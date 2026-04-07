Sinteza piețelor: O zi decisivă pentru Iran❓Piețele din SUA și Europa se luptă pentru atenția investitori ⚖️

Geopolitică și încrederea investitorilor Ședința de tranzacționare de astăzi din Europa marchează încă o zi de tranzacționare „dictată” de Orientul Mijlociu — piețele sunt împărțite între speranța unui acord și riscul ca termenul limită impus de Trump pentru Iran să ducă la o escaladare suplimentară.

După pauza de Paște, Stoxx 600 încearcă să revină, dar sentimentul rămâne fragil: investitorii sunt conștienți că indicii europeni au pierdut mai mult teren decât omologii lor americani de la izbucnirea războiului, iar orice știre din Teheran sau Washington ar putea inversa câștigurile de astăzi în câteva minute.

Piața este încă dominată de o perspectivă de „preț în cel mai rău scenariu”, dar se pune din ce în ce mai mult întrebarea dacă prețurile mai mari ale petrolului vor forța BCE să reacționeze mai agresiv decât Fed, ceea ce ar afecta și mai mult acțiunile europene. Ședința de astăzi: liniștea dinaintea furtunii? Indicii arată o consolidare mai degrabă decât o vânzare masivă motivată de panică: DE40 a crescut cu aproximativ 0,5%, US500 și US100 au crescut fiecare cu 0,07–0,08%, iar ITA40 din Italia s-a apreciat cu peste 0,7%.

Pe piața valutară, dolarul cedează ușor teren după raliul de ieri — EURUSD crește cu 0,15%, GBPUSD crește cu 0,19%, USDPLN este practic neschimbat, iar USDJPY abia s-a mișcat.

În rândul metalelor prețioase, aurul se remarcă: după recenta sa retragere, acesta a înregistrat o revenire de aproape 0,6%, ajungând la aproximativ 4.676 USD pe uncie, în timp ce argintul rămâne ușor în scădere.

La nivel de companii individuale din Europa, sectorul financiar strălucește din nou — BNP a înregistrat o creștere de peste 2%, confirmând faptul că băncile rămân o acoperire naturală împotriva unui scenariu de inflație mai ridicată și rate ale dobânzii persistent mai mari. Acțiunile europene: o sesiune de „așteptare și observare” Investitorii acționează cu prudență, dar nu intră în panică. Indicele Stoxx 600 se menține aproape de maximele locale din ultimele trei săptămâni, în timp ce DAX se tranzacționează într-un interval îngust, în jurul valorii de 23.400 de puncte.

Sectorul media este în frunte (cu tranzacții puternice la Universal Music în urma unei oferte de preluare din partea Pershing Square), alături de bănci, care beneficiază de randamente în creștere și de perspectiva unor rate ale dobânzii ridicate în mod persistent.

Sectorul tehnologic rămâne clar în urmă — ASML a scăzut cu peste 4% ca răspuns la anunțurile privind restricții suplimentare la exportul de echipamente către China din partea SUA, ceea ce se potrivește perfect cu narațiunea Bloomberg privind „retrogradările AI din SUA” și presiunea de reglementare asupra sectorului. Samsung: Un simbol al noului val de „câștigători din domeniul AI” Samsung este acum un exemplu clasic al modului în care inteligența artificială poate transforma soarta unui întreg conglomerat în doar câteva trimestre — compania estimează că profitul său operațional pentru primul trimestru va ajunge la 57,2 trilioane de KRW, de peste opt ori mai mult decât cifra de acum un an și depășind profitul său total pentru 2025. Acesta ar fi un nou record în istoria companiei – aproape de trei ori mai mare decât maximul trimestrial anterior – și ar depăși cu mult așteptările pieței, care se situau în jurul valorii de 40–42 de trilioane de KRW.

Acest lucru este determinat în principal de segmentul memoriilor: conform estimărilor din industrie, se așteaptă ca prețurile DRAM să crească cu peste 50% în al doilea trimestru, iar cererea în creștere pentru memoriile HBM și cipurile tradiționale pentru centrele de date AI provoacă o penurie cronică de aprovizionare.

