițeiului și ale produselor rafinate, deși veniturile din activitatea sa din sectorul gazelor naturale au scăzut.

Nestlé a acceptat să vândă o participație de 50% în divizia sa de apă îmbuteliată către Platinum Equity pentru aproximativ 3 miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari) , ca parte a strategiei sale de optimizare a portofoliului.

Cele mai mari variații din Europa

Segro (+4,9%) – Prologis și-a confirmat interesul pentru o potențială preluare de 14 miliarde de lire sterline .

Nokia (+4,2%) – Compania a publicat previziuni mai bune decât se aștepta, susținute de cererea în creștere din partea centrelor de date.

Sartorius (+4,0%) – EBITDA ajustată pentru primul semestru a îndeplinit așteptările pieței.

argenx (+3,6%) – Venitul operațional din al doilea trimestru a depășit previziunile analiștilor.

Dassault Systèmes (+2,3%) – Compania se așteaptă la o creștere a veniturilor non-IFRS în al treilea trimestru de 3-5% la rate de schimb constante.

BE Semiconductor (+2,0%) – Producătorul de echipamente pentru cipuri se așteaptă la o marjă brută de 63-65% în al treilea trimestru, în mare măsură în linie cu consensul de 64,9% .

Daimler Truck (+1,2%) – Și-a îmbunătățit perspectivele privind îmbunătățirile în activitatea sa din America de Nord.

Fuchs (+1,0%) – Acțiunile au înregistrat creșteri modeste în urma publicării rezultatelor financiare.

Deutsche Boerse (-1,4%) – EBITDA din al doilea trimestru a depășit așteptările, iar compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind veniturile din operațiuni de trezorerie.

Var Energi (-2,3%) – RBC a retrogradat recomandarea pentru acest sector, menținând un preț țintă de 55 NOK .

Moncler (-4,0%) – Veniturile din al doilea trimestru s-au situat, în linii mari, în conformitate cu așteptările pieței.

STMicroelectronics (-5,9%) – Compania a prognozat o creștere mai puternică a veniturilor, susținută de cererea din domeniul AI, dar investitorii au reacționat negativ la rezultate.

Graficul STMicroelectronics (interval zilnic)

Acțiunile principalului producător european de semiconductori se retrag la nivelurile înregistrate ultima dată în luna mai a acestui an. Anterior, titlul a găsit un sprijin semnificativ al prețului în jurul valorii de 50 de euro, un nivel care a funcționat și ca zonă de consolidare în timpul maximelor pieței din 2023

Sursa: xStation5