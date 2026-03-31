Sinteza piețelor: Optimism prudent în Europa, inflația mai mare, dar sub așteptări

Piețele europene înregistrează o evoluție moderat pozitivă înainte de deschiderea sesiunii din SUA. Aproape toți indicii principali înregistrează creșteri vizibile, situându-se în jurul valorii de 1%. Indicele WIG20 din Polonia și FTSE MIB din Italia se află în frunte, contractele futures pentru acești indici fiind în creștere cu 1,8%, respectiv 1,3%. FTSE 100, DAX și CAC 40 își reduc câștigurile la contractele futures la aproximativ 1%. Elveția și Țările de Jos rămân relativ în urmă, unde indicii principali sunt în creștere cu 0,8–0,9%. Indicele paneuropean STOXX 600 este în creștere cu aproximativ 0,6%.

Piața primește semnale mixte din partea lui Donald Trump cu privire la natura implicării viitoare în Orientul Mijlociu. Președintele afirmă că este gata să pună capăt operațiunii fără a redeschide mai întâi Strâmtoarea Hormuz, în timp ce, simultan, sunt dislocate unități suplimentare în regiune.

Investitorii concentrați pe perspectivele economice europene au primit o serie de date macroeconomice de pe Bătrânul Continent: Vânzările cu amănuntul din Germania au scăzut cu 0,6% în februarie, dezamăgind așteptările pentru o creștere de 0,2%. Rata șomajului din Germania a rămas neschimbată, la 6,3%. Datele finale privind inflația din Franța au arătat o creștere moderată la 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile de consum din Franța au scăzut semnificativ cu 1,4%. Creșterea economică a Marii Britanii s-a situat în linie cu așteptările, la 1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Inflația din Zona Euro a fost ușor sub așteptări și a crescut la 2,5%.

UBS a înregistrat o creștere de peste 3% după ce Financial Times a publicat un raport care sugerează că legislatorii elvețieni intenționează să relaxeze unele reglementări financiare.

Unilever, conglomeratul alimentar, a anunțat că se află în negocieri avansate pentru achiziționarea McCormick. Acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 1%.

Givaudan a primit o recomandare negativă din partea unei bănci de investiții; analiștii indică condițiile slabe de pe piața bunurilor de lux pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Analiștii Goldman Sachs și-au redus prognoza de creștere pentru PIB-ul Zonei Euro la 0,7% (de la 1,4%), invocând prețurile energiei ca factor principal.

Pandora, producătorul danez de bijuterii, deschide un centru de distribuție în Canada pentru a ocoli tarifele americane.

Pe piețele valutare, lira sterlină se apreciază cel mai mult, câștigând aproximativ 0,2% față de principalele monede. Francul elvețian se depreciază, scăzând cu aproximativ 0,2% față de principalele monede.