Important, din perspectiva pieței, previziunile Samsung arată că această companie reduce cu adevărat decalajul față de SK Hynix — primele livrări de HBM4 către Nvidia confirmă că compania a revenit în joc în segmentul de memorie cel mai avansat.

În ciuda acestui boom, se întrevăd deja la orizont câteva potențiale „contratimpuri”: în primul rând, unii analiști se tem că ritmul de creștere a prețurilor memoriilor se apropie de apogeu, iar în ultimele săptămâni s-a înregistrat o ușoară răcire a prețurilor spot ale DRAM; în al doilea rând, războiul din Iran crește riscul de întreruperi în aprovizionarea cu gaze industriale (inclusiv heliu), care sunt esențiale pentru producția de cipuri.

Acest lucru nu schimbă faptul că, din perspectiva alocării globale a capitalului, Samsung trece printr-o „reevaluare” accelerată — cu profituri care cresc de opt ori și marja operațională estimată a diviziei de memorie situându-se în jurul valorii de 70–80%, compania devine unul dintre cei mai mari beneficiari ai valului actual de investiții în infrastructura de AI. Europa își pierde avantajul câștigat cu greu De la începutul conflictului dintre Iran și SUA, Euro Stoxx 50 a scăzut deja cu peste 7%, în timp ce S&P 500 a pierdut puțin sub 4% — avantajul Europei față de SUA, construit cu multă trudă în ultimii doi ani, începe să se năruie.

În același timp, ceea ce trebuia să fie principalul avantaj al pieței europene — discountul de evaluare față de SUA — dispare. Indicele S&P 500 a suferit o reducere a ratingului brusc — raportul P/E forward a scăzut cu aproximativ 15% din octombrie, pe fondul îngrijorărilor legate de AI, cheltuielile excesive și riscurile din sectorul creditelor private, în timp ce raportul Stoxx 600 a rămas practic neschimbat.

Creșterea profiturilor devine, de asemenea, o problemă pentru Europa. Până de curând, consensul privind EPS era în creștere pe fondul încrederii în sprijinul fiscal și al reducerilor iminente ale ratei dobânzii, dar astăzi aceste ipoteze se estompează: economia este mult mai sensibilă la prețurile petrolului, iar piața obligațiunilor a început să includă în prețuri aproape trei majorări ale ratei dobânzii de către BCE în acest an. Revizuiri ale câștigurilor: SUA dețin avantajul Indicele de revizuire a câștigurilor al Citi arată că, de la începutul anului, dinamica s-a schimbat clar în favoarea Wall Street-ului — în SUA, numărul revizuirilor în sens ascendent a depășit constant revizuirile în sens descendent, în timp ce revizuirile în sens descendent continuă să domine în Europa.

Modelul Bloomberg indică faptul că, având în vedere actuala criză energetică, se așteaptă ca firmele europene să genereze o creștere de doar aproximativ 5% a EPS pentru Stoxx 600 în 2026, comparativ cu 25,5% acum patru ani și o prognoză consensuală care rămâne optimistă, situându-se în jur de 10%. Strategii subliniază că, de data aceasta, companiile au la dispoziție mult mai puține instrumente pentru a-și apăra marjele decât în 2022: creșterea nominală globală este la jumătate, cererea reprimată s-a estompat, piața muncii se deteriorează, iar autoritățile fiscale nu mai susțin întreprinderile la fel de mult ca înainte. Evaluări de piață: Prima de evaluare a SUA s-a redus, dar Europa nu mai reprezintă o oportunitate clară Prima de evaluare a SUA s-a redus semnificativ — indicele american s-a apropiat de media sa istorică, în timp ce Europa a urcat, profitând de raliul început în toamna anului 2025.

Cu alte cuvinte, argumentul „cumpăr acțiuni europene pentru că sunt ieftine” își pierde astăzi din atractivitate: având în vedere riscul unei încetiniri a creșterii economice legate de petrol și o poziție a BCE mai agresivă, acea primă de risc nu mai pare atractivă.

În același timp, EPS-ul prognozat pentru Stoxx 600 continuă să crească – dacă conflictul din Iran menține prețurile petrolului peste 100 de dolari timp de câteva luni, revizuirile în jos ar putea fi abia la început, ceea ce ar agrava raportul risc-randament pentru acțiunile europene.

