Sinteza piețelor: Lira sterlină pierde teren înaintea deciziei BoE; ARGINTUL și AURUL revin la scăderi 💡

Intrăm încet în a doua fază a sesiunii de tranzacționare de joi. Piețele așteaptă deciziile BoE și BCE privind ratele dobânzilor. Se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să mențină ratele dobânzilor neschimbate pentru a cincea oară, întrucât economia puternică a rezistat până acum tensiunilor globale și euro puternic. Se așteaptă ca și Banca Angliei să mențină ratele dobânzilor neschimbate, în ciuda preocupărilor crescânde cu privire la piața muncii britanică. În prezent, indicele DAX din Germania a scăzut cu 0,46% pe piața spot, indicele CAC40 din Franța a crescut cu 0,2%, iar indicele FTSE100 din Marea Britanie a scăzut cu 0,45%. Metalele prețioase revin la scăderi dramatice: argintul se prăbușește cu 11% la 78 USD, ștergând complet revenirea din ultimele două sesiuni, aurul se retrage cu încă 1,7% la 4.875 USD, iar contractele de platină pierd 6,5%. Indicele Stoxx Europe 600 a scăzut cu 0,16%, sectoarele tehnologiei și mass-media înregistrând cele mai bune performanțe, iar acțiunile din sectorul auto înregistrând cele mai slabe performanțe. Sursa: xStation Rheinmetall AG a înregistrat o scădere de 6,9% după ce previziunile analiștilor au dus la o revizuire în jos a previziunilor consensuale privind câștigurile pentru acest an. A.P. Moller-Maersk A/S a scăzut cu 3,8% după ce gigantul danez din domeniul containerelor a anunțat că se va concentra pe disciplina costurilor în contextul deteriorării tarifelor de transport cauzate de redeschiderea Mării Roșii. KGHM Polska Miedź SA a scăzut cu 4,9%, conducând declinul acțiunilor companiilor din sectorul materialelor de bază. Între timp, scăderea prețurilor argintului a dat un impuls companiei Pandora A/S, ale cărei acțiuni au crescut cu 6,3%, compensând întreruperea răscumpărării acțiunilor în urma previziunilor privind încetinirea vânzărilor în acest an. Shell Plc a scăzut cu 2,3% după ce profitul său nu a îndeplinit așteptările. Francul elvețian și dolarul american înregistrează cele mai bune performanțe pe piața Forex. Observăm scăderi, în special în cazul lirei sterline. Observăm scăderi semnificative în cazul criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub pragul de 70.000 pentru prima dată din noiembrie 2024

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."